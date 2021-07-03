(المجرم الوسيم) كاميرون هيرون حديث السوشيال ميديا بعد إصدار الحكم بحقه .. ما تهمته!

تصدر اسم الشاب الأمريكي كاميرون هيرون، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يتلقى حكما بسجنه 24 عاماً بعدما تسبب بمقتل أم ورضيعتها.

وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2018، حين قرر كاميرون هيرون خوض سباق سرعة بسيارته من نوع فورد موستانغ، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، وهما في طريقهما للذهاب إلى صالة التمرين، وذلك في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وخلال السباق، واجهت سيارة كاميرون هيرون التي كانت تسير بسرعة 160 كم، وصديقه امرأة وهي تعبر الشارع بعربة أطفال، داخلها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما كاميرون هيرون رغم محاولته الابتعاد عن الطريق.

وأصدرت المحكمة حكما على كاميرون هيرون، بالسجن 24 عاما، في أبريل الماضي بسبب جريمة القتل المزدوجة للأم وطفلتها.

تعاطف مع كاميرون هيرون !

وعادت قصة كاميرون هيرونللانتشار حديثاً في الدول العربية، وتصدر هاشتاج (كاميرون_هيرين) التريند، وبدأ الناشطون ينشرون صوراً ومقاطع فيديو ترصد صدمته وبكاءه بعد تلقي الحكم.

ويظهر بالفيديوهات أيضاً والدة كاميرو هيرين وهي تواسيه، بينما تعاطف الفتيات عبر الهاشتاج معه بسبب وسامته، مطالبين بإطلاق سراحه.

وجاء في تعليقات الفتيات: (احسه مايستاهل حرام).

وبنفس الطريقة كتبت أخرى: (حرام عليكم طلعوه).

وعلقت مغردة: (حرام طلعوه ما كان متعمد).

وشرحت أخرى أبعاد الحكم على هيرين، وكتبت: (التهمة الاولى 9 سنوات التهمة الثانية 15 سنة المجموع 24 سنة سجن المزيون ينسجن حرام والله).

#كاميرون_هيرين التهمة الاولى 9 سنوات

التهمة الثانية 15 سنة

المجموع 24 سنة سجن المزيون ينسجن حرام والله pic.twitter.com/kQRaV6pNaU — ABDULLAH 62🏆💙 (@ABDULLAH_292429) July 3, 2021

وبنفس العبارة كتبت أخرى: (حرام ذا الجمال ينسجنن).

وطالبت أخرى بأن يتم سجنها بدلاً من هيرين، وكتبت: (ياربي بموت اسجنوني بداله راضيه هذا حرام يحس بالحزن).

بينما هاجم آخرون المتعاطفين مع كاميرون هيرين، فكتب ناشط: (عفواً بس فيه احد فكر بشعور الاب وهو فاقد عائلته ويشوفكم تطالبون بإنه يطلع من السجن عشانه بنظركم “حلو حرام “! صراحه شي عجيب ! والله لا يحطنا ولا يبتلينا بنفس موقفهم).

#كاميرون_هيرين عفواً بس فيه احد فكر بشعور الاب وهو فاقد عائلته ويشوفكم تطالبون بإنه يطلع من السجن عشانه بنظركم "حلو حرام "! صراحه شي عجيب ! والله لا يحطنا ولا يبتلينا بنفس موقفهم .. pic.twitter.com/elWyvyVegI — مجد العتيبي (@m_alm71) July 3, 2021

بينما كتب آخر حكم حب (الكفار) على حد تعبيره، وقال: (حب الكفار والمشركين حرام لأنهم أعداء الله فلا تجوز محبة أعداء الله لقوله تعالى( فإن الله عدو للكافرين ) وقال تعالى ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) وأستمعوا لقول العلامة إبن عثيمين وهو يتكلم عن هذا الموضوع.).

