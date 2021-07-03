أنغام تثير الجدل في دار الأوبرا المصرية بحوارها مع رجل من الحضور :”أنا مش عجباك”

تصدرت الفنانة أنغام حديث المصريين على مواقع التواصل بعد لفتات طريفة لها، خلال الحفل الذي أحيته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وكان الحفل الذي يأتى ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية.

أنغام تمازح أحد الحضور

وكان لافتا ممازحة أنغام واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: “من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.”

وتابعت موجهة حديثها له:”أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص”.

ليصفِّق الحاضرون لها ويردون: “انتي قمر النهاردة.. إحنا بنحبك، ربنا يحميك ويطوّل في عمرك ويمتعك بالصحة”.

كذلك ردت أنغام على أحد الحاضرين والذي وصفها بـ”ست العاقلين”، قائلة: “عشان أنت ما تعرفنيش”.

وأشارت إلى المايسترو هاني فرحات قائلة: (هو ده اللي عارف وشاف (رأى) 30 سنة جنان”.

كما علقت أنغام تعليقًا ساخرًا قبل تقديمها أغنية “متلغبطة”، إذ وصفت الرجال بـ”المجانين” قائلة: “الرجالة دايمًا بيتريقوا علينا ويقولوا إن عندنا تقلبات وحاجات كدة وهما أصلا مجانين وكل يوم فى حال.. تعالوا نضايقهم شوية والستات صقفوا بقى”.

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ويشار إلى أنه كان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد.

أبرزها “حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى” وغيرها.

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يذكر أن أحدث أعمال أنغام أغنية “أنا بعته كتير” التى طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبدالواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

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