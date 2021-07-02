موقع بريطاني: لماذا سيترك بايدن محمد بن سلمان في السلطة!؟

نشر موقع ميدل ايست آي middleeasteye البريطاني، مقالاً للأكاديمية السعودية المعارضة مضاوي الرشيد، تطرّقت فيه الى الأسباب التي تجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يترك محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في السلطة.

وقالت “الرشيد” في مقالها: في الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص ، كان العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يأملون في أن يطوي الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا جو بايدن الصفحة على عهد ترامب ، عندما كان الحكام في المنطقة يتمتعون بتفويض مطلق لمواصلة ممارساتهم الاستبدادية والقمعية.

كان الكثير يأمل أن يمارس بايدن ضغوطًا على أكثر الديكتاتوريين العرب ولاءً في الولايات المتحدة لعكس التيار والاستجابة لدعوات الديمقراطية ، وضمان حرية التعبير ، ووقف عمليات الإعدام الجماعية.

لكن في الرياض ، من بين أماكن أخرى ، بدأ هذا التفكير التمني غير الواقعي في الانهيار. السياسة الواقعية تستقر على زوال سمعة واشنطن وخطابها اللامتناهي حول تعزيز الديمقراطية.

إن الأساطير الأمريكية حول المكانة التاريخية للبلاد كقائدة للعالم الحر ، ومروج للقيم الديمقراطية وحامية لحقوق الفرد ، يتم كشفها دائمًا في العالم العربي على يد أكثر رجالها ولاءً في الرياض.

في الواقع ، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملته من الاعتقالات والإعدامات والمراقبة ، دون رادع من قبل واشنطن.

أحرج بايدن ولي العهد قليلاً عندما نشرت أجهزته الاستخباراتية تقريراً من أربع صفحات حمل الحاكم السعودي المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، ووضع العديد من المشتبه بهم على قائمة عملاء خاضعين للعقوبات. ولم يتأثر ولي العهد نفسه بهذه الإجراءات السطحية.

أمير مخلص

واليوم ، يظل بايدن ومستشاروه صامتين بشأن مستقبل ولي العهد السعودي. لكن وسائل الإعلام ومراكز الفكر الأمريكية تروج لخصمه ، ولي العهد السابق محمد بن نايف ، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية وتعرض لمعاملة سيئة.

مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات المركزية يريدون عودة شريكهم في الحرب على الإرهاب إلى مقعد القيادة في الرياض.

كيف يمكن لواشنطن أن تتجاهل أميرها المخلص ، الذي يُزعم أنه ساعد في إنقاذ حياة الأمريكيين أثناء تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أجهزة الأمن الأمريكية ، كما يتساءلون.

من وجهة النظر هذه ، إنها خيانة أمريكية لمحمد بن نايف ، الذي قدم معلومات قيمة ساعدت في إحباط الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية.

محمد بن نايف ، الذي كان حبيب وكالة المخابرات المركزية ، أصبح الآن عاجزًا دون أن تضغط الولايات المتحدة من أجل إطلاق سراحه ، ناهيك عن إعادة تأهيله ، كرجل لها في الرياض.

تبدو هذه قصة مألوفة: استخدموا الرجل في الرياض ، ثم ألقوه عندما يواجه مصيره على أيدي أقاربه.

في الواقع ، يجب على بايدن مقاومة الدعوات لإعادة الأمير المخلوع ، الذي لم يتوقف أبدًا عن استخدام العنف ضد النشطاء السلميين وتقديمهم للمحاكمة في محاكم الإرهاب التي أنشأها.

استخدم محمد بن نايف ذريعة الحرب على الإرهاب لنشر الخوف والتعذيب.

وكان من أشهر ضحاياه مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية – نشطاء مثل عبد الله الحامد الذي توفي في السجن ، وسليمان الرشودي. الناشط وليد أبو الخير لا يزال في السجن مع كثيرين آخرين.

تعرض العديد من الرجال والنساء الذين سُجنوا محمد بن نايف للحبس الانفرادي. ربما حقق القبض على ولي العهد السابق من قبل ولي العهد الحالي آمال أولئك الذين عانوا على يديه لسنوات – لكن لسوء الحظ ، لم يكن لديهم سلطة اعتقاله أو محاكمته أو السعي لتحقيق العدالة.

الانتقام الفاسد

بطريقته الخاصة ، يعاقب محمد بن سلمان الأمير المخلوع ، لكن لأسباب مختلفة. عندما تخوض المافيا معاركها الخاصة داخل صفوفها ، قد يحقق المجتمع الضعيف بعض الانتقام المنحرف اللحظي والعاطفي.

لكن يحتاج كل من محمد بن نايف وابن عمه صاحب السلطة ، ولي العهد ، إلى المحاكمة على جرائم ضد مواطنيهم.

من الواضح أن أجهزة المخابرات الأمريكية تريد الشيطان الذي تعرفه ، لكن العديد من السعوديين يريدون العدالة لأبنائهم المفقودين وأقاربهم الذين تعرضوا للتعذيب ، والذين إما بقوا في السجن أو تم إعدامهم بالفعل. العديد من جثثهم لم يتم إعادتها بعد إلى أقاربهم لدفنها بشكل لائق.

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العديد من رفاق محمد بن نايف القدامى ورجال اليد اليمنى ليسوا أحرارًا فحسب ، بل لديهم الجرأة للاحتجاج – ومن بينهم سعد الجابري ، الذي فر إلى كندا ويواجه الآن دعوى قضائية بزعم سرقة مليارات الدولارات عندما كان كان مسؤولاً عن شراء تكنولوجيا مكافحة الإرهاب والمراقبة.

قد تسلط القضية الجديدة الضوء على كيفية إدارة وزارة الداخلية الفاسدة والمبهمة لأمورها ونهب المليارات بحجة محاربة الإرهاب.

سيأتي اليوم الذي سيواجه فيه المدعي العام محمد بن سلمان المصير نفسه بسبب جرائمه ضد النشطاء والمعارضين.

إدارة بايدن صامتة بشأن حاضر ومستقبل ولي العهد

في الوقت الحالي ، لا تزال إدارة بايدن صامتة بشأن حاضر ومستقبل ولي العهد. من غير المحتمل أن يشجع بايدن إقالته من منصبه أو يتحدى علانية انتهاكه لحقوق الإنسان محليًا.

حتى الآن ، يتمتع بايدن بسجل أفضل في الضغط على ولي العهد لتلطيف سياساته الخارجية الصاخبة.

من الأسهل على بايدن إجباره على السعي للمصالحة مع قطر ، وعرض معاهدة سلام على الحوثيين في اليمن ، ومغازلة إيران عبر العراق ، والتقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات السياسية ، فإن الولايات المتحدة الصامتة ليست مستعدة أو قادرة على رؤية مزايا تعزيز عملية ستقود المملكة في نهاية المطاف على طريق الديمقراطية.

في الوقت الحالي ، المصالح الوطنية للولايات المتحدة متحالفة مع مصالح ولي العهد الاستبدادي ، فلماذا تهز القارب.

(هذه المقالة للكاتبة مضاوي الرشيد نقلا عن middleeasteye)

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