حنان المقبل تهدي والدتها سيارة فارهة وأطقم ذهب باهظة الثمن (شاهد)

تحولت مشهورة مواقع التواصل السعودية حنان المقبل ، لترند وتصدرت موقع التواصل تويتر بعد بثها فيديو أظهر تقديمها هدية غير عادية لوالدتها.

حنان المقبل ووفق المقطع الذي بثته على حسابها بـ”سناب شات” ورصدته (وطن) ظهرت، وهي تمسك بيد والدتها لتقدم لها هدية والتي اتضح أنها سيارة فارهة من نوع (جيب لكزس).

#حنان_المقبل_تهدي_امها_جيب_لكزس تستاهل ام حنان كل خير وهذا واجب لكل ابن او ابنه يقدمون هديه لولدينهم pic.twitter.com/xFPV9pWWDq — عناد الروقي (@Ahmab5ll) July 1, 2021

بالإضافة إلى أطقم ذهبية مميزة باهظة الثمن، وضعتها على مقدمة السيارة.

وكانت حنان المقبل تقبل والدتها وتعلق بأن هذا شيء بسيط جدا، ولا يساوي أي حق لوالدتها عليها.

حنان المقبل

ولفتت حنان المقبل أنظار النشطاء بما فعلته وتصدر وسم بعنوان “#حنان_المقبل_تهدي_امها_جيب_لكزس” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالمملكة.

بعيد عن كل شي تكفون يازين فرحة أمها 😭💘

#حنان_المقبل_تهدي_امها_جيب_لكزس pic.twitter.com/QN03Jz8gbe — Maha (@msaa_55) July 1, 2021

وكتبت إحدى النشطاء عبر الوسم:”شوفوا ماشاء الله على حنان المقبل جبرت خاطر امها الله يكثر من امثالها.. تأثرت مرة”

#حنان_المقبل_تهدي_امها_جيب_لكزس

شوفوا ماشاء الله على حنان المقبل جبرت خاطر امها الله يكثر من امثلها

تاثرت مره 😭 pic.twitter.com/GPOoNYH3Jd — زينه (@Zozo72405681) July 1, 2021

بينما انتقد آخر ما قانت به حنان مع أمها وتصويره وتصديره للمتابعين، معتبرا ذلك شأن خاصا وأنها لم تفعل ذلك إلا لأجل الشهرة وزيادة متابعيها.

وهذي بعد تدور الشهره وتحافظ عليها للتباهي والاستعراض وانتم تجون متحمسين لو تبي شيء لله ما تجي ترفع هاشتاق شوفوني هديت امي #حنان_المقبل_تهدي_امها_جيب_لكزس pic.twitter.com/pE0GwtjZ8f — الوعي الأعلامي أهم. (@unuol) July 1, 2021

من هي حنان المقبل

وتعتبر حنان المقبل فتاة سعودية ناشطة على السوشيال ميديا.

ولها العديد من السنابات في مجال الخلطات النسائية مثل خلطات البشرة وخلطات تخسيس الوزن وكل ما يلزم المرأة السعودية.

ويشار إلى أنه في العام 2019 تصدر هاشتاج اختطاف حنان المقبل موقع التدوينات العالمي تويتر، حيث تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ادعاء اختفائها في ظروف غامضة بالمدينة المنورة.

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ووقتها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو زعموا أنه يوثّق لحظة اختطاف نجمة مواقع التواصل الاجتماعي حنان المقبل.

ويظهر في الفيديو المتداول بعض الأشخاص يحاولون دفع آخرين داخل سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق العام، دون أن يتم تحديد زمان ومكان تصوير الفيديو وصاحبه.

وقد تفاعل ناشطون مع هذه الأنباء عبر هاشتاغ (#اختطاف_حنان_المقبل) على موقع ”تويتر“، عبروا فيه عن اندهاشهم من الخبر فيما طالب آخرون بضرورة التحري والبحث عنها والتأكد من الخبر.

وردت حنان المقبل على هذه الشائعة وقتها ووثقت حنان مقطع فيديو عبر”سناب شات”، لتؤكد أن خبر اختطافها مجرد شائعة.

ووقتها سخرت من المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع إخبارية بشأن تفاصيل عملية الاختطاف وهويتها قائلة: “انتم مافكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما انتم تسوون هالشي، متدرون شكثر قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.”

كما عادت ونشرت صورة عبر “سناب شات”، من مستشفى، مؤكدة أنها عانت من “انخفاض ضغطها”، بفعل الشائعة التي تضررت منها نفسيا وصحيا.

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