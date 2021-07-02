قفز في صدره وداس عليه .. شرطي كويتي تعرض للضرب من قبل احد الاشخاص في وضح النهار!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض شرطي كويتي لاعتداء من قبل شخص في الشارع العام، حسب ما نُشر .

ويُشاهد في الفيديو شخص بملابس منزلية يقترب من دورية شرطة، وحينما ترجل قائدها، قام المدني بعمل حركات راقصة بطريقة غريبة امام الشرطي، ثم غافله بضربة في صدره اسقطته ارضاً.

ولاحقاً، هرع عدد من المارة الى المكان، وحاولوا ثني الرجل عن الاعتداء على الشرطي، قبل ان يفرّ هاربا.

وتبين ان الفيديو قديم، ووقعت الحادثة قبل عدة سنوات في الكويت .

وكانت الكويت قد شهدت الاثنين الماضي واحدة من أبشع الجرائم التي راح ضحيتها عبدالعزيز الرشيدي من مرتبات الإدارة العامة للمرور، على يد مقيم سوري قتل والدته حورية العنزي أيضاً.

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