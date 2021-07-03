هل ألغت سلطنة عمان الإقامة للوافدين فوق 40 عاماً في 20 مهنة؟!

نفت وزارة العمل في سلطنة عمان ما يتم تداوله حول إلغاء السلطنة الإقامة للوافدين فوق 40 عاماً.

وقالت وزارة العمل في بيان: “لا صحة لما يتم تداوله بشأن إلغاء السلطنة الاقامة للوافدين فوق 40 سنة في 20 مهنة “. بحسب صحيفة (تايمز أوف عمان)

وكانت وزارة العمل العمانية أصدرت قرارا عاجلا يقضي بتمديد العمل بتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المنتهية حتى تاريخ 2021/9/30.

وذكرت الوزارة العمانية في بيان مقتضب لها ان ذلك يأتي من منطلق التسهيلات التي تقدمها الوزارة لشركات ومنشآت القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد19).

تعلن #وزارة_العمل عن تمديد العمل بتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المنتهية حتى تاريخ 2021/9/30 وذلك من منطلق التسهيلات التي تقدمها الوزارة لشركات ومنشآت القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد19). pic.twitter.com/HFjZEKH1y8 — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) June 30, 2021

“إقامة مستثمر” في سلطنة عمان

وكانت وزارة التجارة والصناعة العمانية وترويج الاستثمار في عمان، كشفت في وقت سابق، عن برنامج “إقامة مستثمر”.

ويمنح البرنامج المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

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وسيتم البدء في تفعيل هذا البرنامج خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

خطة التحفيز الاقتصادي

تأتي هذه الخدمة العُمانية الجديدة، ضمن خطة التحفيز الاقتصادي وسعياً لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال.

ويهدف البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سلطنة عمان بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

إضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة.

ويشكل الوافدون في سلطنة عمان ما يقرب من 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة

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