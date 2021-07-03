شاهد ما فعله السيسي مع أحفاد محمد بن زايد أثناء افتتاح قاعدة “3 يوليو”

كان لافتا ظهور أحفاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى جواره أثناء مشاركته رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي افتتاح قاعدة “3 يوليو” العسكرية البحرية المصرية، في منطقة جرجوب المطلة على البحر المتوسط.

ووفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد هنأ ابن زايد، السيسي ومصر حكومة وشعبا، بمناسبة تدشين القاعدة، ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.

مصر في قلوب عيال زايد جيل بعد جيل.. هكذا جسدت اللقطة التاريخية تواجد الشيخ محمد بن زايد برفقة حفيده زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان لدى حضور سموه مراسم افتتاح "#قاعدة_3_يوليو" العسكرية البحرية#الإمارات و #مصر علاقة ضاربة في جذور التاريخ منذ عهد الشيخ زايد إلى يومنا هذا#تحيا_مصر pic.twitter.com/6bTYkQotE4 — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) July 3, 2021

محمد بن زايد برفقة أحفاده

وحضر “بن زايد”، افتتاح القاعدة، برفقة عدد من أبناء الأسرة الحاكمة، حيث وقف أصغرهما بجوار ولي العهد، يستمع إلى ما تم إنجازه في القاعدة العسكرية.

وتصدرت لقطة طريفة أثناء افتتاح القاعدة، حين حمل “بن زايد”، حفيده عاليا، بعد أن تعذر على الأخير رؤية القاعدة بشكل واضح.

تصرف محمد بن زايد، دفع “السيسي” بدوره للتوجيه بتصوير الأطفال الصغار أمام الطائرات والسفن، قائلا: “صوروا الولاد مع الطائرات، ده تاريخ جميل بالنسبة لهم”.

هذا وتمنى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لمصر مزيدا من التطور والازدهار، في ظل قيادة “السيسي”.

كما نقل تحيات الرئيس الإماراتي “خليفة بن زايد آل نهيان”، إلى “السيسي”، وأطيب تمنياته لمصر دوام التقدم والرفعة والرخاء.

وسبق أن شارك “بن زايد”، في افتتاح قاعدة “محمد نجيب” العسكرية.

من جانبه غرد مستشار رئيس الإمارات “أنور قرقاش”، بصورة من حفل الافتتاح.

نتابع مراسم افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي #قاعدة_3_يوليو_البحرية، بالساحل الشمالي الغربي، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونسعد بكل خطوة تعزز أمن مصر الشقيقة وازدهارها، ونعتز بعلاقتنا التاريخية الثنائية. نجاح مصر نجاح كل العرب pic.twitter.com/dKqryqUZUc — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 3, 2021

وعلق عليها بالقول: “نسعد بكل خطوة تعزز أمن مصر الشقيقة وازدهارها، ونعتز بعلاقتنا التاريخية الثنائية”.

بينما لفت الباحث المصري “عمار فايد”، إلى إن مشاركة “بن زايد” بصحبة أبناء وأحفاد له، في افتتاح القاعدة وسط أجواء حميمية، تؤكد أن كل ما يصر البعض على ترديده حول توتر العلاقات المصرية الإماراتية عقب المصالحة مع قطر، “ليس إلا قراءة مجتزأة رغائبية وتحليل بالتمني لمسارات السياسة في المنطقة”.

ويضيف: “علاقات مصر السيسي مع السعودية والإمارات، واعتمادهم على بعضهم البعض، أكثر عمقا واستراتيجية مع أي علاقات أخرى”.

التوتر الصامت مع الإمارات

وكانت مصادر خاصة كشفت في أبريل الماضي، عن صدور تعليمات من دائرة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الأمنية، بإعداد تقارير حول كافة الاتصالات والزيارات الرسمية التي أجراها مسؤولون مصريون، خلال الأيام الماضية، مع أطراف إماراتية، والوقوف على مضمون التفاصيل الدقيقة لتلك الاتصالات واللقاءات.

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وبحسب المصادر التي تحدثت لموقع “العربي الجديد”، فإن التعليمات الصادرة أخيراً جاءت على ضوء التوتر في العلاقات مع الإمارات، والذي أخذ في التصاعد أخيراً على وقع أزمة تحركات أبوظبي في ملف سد النهضة، بشكل يهدد المصالح المصرية، ويدعم بصورة غير مباشرة الحكومة الإثيوبية.

إلى ذلك كشفت ذات المصادر أن التعليمات شملت إعداد تقارير بشأن شخصيات رفيعة المستوى، تنتمي لجهات حساسة، زارت الإمارات أخيراً، وأجرت اتصالات مع مسؤولين في أبوظبي.

وأوضحت أن هناك حالة من القلق داخل أروقة الرئاسة المصرية، من محاولات متكررة من جانب حكام الإمارات، لحديث، وصفته المصادر بأنه “مريب”، مع مسؤولين مصريين وشخصيات ذات أهمية، حول تصورات هذه الشخصيات عن الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما كشفت المصادر عن صدور تعليمات مشددة لعدد من مراكز الأبحاث المتعاقدة مع جهات إماراتية، وأخرى ممولة إماراتياً، بعدم إعداد أي تقارير، أو دراسات بشأن الوضع الداخلي المصري، أو تأثير الأزمات في الإقليم على وضع النظام المصري والأوضاع الداخلية بشكل عام، أو تلك التي ترتبط بملفات حقوق الإنسان، والعلاقات بين مؤسسات الدولة، وأجهزتها.

وتتشابك العلاقات المصرية الإماراتية بشكل كبير منذ وصول “السيسي” إلى سدة الحكم، منتصف العام 2014، بعد انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، كانت الإمارات أحد أقوى وأبرز داعميه.

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