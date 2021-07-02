الزمالك يوقف تعامله بشكل نهائي مع صحيفة مصرية والسبب ؟!

أعلن نادي الزمالك منع تعامله مع موقع صحيفة اليوم السابع المصرية، بعد قيامها بنشر أخبار مغلوطة عن مستقبل عدد من اللاعبين داخل صفوف فريق القلعة البيضاء واقتراب رحيلهم عن النادي المصري.

الزمالك ووقف التعامل

ونفى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، ما ورد من أخبار مغلوطة قام بنشرها موقع صحيفة اليوم السابع المصرية، عن قرب اتفاق أو مفاوضات مع نادي النصر السعودي لإعارة اللاعب المصري محمود حمدي “الونش” بعد التجديد له.

وقد نشر كذلك صحيفة اليوم السابع خبر حلو مفاوضات بين إدارة الزمالك المصري مع نادي اتحاد جدة السعودي لإعارة أحمد السيد “زيزو”، وهو ما قام بنفيه النادي.

وبينت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أنها سوف تتقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام ضد ما حدث من تجاوز في حق النادي وجماهيره.

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وطالب رئيس اللجنة المكلفة لبيب الموقع المصري بتقديم الاعتذار عما حدث لجماهير الزمالك، حتى يعود التعاون مرة أخرى مع الموقع.

وقد نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية خبر حول مصير اللاعب أحمد السيد زيزو وحمدي الونش وقرب رحيلهم عن النادي المصري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ترتيب الدوري المصري

وانفرد فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق المصري البورسعيدي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

بينما في المركز الثالث جاء فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة مع فريق المصري برصيد 42 نقطة، أما في رابع الترتيب آتى فريق سموحة برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء الاتحاد السكندري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق إنبي برصيد 37 نقطة، يليه مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وتساوى فريق بيراميدز الذي احتل المركز الثامن من جدول الترتيب مع الجونة في التاسع الترتيب برصيد 35 نقطة.

وفي عاشر الترتيب جاء فريق طلائع الجيش بفارق نقطة وحيدة برصيد 34 نقطة خلال منافسات الدوري المصري.

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