حب الكفار والمشركين حرام لأنهم أعداء الله فلا تجوز محبة أعداء الله لقوله تعالى( فإن الله عدو للكافرين ) وقال تعالى ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) وأستمعوا لقول العلامة إبن عثيمين وهو يتكلم عن هذا الموضوع.#كاميرون_هيرين pic.twitter.com/o6cwCvjCUn — الداعية السلفي (@moslem_mohed1) July 3, 2021

ونشر آخر صورة هيرين بجانب صورة خالد الدوسري المعتقل في أمريكا أيضاً، وكتب: (القصة مو جمال من عدمه بس المدة مبالغ فيها حرام اعمار الشباب تروح كذا شوية انسانية).

القصة مو جمال من عدمه بس المده مبالغ فيها حرام اعمار الشباب تروح كذا شوية انسانيه 💔#كاميرون_هيرين pic.twitter.com/5H761SuEm1 — 🦋N (@noof_ex22) July 3, 2021

وطالب آخرون المغردات أن يقمن بتسليط الضوء على قصة خالد الدوسري، ورأوا أنه أولى بالدفاع عنه من قبلهن.

فكتب مغرد: (اللي يستاهل الوقفة هوخالد الدوسري المسلم العربي وماهو الكافر والامريكي).

#كاميرون_هيرين اللي يستاهل الوقفة هو#خالد_الدوسري المسلم العربي وماهو الكافر والامريكي pic.twitter.com/YfGanMdp5C — ابن مسلم النهدي🇾🇪🇸🇦 (@e8___7) July 3, 2021

وكتب آخر: (كاميرون هيرين، هذا اللي فالحين فيه؟ م اشره على سفهاء مثلكم اجل ذا تاق يوصل ترند عندنا ؟ وولدكم صار له كم سنه مسجون ما اشوف احد تكلم ولا لازم عيونه تصير عيونه حلوه عشان ندافع عنه ونرفع هاشتاقات والله تخلف وجهل مو طبيعي).

#كاميرون_هيرين هذا اللي فالحين فيه ؟؟؟ م اشره على سفهاء مثلكم اجل ذا تاق يوصل ترند عندنا ؟ وولدكم صار له كم سنه مسجون م اشوف احد تكلم ولا لازم عيونه تصير عيونه حلوه عشان ندافع عنه ونرفع هاشتاقات والله تخلف وجهل مو طبيعي #JusticeForKhaled #خالد_الدوسري — نجم (@viiin80) July 3, 2021

قضية خالد الدوسري

وهو ما أعاد ناشطو السعودية للتذكير بقضية خالد الدوسري، مهاجمين شركة “نتفليكس” المختصة بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية بعد انتاجها فيلماً يبرر اعتقاله.

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وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق يحمل اسم المعتقل السعودي، مطالبين بضرورة الإفراج عنه، مؤكدين أن الدوسري تعرض لظلم شديد من قبل الولايات المتحدة.

وتصدر الهاشتاق الترند في السعودية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسط تفاعل كبير من قبل السعوديين مع قضية الدوسري.

من هو خالد الدوسري؟

والدوسري هو طالب جامعي من المملكة العربية السعودية ابتُعث عام 2008 للدراسة في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اعتقاله في الثامن والعشرين من شُباط/فبراير عام 2011، ووُجّهت له تهمة “صناعة مواد كيميائية متفجرة”.

ثم قُلِّصت التهمة إلى تهمةٍ واحدةٍ وهي “حيازة أسلحة دمار شامل” فحُوكمَ وصدر بحقّه سجنٌ مُؤبد، وفق “ويكيبيديا”.

شركة “نتفليكس” المختصة بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، قامت بإنتاج فيلم يحمل اسم “الطالب صانع القنابل” عام 2020.

ونشرت نيتفليكس نبذة عنه تقول: “تأتي عملية شراء مشبوهة عبر الإنترنت لتساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ليبدأ تحقيقاته في محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروع بأمريكا”.