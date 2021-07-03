فيديو فتاة الحسكة التي قتلت على يد أشقاءها يحدث ضجة واسعة

تصدر هاشتاج (حق فتاة الحسكة)، الترند الأول عربياً، وذلك بعد تداول فيديو يوثق جريمة مروعة في سوريا ذهبت ضحيتها فتاة قاصر، قُتلت رمياً بالرصاص على يد عائلتها.

10 شبان لقتل فتاة واحدة!

ويظهر بالفيديو الذي تمتنع (وطن) عن نشره لاحتوائه على مشاهد صادمة وبشعة، مجموعة شبان يقتلون فتاة قيل إنها تقع في ريف محافظة الحسكة بسوريا.

ويقوم أكثر من 10 شبان بإطلاق الرصاص الحي على فتاة الحسكة في منزل مهجور، وتظهر وهي تنازع من أجل البقاء على قيد الحياة، ويسُمع أحد الشبان وهو يطلب من آخر أن يضربها برصاصة في رأسها لتموت فوراً، وهو ما حدث.

وتضاربت الأنباء حول عُمر الضحية وسبب قتلها، فصحيفة (الجسر) السورية ذكرت أن الفتاة تبلغ من العمر نحو 20 عاماً، وقرر ذويها قتلها بعد معرفتهم بعلاقة تربطها بشاب من المنطقة، وقد فرّ الشاب إلى تركيا، لتواجه الفتاة وحيدة مصيرها المأساوي.

فتاة الحسكة.. الضحية قاصر

بينما ذكر ناشطون أن عمر الفتاة 13 أو 16 عاماً، وأن سبب قتلها هو رفضها الزواج من ابن عمها الذي شارك في قتلها، وأنها حاولت الهروب لكنهم أعادوها وقاموا بقتلها.

ونقل موقع (الحرة) عن مصادر إعلامية وأخرى نسوية قولهم إن الجريمة حديثة وتعود إلى ثلاثة أيام مضت.

وذكر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في شمال وشرق سوريا أنه تأكد من صحة الجريمة بناء على حديث مصادر تواصلوا معها في محافظة الحسكة.

وقال مسؤول أمني إن الجريمة مرتكبة منذ ثلاثة أيام، ليتم نشر تفاصليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، مضيفا: (المتهمون بالجريمة هم الأب والأخ. لا يزالوا متوارين عن الأنظار حتى الآن).

وهو ما أكده أيضاً الناشط عهد الصليبي الذي ذكر أن الجريمة حصلت منذ 3 أيام في مساكن حي الزهور المعروفة باسم (حوش الباعر) في ريف الحسكة.

وقال الصليبي في تصريحات لنفس الموقع: (الفتاة قتلت على يد أهلها تحت مبرر الشرف).

وقال مصدر إعلامي آخر من ريف الحسكة إن حادثة قتل فتاة الحسكة تمت على يد إخوتها، بعد اتهامها بإقامة علاقة مع شاب، مضيفاً أنها تبلغ من العمر 20 عاماً.

لكن مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة أشار إلى أن الضحية لا يتجاوز عمرها 18 عاما، بمعنى أنها قاصر وتحت السن القانوني، وهو ما يُظهره الفيديو أن الفتاة بجسد نحيل وقصير، ما يعني أنها قاصر.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات الأمنية في شرق سوريا.

حق فتاة الحسكة

وجاء في التعليقات الغاضبة على الحادثة ما كتبه أحد المغردين عبر هاشتاج (حق فتاه الحسكه): (المقطع مرعب مرعب حرفياً البنت جالسة تحتضر ويقول طخها براسها خلاص جالسة تموت وش تبي زيادة؟ وعلى ايش انقتلت؟ عشانها رفضت ولد عمها المعتوه اللي من ابسط حقوقها ترفضه القاتل المعتل الله يموتكم واحد واحد).

#حق_فتاه_الحسكه المقطع مرعب مرعب حرفياً البنت جالسة تحىَضر ويقول طحْها براسها خلاص جالسة ىَموت وش تبي زيادة؟ وعلى ايش انقىَلت؟ عشانها رفضت ولد عمها المعتوه اللي من ابسط حقوقها ترفضه القاىَل المعتل الله يموىَكم واحد واحد — A (@justauniquelady) July 3, 2021

وكتب ناصر التميمي: (مابعد جرائم النظام والعصابات الأرهابيه تمارس عائلة فعل ابشع من وافظع مع بنتهم الطفلة لايمكن ان نعبر عن الجريمة وفظاعتها ولكن يجب ان نعرف ضحايا الظلم والاستبداد بعض الاحيان يمارسون ابشع من ماتعرضو له ان سمحت لهم الفرصه ويبررون ذلك).

مابعد جرائم النظام والعصابات الأرهابيه

تمارس عائلة فعل ابشع من وافظع مع بنتهم

الطفلة لايمكن ان نعبر عن الجريمة وفظاعتها

ولكن يجب ان نعرف ضحايا الظلم والاستبداد بعض الاحيان يمارسون ابشع من ماتعرضو له ان سمحت لهم الفرصه ويبررون ذلك ….#حق_فتاه_الحسكه — ناصر التميمي (@Naserof2) July 3, 2021

ورجحت مغردة باسم خولة أن يكون مرتكبي الجريمة مدمنين، وكتبت: (ليس معقول قساوة قلوبهم مستحيل يكونون من نفس الدم ويقتلونه كذا او مدمنين مخدرات الله ياخذكم يارب).

#حق_فتاه_الحسكه مهي معقوله قساوة قلوبهم مستحيل يكونون من نفس الدم ويقتلونه كذاا او مدمنين مخدرات الله ياخذكم يارب — khawla (@_lld0) July 3, 2021

واختصر آخر ارتفاع نسبة الجرائم ضد النساء بشكل عام، وكتب: (الشرق الاوسط مقبرة النساء).

الشرق الاوسط مقبرة النساء #حق_فتاه_الحسكه — Peace (@peaceforw) July 3, 2021

ووافقته الرأي مغردة باسم ملاك، وكتبت: (كل شيء مرعب، الفيديو اللي شفته مرعب، المنظر اللي شفته والكلام اللي سمعته مرعب، مرعبة الحياة اللي نعيشها كنساء في هذه المجتمعات، دماء النساء تُهدر باستمرار وبلا أسباب، عايشين بلا مأمن وفي أي لحظة ممكن تُسلب أرواحنا بكل برود، مصائرنا معلّقة بالمجهول، لعنة الله عليكم).

كل شيء مرعب، الفيديو اللي شفته مرعب، المنظر اللي شفته والكلام اللي سمعته مرعب، مرعبة الحياة اللي نعيشها كنساء في هذه المجتمعات، دماء النساء تُهدر باستمرار وبلا أسباب، عايشين بلا مأمن وفي أي لحظة ممكن تُسلب أرواحنا بكل برود، مصائرنا معلّقة بالمجهول، لعنة الله عليكم#حق_فتاه_الحسكه — ملاك 𓂆 (@eeiim2) July 3, 2021

معدل الجريمة في سوريا

يشار إلى أن نسبة الجرائم في سوريا تصاعدت في الآونة الأخيرة لتحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، للعام 2021، وذلك بحسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

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واحتلت مدينة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان وأتت بغداد في المرتبة التاسعة.

وتعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عالياً، إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 في المئة.

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