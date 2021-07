بكاء طفلة ألمانية في اليورو تثير سخرية مشجعي منتخب إنجلترا (شاهد)

أثار بكاء طفلة ألمانية وحزنها الشديد على مدرجات ملعب “ويمبلي”، بعد خروج منتخب بلادها أمام إنجلترا من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” السخرية من المشجعين الإنجليز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية المباراة، سلط مخرج المباراة على صورة الطفلة الألمانية الصغيرة وهي تبكي بحرقة ذراعي والدها، بعد انتهاء المباراة بفوز منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين دون رد، وإقصاء منتخب بلادها من بطولة اليورو 2020.

اقرأ المزيد: مواجهات عربية قوية .. تفاصيل قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 (فيديو)

ومع ظهور صورة الطفلة الباكية على شاهدات العرض عقب انتهاء المباراة بين منتخب إنجلترا وألمانيا، بدأ الملعب يعلوا بصوت عالٍ استهجانًا بذلك المشهد من على مدرجات ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية” لندن”.

وظهرت العديد من المنشورات المسيئة من قبل عدد من مشجعين منتخب إنجلترا الذين سخروا من حزن الطفلة الألمانية الصغيرة وحزنها الشديد على وداع منتخب بلادها منافسات بطولة “اليورو 2022″.

فقد غرد أحد مشجعين منتخب إنجلترا في إشارته إلى فترة الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي في زمن حكم هتلر لألمانيا، ليقول: ” أين كانت دموعك عندما قتل هتلر الملايين”.

I’m absolutely disgusted at what some of these England fans had to say about this poor girl who was upset that her team lost. A literal CHILD. I don’t like swearing but if this applies to you, go fuck yourself. pic.twitter.com/Q5GfbGpqIN

— Niamh The Prog Nerd (@the_prog_nerd) June 30, 2021