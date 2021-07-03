شقيق نزار بنات لـ”عباس”: لن نقبل بحل المخاتير ودمُ ابننا مقابله هدم النظام السياسي

أعلن غسان بنات شقيق الناشط السياسي والمعارض نزار بنات الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، رفض حل “المخاتير” التي تُطرح من السلطة على العائلة لإغلاق ملف شقيقه.

وقال شقيق نزار بنات خلال تظاهرة حاشدة وسط مدينة رام الله، تنديداً بقتل شقيقه: “نقول للرئيس محمود عباس إن نزار ابن الشعب الفلسطيني، وإذا أردت حلًا على طريقة المخاتير، فأطلب عطوة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه”.

وأضاف أنه دم نزار بنات مقابله هدم النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وإعادة بنائه من جديد، حتى يشعر الفلسطينيون بالأمن والأمان، وما عدا اعتبره “خيانة” .

واتهم شقيق نزار بنات، الرئيس عباس، بمحاولة تهريب كبار الضباط المتورطين في قتل شقيقه، إلى السفارات الخارجية، ليصبحوا ملاحق عسكرية، وقال إنّه سيتمّ ملاحقتهم في المطارات .

وأعلنت عائلة نزار بنات عن إطلاق منحة باسم نزار لتعليم الطلبة بالجامعات الفلسطينية.

وخلال المسيرة، رفع المشاركون لافتاتٍ تطالب برحيل رئيس السلطة محمود عباس.، ورددوا هتاف:”يا للعار ويا للعار السلطة تحت البسطار.. يا سلطة لكلاشينات بكفيكي خيانات ..من اشتيه لعباس شربتونا مر الكاس .. ارحل ارحل يا دجال”.

#شاهد📸 متظاهرون فلسطينيون يرفعون لافتات تطالب برحيل رئيس السلطة محمود عباس خلال تظاهرة وسط مدينة #رام_الله تنديدًا بمقتل الناشط والمعارض #نزار_بنات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. pic.twitter.com/lhU46SQ0lw — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 3, 2021

من جهتها، قالت والدة نزار بنات في كلمة خلال التظاهرة، إن بابنها مات مظلوماً، وإن قضيته قضية وطن، وطالبت بحقّه .

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وحمّل بيان المتظاهرين وسط رام الله رئيس السلطة محمود عباس والمستوى السياسي كاملاً مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه الأجهزة الأمنية.

وطالبوا بإقالة الحكومة التي يرأسها محمد اشتية فوراً وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر لاغتيال نزار بنات.

ودعوا لوقف كل أشكال التعديات على الحريات كافة بما فيها حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

عائلة نزار بنات تنشر صور 2 من المشاركين الرئيسيين في اغتياله

ونشرت عائلة الناشط والمعارض الفلسطيني البارز نزار بنات صوراً لاثنين من المشاركين الرئيسيين في فريق اغتياله.

وقالت العائلة عبر الصفحة الرسمية لابنها نزار بنات في فيسبوك، إن المتهم الأول يُدعى “عزيز الطميزي” وهو عقيد في جهاز الامن الوقائي، وكان يرتدي “فست” الأمن الوقائي لحظة اغتيال نزار بنات.

وقالت العائلة إنّ “الطميزي” شارك في القتل وقام بتهديد الشهود على العملية وأخبرهم بأنه “راجعلكم” كدلالة واضحة أن الاغتيال لن يتوقف على نزار فقط وانما على الشهود أيضا.

أما المُشارك الثاني الرئيسي في عملية اغتيال نزار بنات فقالت العائلة انه يُدعى “شادي القواسمة”.

ولفتت الى انه شارك في عملية الاغتيال بشكل مباشر في الضرب بهراوة، وكان سائق السيارة التي نقلت نزار.

وذكرت العائلة أنها تتصرف كدولة، بينما ردود افعال الدولة كعائلة.

وقالت إن ما تركه نزار من إرث ثقافي وسياسي عظيم جَبَر العائلة من صغيرها الى كبيرها الى تحمل مسؤولية إظهار الجريمة كما حدثت وكشف كل التفاصيل الوحشية لتنفيذها، والتأكد من أن لا يفلت أحد من العقاب.

واضافت أن “خلية النحل” وغرفة العمليات المشكّلة من العائلة لمتابعة القضية تجعلك تتأكد بأن أبو كفاح غادرنا مطمئناً بعد دورة مكثفة لمدة شهرين متتابعين عاشهما في المنطقة الجنوبية ترك فيهما بصمة باتت آثارها واضحة اليوم بردّات الفعل من عائلة بنات والمنطقة أجمع.

نزار بنات تعرض لعنف جسدي ووفاته “غير طبيعية”

والثلاثاء الماضي، أنهت لجنة التحقيق الرسمية تقريرها في وفاة نزار بنات، ورفعته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبت بإحالته “للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم”، من دون أن تفصح عن مضمونه.

ولاحقاً، قال محمد شلالده، وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض نزار بنات، الأربعاء، إن الأخير “تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.

جاء ذلك في حديثه إلى تلفزيون “فلسطين” الرسمي حول مجريات التحقيق في وفاة بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل.

وأشار شلالده إلى أنه “تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم”.

وأضاف: “تعرض (نزار) لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله تم الإغماء عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقلوه (أفراد القوة الأمنية) إلى مستشفى عالية (الحكومي في الخليل) بسيارات الأجهزة الأمنية، لكن وصل ميتا”.

وأردف: “ثبت للجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق”.

وقال شلالده: “سبب الوفاة – من حيث المبدأ – هو الصدمة الإصابية، ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد”.

وتابع: “عندما انتهينا من التقرير تم تسليمه بكل جوانبه، لرئيس الوزراء (محمد اشتية) الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية”.

ولفت إلى أنه “رغم أن الوفاة غير طبيعية، فإن الملف انتقل بشكل قانوني إلى الجهة القانونية المختصة”.

وأشار وزير العدل إلى أن “النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها”.

واعتبر ما حصل “حالة فردية، ليست نهجا من جانب القيادة والسلطة”، مضيفا أن “اللجنة عملت بموضوعية وحيادية وسرية”.

وأشار إلى أن اعتقال نزار بنات جاء بموجب “مذكرة اعتقال”.

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