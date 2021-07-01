مواجهات عربية قوية .. تفاصيل قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 (فيديو)

أسفرت نتائج قرعة تصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 الذي تستضيفه دولة قطر، بمشاركة 12 منتخبًا عن مواجهات عربية قوية.

نتائج قرعة تصفيات مونديال قطر

وقد أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية “كوالامبور” اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، وذلك بسبب الظروف التي فرضتها وباء فيروس كورونا في العالم.

وحضر نتائج القرعة ممثلي المنتخبات الـ 12 التي نجحت في اجتياز المرحلة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر 2022، وصولاً إلى المرحلة الثالثة الحاسمة.

وجاءت نتائج قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 كما يلي:

المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية، إيران، الإمارات، العراق، لبنان، سوريا.

المجموعة الثانية: السعودية، عمان، الصين، فيتنام، اليابان، أستراليا.

قرعة تصفيات مونديال "قطر 2022" الدور النهائي|

🔹المجموعة الأولى: إيران، كوريا ج، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

🔹المجموعة الثانية: اليابان، استراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.#الديربي pic.twitter.com/2zm92FbpNv — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) July 1, 2021

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم ” مونديال قطر 2022″، فيما يخوض صاحب المركز الثالث من كل مجموعة في مباريات الملحق من أجل المشاركة في المسابقة والتأهل.

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ومن المقرر أن ينطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا لمونديال كأس العالم ” قطر 2022″، في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2021، وتنتهي في ال 29 من شهر مارس/ آذار 2022.

مونديال قطر 2022

ومن المقرر أن تقام في قطر النسخة الثانية والعشرون لبطولة كأس العالم 2022، في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وستكون هذه أول بطولة كأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي والأولى في دولة ذات غالبية مسلمة، كما ستكون هذه ثاني بطولة كأس العالم التي تقام بالكامل في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

بالإضافة إلى ذلك ستكون البطولة الأخيرة التي يشارك فيها 32 فريقًا مع زيادة إلى 48 فريقًا مقررة في بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وستقام بطولة كأس العالم هذه المرة في أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر من العام المقبل بسبب الحرارة الشديدة، مما يجعلها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو وهو ما يميزها عن غيرها من البطولات السابقة.

ومن الجدير بالذكر، فإن منتخب فرنسا قد توج في النسخة الأخيرة عام 2018م، بعد فوزها على منتخب كرواتيا بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفين والتي أقيمت في دولة روسيا.

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