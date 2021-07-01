تعرف على الموعد لمباراة إسبانيا وسويسرا في اليورو والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العالمية اللقاء المنتظر بين منتخب إسبانيا أمام منافسه سويسرا مواجهة من العيار الثقيل في دور الربع النهائي من بطولة اليورو، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “غازبروم أرينا”.

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا

ومن المقرر أن تقام المواجهة القوية بين منتخب إسبانيا وسويسرا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين، اليمن، العراق، اليمن، سوريا، لينان، العراق، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة القوية عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

👥 ¡¡HOY CERRAMOS EL DÍA CON PROTAGONISTA DOBLE!! 😝 Vamos a empezar con el 9⃣ de la @SeFutbol. ⚽️ ¡¡@GerardMoreno9 tenía hoy los zurdazos en oferta y en pack de cuatro!!#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/O1AwNy9JOI — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 30, 2021

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة الناري بين منتخب إسبانيا ونظيره السويسري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

😎 ¡¡ENTRENAMOS CON SOLAZO EN RUSIA!! 💪🏼 Segunda sesión de preparación de la @SeFutbol en San Petersburgo. Los de @LUISENRIQUE21, con la mirada puesta en los cuartos ante Suiza.#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/gzTRb7l4ke — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 30, 2021

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تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منتخب سويسرا، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

😜 No importa que el espacio sea pequeño si la calidad es TAN GRANDE. 👀 Mira estos golazos y estas manoplas de los futbolistas de la @SeFutbol en el entrenamiento vespertino sobre el verde petersburgués. 👨🏻‍🎨 ¡¡Más arte que en el Hermitage!!#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/ksiA2YUcfL — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 30, 2021

وسيلعب في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، بينما سيكون في خط الوسط كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس، وسيغيب عن المباراة كلاً من: بوسكيتس ودييجو يورينتي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب سويسرا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

#يورو_2020

المنتخب الإسباني يصل إلى مدينة سان بطرسبرغ لمواجهة سويسرا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم الجمعة pic.twitter.com/86BtuYrywF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 29, 2021

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي: بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

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