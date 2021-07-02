إيطاليا تواصل قطار انتصاراتها وتتأهل بصعوبة على حساب بلجيكا في اليورو (فيديو)

تأهل منتخب إيطاليا بشق الأنفس أمام منافسه منتخب بلجيكا إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة ومجنونة بين المنتخبين.

أهداف منتخب إيطاليا

وسجل منتخب إيطاليا “الأزوري” أولى أهداف اللقاء في شباك نظيره منتخب بلجيكا في الدقيقة ال 31 عن طريق اللاعب نيكولو باريلا.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال44 عن طريق الإيطالي لورينزو إينسيني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت على يسار حارس مرمى منتخب بلجيكا.

ضربة الجزاء لمنتخب بلجيكا

ونجح نجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في اللقاء في الدقيقة ال45 عبر ركلة جزاء مع نهاية أحداث الشوط الأول.

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وشهدت مجريات الشوط الثاني الإثارة والسيطرة بين لاعبي المنتخبين في اللقاء مع إهدار العديد من الفرص باتجاه شباك المرمى، لينتهي اللقاء المثير بفوز منتخب إيطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد والتأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة اليورو.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منتخب بلجيكا، حيث كان في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط جاء كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب بلجيكا

ولعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث جاء في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق آتى كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط لعب كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

المواجهة القادمة في اليورو

وسيواجه منتخب إيطاليا نظيره منتخب إسبانيا في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، بعد نجاحه في إقصاء منتخب سويسرا في ركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بعد التعادل الإيجابي الذي خيم على اللقاء بين المنتخبين في اليورو.

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