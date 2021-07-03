لاعب الباراغواي يتهجم على حكم مباراة بعد طرده في كوبا أمريكا (شاهد)

تعارك قائد منتخب باراغواي “غوستافو غوميز” 28 عامًا مع حكم المباراة خلال لقاء جمع منتخب بلاده أمام منتخب البيرو، في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، بعد إشهاره البطاقة الحمراء في وجهه وإخراجه خارج أرضية الملعب.

غوميز وحكم مباراة

وانفجر الباراغواي “غوميز” بعد رفع حكم المباراة “إستيبان أوستوجيتش” البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بسبب عرقلته الواضحة على لاعب منتخب البيرو “جيانلوكا لابادولا”.

O zagueiro Gustavo Gómez foi expulso, ficou PISTOLA e foi pra cima do árbitro. Confira o lance: #CopaAmerica pic.twitter.com/DZXXKO2rib — Goleada Info (@goleada_info) July 2, 2021

وعودة الحكم إلى تقنية الفيديو “الفار” الذي تبين من خلالها بوجود اعتداء من قبل اللاعب “غوميز” على منافسه بسبب الكوع الذي رفعه اللاعب في وجه منافسه.

رفض القرار

ولم يتقبل اللاعب الباراغواي “غوميز” قرار حكم المباراة، الذي وجده ظالمًا صادر بحقه، حيث توجه إلى حكم اللقاء بين منتخب الباراغواي والبيرو لمجادلته على هذا القرار.

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وتهجم اللاعب “غوميز” على الحكم بسبب طرده من المباراة، قبل أن يتدخل زملائه في فريق منتخب بلاده، إلا أنه استمر في التهجم على الحكم الأوروغواياني “أوستوجيتش”، قبل أن يغادر بعدها أرضية الملعب غاضبًا.

الاتحاد ومضاعفة العقوبة

وأشارت تقارير صحفية، أن تهور قائد منتخب البارغواي “غوميز”، قد يدفع الاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” بتسليط عقوبة مضاعفة عليه، بسبب التطاول على حكم المباراة بعد نيل البطاقة الحمراء وطرده من المباراة، من أجل ضمان عدم تكرار تصرفه في مباريات أخرى.

Orgulloso de mis compañeros, orgulloso de ser PARAGUAYO

¡Con la frente en alto, a seguir mirando para adelante! 🇵🇾❤️

Gracias @conmebol , excelente el árbitro 👍 pic.twitter.com/UhIaHzepw4 — Gustavo Gomez (@gustavogomez462) July 3, 2021

وغرد المدافع الباراغواي “غوميز” في منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “فخور بزملائي في الفريق، وأفتخر بكوني من الباراغواي، ورأسي مرفوع لأستمر في التطلع إلى الأمام! شكرًا كونميبول، حكم ممتاز”.

تأهل منتخب البيرو على حساب الباراغواي

ونجح منتخب البيرو التأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات بطولة كوبا أمريكا، بعد التمكن من الفوز على منافسه الباراغواي بركلات الترجيح بأربع أهداف مقابل ثلاثة، بعد التعادل بين المنتخبين بثلاثة أهداف لكليهما.

وسيواجه منتخب البيرو نظيره منتخب البرازيل المستضيف لمنافسات بطولة كوبا أمريكا في دور النصف النهائي الأسبوع المقبل.

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