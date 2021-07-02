محمد رمضان يتسبب بإغلاق أكبر وأشهر مطاعم دبي!

تسببت الفنان المصري محمد رمضان في إغلاق أحد أكبر وأشهر المطاعم في دبي بأمر من السلطات الإماراتية.

إغلاق (ناموس دبي) بسبب محمد رمضان

وجاء إغلاق مطعم (ناموس دبي) على خلفية تجمع الجمهور حول محمد رمضان، ما جعل السلطات تقرر إغلاقه لمدة خمسة أيام.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، يوثق خلاله تجمهر المتواجدين حوله لتصويره، وبدأ بالغناء والرقص معهم.

واعتذر الفنان المصري عما حدث قائلاً: (أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببهم في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمس ايام بسبب تجمعهم حولي ).

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محمد رمضان في قصر الشيخة فاطمة

وفي سياق آخر، نشر رمضان قبل أيام صورا ومقاطع مصورة، أثارت جدلا واسعا حيث أظهرته داخل قصر شيخة من السرة الحاكمة في دبي.

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ووفق ما نشره رمضان عبر حسابه بانستغرام، فقد ظهر داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم.

وقال رمضان إنه تم توجيه دعوة شخصية له من الشيخة فاطمة في قصرها.

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ونشر فيديو للحظة دخوله القصر واستقباله من قبل العاملين به، واستعراض مدى الثروة والغناء الفاحش داخل القصر.

وعلق رمضان بقوله: (شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة، ثم شكراً مدينتي المفضلة دبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم شكراً على دعوة سموك).

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وأظهرت الصور رمضان في حديقة القصر رفقة نمر أبيض وكان يسير برفقته وقد خلع ملابسه وكان عاري الصدر، وصور أخرى في زوايا مختلفة من القصر الفاره.

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وعلى ما يبدو فقد التقط رمضان تلك الصور منذ يومين أثناء زيارته قصر الشيخة الإماراتية التي وجهت دعوة رسمية له.

وحصل محمد رمضان على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة العام الماضي (2020).

إذ نشر آنذاك صورة الإقامة الجديدة على حسابه على إنستغرام معلقاً عليها: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي”.

ومنذ أسبوع، نشر رمضان صوراً عبر حسابه في انستغرام، جمعته بالفنانة نبيلة عبيد في أحدث ظهور لها بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وعلّق محمد رمضان على الصور بقوله: (أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي ).

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محمد رمضان يشتم فنانة قديرة

وجاء لقاء رمضان بنبيلة عبيد بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبدالعزيز التي كشفت أنه وجه لها رسالة جاء في نصها: (يا حقيرة يا شحاتة، يا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه).

وأضافت سميرة عبد العزيز إنها أُصيبت بالدهشة بعد قراءة الرسائل التي ارسلها رمضان عبر تطبيق واتسآب.

أما سبب هجوم رمضان بالشتائم على الفنانة سميرة عبد العزيز فيعود على خلفية رفضها المُشاركة في مسلسل “ابن حلال”، لتؤدي دور أم محمد رمضان.

وبررت سميرة عبد العزيز رفضها بالقول: “ليس من المعقول أن تؤدي في هذا العمل دور أمٍ لبلطجي، بعدما جسدت أدوار أم للعظماء في أعمال سابقة”.

وأضافت: “هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي الفني، فبعدما جسّدت أدوار الأم لكلٍ من الإمام أبو حنيفة والترمذي والشيخ الشعراوي و”كوكب الشرق” أم كلثوم، أرفض هذا النوع من الدراما الذي يُظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء”.

واعتبرت الفنانة أن رفض عروض فنية أمر عادي، ولا يُقلّل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام هو ببطولتها.

محمد رمضان يرد على واقعة اساءته لسميرة عبدالعزيز

وخرج الفنان المصري رمضان عن صمته ورد على واقعة إساءته لمواطنته الفنانة سميرة عبدالعزيز التي كشفت رسائله عبر (واتساب).

وقال رمضان في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق (انستجرام): (من حقي الرد على كلام الأستاذة سميرة عبدالعزيز، ما قالته لم يحدث على الإطلاق ولم أتكلم مع أحد أكبر مني في حياتي بهذه الطريقة).

وتابع رمضان: (قالت إنني قلت عنها شحادة وتكلمت عن أجرها وقلت إن ظفر والدتي برقبتها، كل هذا لم يحدث، لا يمكن أن أتحدث مع شخص أكبر مني هكذا).

وأعرب رمضان عن سعادته لعدم تصديق جمهوره ما قيل عنه، مضيفاً: (قبل أن أُكذب ما قالته سميرة عبدالعزيز، جمهوري لم يصدق أساساً، وهذا أسعدني جداً).

وختم رمضان كلامه: (هذا توضيح مني، وأنتظر رأيكم في أغنية ثابت على يوتيوب وعلى كل المنصات السمعية، سبوتيفاي، أنغامي، وثقة في الله نجاح دائماً وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة).

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