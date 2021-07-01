مباراة منتخب إسبانيا وسويسرا في اليورو
مباراة منتخب إسبانيا وسويسرا في اليورو
Videoرياضة

تعرف على الموعد لمباراة إسبانيا وسويسرا في اليورو والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يترقب عشاق الكرة العالمية اللقاء المنتظر بين منتخب إسبانيا أمام منافسه سويسرا مواجهة من العيار الثقيل في دور الربع النهائي من بطولة اليورو، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “غازبروم أرينا”.

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا

ومن المقرر أن تقام المواجهة القوية بين منتخب إسبانيا وسويسرا عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين، اليمن، العراق، اليمن، سوريا، لينان، العراق، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة القوية عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة الناري بين منتخب إسبانيا ونظيره السويسري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

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تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منتخب سويسرا، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

وسيلعب في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، بينما سيكون في خط الوسط كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس، وسيغيب عن المباراة كلاً من: بوسكيتس ودييجو يورينتي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب سويسرا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي: بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

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