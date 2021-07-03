أصيبت بسلاح غير معروف .. سفينة شحن إسرائيلية تشتعل في شمال المحيط الهندي!

نقلت قناة “الميادين” اللبنانية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها إنّ النيران تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمال المحيط الهندي .

وذكرت المصادر أنّ السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف.

واكدت المصادر أنّ السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات.

استهداف سفينة شحن إسرائيلية .. لا أحد أعلن مسؤوليته

وأضافت أن لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن.

وقالت ذاتُ المصادر إنّه لا يمكن الجزم بمن يقف وراء الحادث.

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وأشارت المصادر إلى أن اللافت أن الحادث يأتي غداة تردد أخبار عن اعتداء إسرائيلي بمسيّرة غرب طهران.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية في 23 حزيران أن هجوماً بمسيّرة استهدف مبنى في مدينة كرج.

في المقابل، قالت صحيفة “معاريف” العبريّة، إنّ السفينة التي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي يعتقد أنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وحسب ما هو معلوم فإن مسارها غير متصل “بإسرائيل” ولا يوجد على متنها إسرائيليين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.