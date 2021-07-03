شاهدوا محمد صلاح مع حسناء في الجيم والجمهور يتساءل: “أم مكة عندها علم؟”

نشرت الممثلة البريطانية الهندية ديانا اوبال صوراً مع اللاعب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح .

ونشرت الممثلة ديانا اوبال الصور عبر حسابها انستغرام، وعلّقت: “في النادي الرياضي مع افضل لاعب في العالم.”

View this post on Instagram A post shared by Deana Uppal (@deana.uppal)

وقابل بعض المغرّدين في تعليقهم على صور محمد صلاح مع الممثلة بأسلوبٍ ساخر، إذ قال أحدهم: “أم مكة عندها علم؟”، فيما كتب آخر: “ام مكة بتسوي منه عجينة”.

محمد صلاح خارج تشكيلة مصر في أولمبياد طوكيو

وفي آخر أخبار محمد صلاح، أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب، الجمعة، عن قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخلت من نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ومهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ومدافعا اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي والزمالك محمود الونش، فيما غاب صلاح لعدم موافقة ناديه ومصطفى محمد المعار من الزمالك لارتباط ناديه التركي بمواجهة أيندهوفن الهولندي في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر بدء تجمع المنتخب الأولمبي المصري الخميس المقبل. ويلعب المنتخب الأولمبي في طوكيو ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

خطة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد ستكون الأقوى

وذكر موقع “ليفربول إيكو”، أن خطة ليفربول التحضيرية للموسم الجديد ستكون الأقوى بعدما تلقت دفعة كبيرة بعد التأكد من عدم مشاركة محمد صلاح في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأوضح الموقع أنه بعد تأكيد غياب الفرنسي إبراهيما كوناتي والياباني تاكومي مينامينو عن المشاركة، تم الكشف الآن عن أن محمد صلاح سيغيب أيضًا عن الألعاب الأولمبية.

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وأشار موقع “90 Minutes”، إلى أنه تم استبعاد مهاجم ليفربول، مُحمد صلاح من تشكيلة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو هذا الصيف.

وأشارت إلى إن مدرب منتخب مصر شوقي غريب كان حريص على ضم صلاح إلى فريقه وطلب من ليفربول أكثر من مرة السماح له بالمشاركة، لكن الريدز كانوا دائمًا مترددين في القبول لأنه سيقضي على الموسم التحضيري له مع الفريق.