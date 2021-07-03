حقيقة تعاقد ميسي مع نادٍ أفريقي بعد انتهاء عقده مع برشلونة (صور)

أعلن نادي أسيك أبيدجان الإيفواري في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، مستغلاً الجدل حول مصير اللاعب بعد يومين من انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني دون تجديد.

ميسي وحقيقة الأمر

ونشر نادي الإيفواري “أسيك أبيدجان” صورة مركبة لقائد فريق برشلونة البرغوث “ميسي”، معلنًا التعاقد معه، وقد علق على تلك الصورة قائلاً: ” نحن في الموعد .. ميسي ينضم لأسيك”.

فيما لم تؤكد مصادر إعلامية صحة تلك الأنباء، أو حتى مصادر مقربة من اللاعب الأرجنتيني ميسي بشأن تعاقده مع نادٍ أفريقي، ويحتمل أن يكون النادي يستغل تلك التكهنات حول مصير اللاعب من أجل البحث عن الشهرة.

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ميسي والمفاوضات مع برشلونة

وفي سياق متصل، فقد أكد رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا، أن محاولات تجديد عقد قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي قد تأجلت بسبب إجراءات الرقابة المالية من قبل رابطة الدوري الإسباني “الليغا” لكرة القدم.

صورة تذكارية للأسطورة ليونيل ميسي والرئيس تابيا لوصوله لـ 148 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/nICkoMp7IM — Messi World (@M10GOAT) July 2, 2021

وبين لابورتا في حوار صحفي معه عبر إذاعة “Onda Cero” الإسبانية، قائلاً: ” الأمور تسير بشكل جيد، وميسي يريد البقاء في الفريق ونحن نبذل كل الجهود لضمان حدوث ذلك، ويجب أن يتوازن ذلك مع اللعب النظيف المثالي”.

وأردف، ” لدينا الكثير من الخيارات ونحن نفعل ذلك بأفضل مصلحة ممكنة لكل الأطراف، ونريد استمراره مع الفريق الكتالوني وهو يريد ذلك، فنحن نريد أن نقدم له أفضل تشكيلة تنافسية ممكنة”.

الرقابة المالية وبرشلونة

وأشارت تقارير إسبانية، بأن رابطة الدوري الإسباني “الليغا” قد فرضت إجراءات رقابة مالية مشددة على نادي برشلونة الإسباني منذ عام 2013.

ويتحدد من خلاله معرفة الحدي الأقصى الذي من الممكن إنفاقه البلوغرانا على لاعبي التشكيلة والجهاز التدريبي كل موسم بما يتلاءم مع دخل النادي الإسباني.

AS ⚠️ تركيز ميسي كله ينصب على بطولة الكوبا، هو لا يفكر في قضية عقده مع البارسا، يريد فقط رفع لقب لمنتخب الارجنتين، ويضع بين حاجبيه، الوصول لنهائي الكوبا، وربما مواجهة البرازيل وصديقه نيمار، وادخال الفرح لقلوب الارجنتينيين، برفع كأس البطولة هذا الصيف. pic.twitter.com/WqEq4SZ1kQ — InCampNou (@InCampNou) July 2, 2021

وأفادت التقارير، بأن نادي برشلونة يمتلك أكبر إيرادات في عالم كرة القدم وفق ما نشره تقرير لمؤسسة ديلويت، على الرغم من التراجع إلى نحو 125 مليون يورو خلال العام الماضي بسبب تداعيات أثار وباء فيروس كورونا.

ميزانية برشلونة والموافقة

وقد حصلت إدارة برشلونة الإسباني على موافقة رابطة الدوري الإسباني في بداية موسم 2019-2020، حيث تبلغ الميزانية 1.47 مليار يورو كحد أقصى، فيما تقلص الرقم إلى 733 مليون يورو في الموسم الماضي.

لابورتا: 🚨 "نود اغلاق تجديد عقد ميسي في أقرب وقت ممكن، لكننا نعرف ان هناك وقت يجب ان تستغرقه هذه العملية، وهي في مراحل متقدمة". pic.twitter.com/0l0uwBdc4X — InCampNou (@InCampNou) July 2, 2021

ومن المرجح أن ينخفض أكثر من ذلك بكثير خلال الموسم المنصرم دون إيرادات للنادي وكذلك الركود في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

عقد ميسي

وانتهى عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، دون حسم أمره مع الفريق الكتالوني وسط التكهنات التي تثار عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن مصيره مع النادي.

ولعب الأرجنتيني ميسي في صفوف فريق برشلونة منذ موسم صيف عام 2004-2005، ونجح في التتويج مع الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، و7 مرات في بطولة كأس ملك إسبانيا، و4 مرات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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