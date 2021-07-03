طلاق فوز العتيبي يثير الجدل والمشهورة السعودية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة

انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يفيد بطلاق الناشطة ومشهورة مواقع التواصل فوز العتيبي، من زوجها أحمد الموسى ما تسبب في جدل واسع.

الأمر الذي دفع فوز العتيبي للخروج عن صمتها وكشف حقيقة هذه الشائعات المتداولة.

وفي هذا السياق عبرت فوز عن انزعاجها من هذا الخبر، حيث أبلغتها به متابعة عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“وقالت لها: ”فوز حبيبتي نازلة ستور سناب خبر طلاقك من زوجك“.

لترد فوز العتيبي على الفور واصفة من يطلقون ويروجون تلك الشائعة بـ“الأغبياء“.

وقالت: ”من يوم تزوجت والصحف والناس الغبية كل شوي تطلع إشاعات عن طلاقنا“.

فوز العتيبي وأحمد الموسى

ويشار إلى أن فوز العتيبي أعلنت زواجها من أحمد الموسى منذ عامين.

هذا وتابعت مشهورة مواقع التواصل السعودية في ردها: ”مدري ليش شادين حيلهم في التفاؤل السيىء.. المشكلة يدرون إن أحمد مات موت عشان يرتبط فيني بس يتأملون على الفاضي“.

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وكانت العتيبي قد احتفلت قبل شهر بالذكرى الثانية لزواجها من أحمد الموسى، رغم إثارة الجدل طوال تلك الفترة بسبب سلوكيات الزوجين المثيرة للجدل.

وجاء احتفال العتيبي حينها من خلال نشرها مقطعا مصورا، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، للطائرة التي استقلتها إلى المنزل في منطقة ”القصيم“ لكتابة العقد.

وعلقت فوز العتيبي، قائلة: ”احتفالا بمرور سنتين على ارتباطنا.. الطيارة اللي رحت فيها لبيتنا بالقصيم عشان كتابة العقد“.

السعودية فوز العتيبي

وفاجأت العتيبي الجمهور، أيضا، بنشر معلومة جديدة عن موقف والدها من الشروط التي وضعتها في عقد زواجها، وذلك تزامنا مع ذكرى مرور عامين.

وقالت فوز إنها ترد بتلك المعلومة على من يتحدثون في موقع ”تويتر“ حتى الآن بشأن شروطها.

مضيفة أن والدها عندما أحضر لها الكتاب لتوقيع العقد تركها على حريتها قائلا: ”اكتبي اللي تبين“.

وأضافت العتيبي أنها وضعت شروطها ووافق عليها والدها.

وعندما قبل بها زوجها ”أحمد“، كان والدها سعيدا، مختتمة: ”باركلي وارتاح لأنه تأكد أن أحمد شاريني“.

وكانت شروط زواج العتيبي، في وثيقة عقد قرانها، قد تضمنت تعويضًا بنصف مليون ريال في حال الطلاق من جانب زوجها دون رغبتها.

بجانب الحصول على خادمة، وعدم الزواج بأخرى، حيث أثارت تلك الشروط عند علم الجمهور بها في وقت سابق عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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