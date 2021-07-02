أنجيلا بشارة تهاجم طليقها وائل كفوري وتنشر صورة محرجه! (شاهد)

هاجمت أنجيلا بشارة، طليقها الفنان اللبناني وائل كفوري بسبب قيمة النفقة التي تتلقاها لطفلتيها ميشيل وميلانا منه، مؤكدة أنها غير كافية.

نفقة بنات وائل كفوري غير كافية

وعبر خاصية (الستوري) على حسابها عبر (انستجرام)، نشرت أنجيلا بشارة صورة الشيك الذي يكشف قيمة النفقة التي تتقاضاها من وائل كفوري، مبينة أنه لم يحتسبها على سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان والذي لا تتجاوز قيمته 10% من السعر الحقيقي.



واعترضت أنجيلا بشارة بشكل واضح على احتساب النفقة المخصصة لابنتيها بالدولار على سعر الصرف الرسمي.

ويُظهر الشيك الذي تلقّته أنجيلا من وائل أمس الخميس، بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية كنفقة شهرية لابنتيهما التي تبلغ 4000 دولار، مبدية استغرابها من احتساب الدولار على سعر 1500 ليرة، في حين لامس سعر الصرف في السورق السوداء حاجز الـ18000 ليرة لبنانية.

هجوم ودفاع!

ويبدو أن أنجيلا قد تعرضت لانتقادات وهجوم متابعيها، وهو الذي يفسره ردها في وقت لاحق عليهم حين كتبت: (وقت الأم هي اللي بتدفع اشتراك الكهربا والموتور والمي والانترنت والمازوت والصيانة والأدوية والحكما ونشاطات الولاد اليومية وملابسهن والتوصيلات وغيرها، لأ أكيد ماراح يكفوا).

وتابعت موجهة رسالتها لمتابع اتهمها بأنها مريضة وتبحث عن الاهتمام فقط: (كنت بفضل تعيد حساباتك قبل ما تتفلسف).

وجاء تصرف أنجيلا بشارة في الوقت الذي بدأت فيه قصة حب طليقها وائل كفوري مع سيدة تدعى شانا عبود، تخرج إلى العلن.

زوج حبيبة وائل كفوري الأول

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة (الفن) هوية زوج شانا عبود الأول، ويدعى باتريك جيهامي، والذي انفصلت عنه بعدما أنجبت طفلاً واحداً فقط.

بينما انفصل وائل كفوري عن أنجيلا بشارة بعد إنجابهما طفلتين هما (ميشيل) و(ميلانا).

يعيشان معاً دون زواج!

وذكرت الصحيفة أن شانا عبود تعيش حالياً في منزل كفوري دون زواج، وهو الذي أكد في مقابلة سابقة مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أنه ضد الزواج ويؤيد المساكنة ولا يوجد خطوة نحو الزوج بين الطرفين على الإطلاق.

كما أمضى كفوري أسبوعاً كاملاً في دبي على شاطئ البحر مع شانا، ورصدهما بعض الأشخاص خلال تواجدهما هناك.

حبيبة وائل كفوري تصغره بـ9 سنوات

وسبق أن كشفت مجلة (الجرس) اللبنانية أمس السبت، المزيد من التفاصيل حول ارتباط الفنان اللبناني وائل كفوري بحبيبته (شانا)، وذلك بعدما نشر مواطنهما الشاعر حبيب بو أنطون صورة تجمعهما معاً مع تعليق يلمح لاقتراب موعد زواجهما.

وأشارت (الجرس) إلى أن علاقة كفوري بشانا عبود بدأت بعد طلاقه رسمياً من زوجته السابقة أنجيلا بشارة.

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وكانت شانا مثل كفوري، متزوجة لمدة عامين لكنها انفصلت عن زوجها الذي أنجبت منه طفلاً واحداً فقط، وحين التقت الفنان اللبناني، كانت قد تطلقت من زوجها.

ويبلغ عمر شانا عبود 37 عاماً، أي أنها تصغر وائل كفوري بتسع سنوات، وتعمل في أحد المصارف في لبنان، ولا حديث عن ارتباط رسمي بين الاثنين بحسب المجلة.

هذا وقد انتشر فيديو لوائل كفوري مع شانا في أول ظهور لها خلال حضورهما حفل زفاف أحد أصدقائه.

حبيبة وائل كفوري

وفي وقت سابق، نشر ​حبيب بو أنطون​ صورة يظهر فيها صديقه وائل كفوري مع شابة أشار إلى أنها حبيبة الفنان الجديدة.

وكتب بو أنطوان على الصورة: (يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة).

الغريب أن حساب كفوري الرسمي عبر (انستجرام) نشر نفس الصورة بنفس التعليق، دون توضيح ما إذا كان إعلانا رسمياً عن علاقتهما أو قرب موعد زفافهما.

زفاف وائل كفوري في سبتمبر!

كما نشرت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى صورة وائل كفوري برفقة حبيبته، وأرفقتها بتعليق: (هل سيتزوج وائل كفوري من حبيبته شانا في شهر سبتمبر؟).

هل سيتزوج #وائل_كفوري من حبيبته شانا في شهر سبتمبر؟ pic.twitter.com/swxgIGDmuO — hanadi issa (@hanadiissa11) June 23, 2021

ورجح المغردون أن هنادي عيسى لا تتساءل كما يظهر، بل تُخبر معلومة، فقد طرح عليها أحد المتابعين سؤالاً (هل؟ ولا عندك الجواب؟)، لتجيب الإعلامية اللبنانية: (عندي الجواب بس خليها هلق هل؟).

أنجيلا بشارة تبكي في أول ظهور

وكانت طليقة وائل كفوري، أنجيلا بشارة، قد بكت على الهواء في أول ظهور إعلامي لها، حين تحدثت عن معاناتها بعد طلاقها.

وتحدثت أنجيلا بشارة خلال لقاءها على قناة (الجديد) عن حياتها الشخصية والمعاناة التي تعرّضت لها، وقالت: (تجربة الحياة والعيش مع شخص مشهور أمر صعب، والمحاكم تكون ظالمة عندما تحرم أماً من أبنائها، ولا تنطق بالحق).

وأشارت أنجيلا حينها إلى أنها غير منزعجة على الإطلاق من حقيقة كونها طليقة وائل كفوري ولاسيما أن هذا لا يلغي شخصيتها ووجودها في الحياة بحسب تعبيرها.

وكشفت أنجيلا بشارة أنها تقبل فكرة المساكنة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلة الخطوبة والزواج، لأنها مرّت بهذه المرحلة لمدة سنة.

واعترفت طليقة كفوري بأنها كانت تغار عليه، مؤكدة أنه أيضاً كان يشعر بالغيرة، مضيفة: (من الصعب العيش إلى جانب شخص مشهور، لكن الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما).