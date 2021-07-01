طفلة ألمانية وحزنها بحرقة تثير سخرية الإنجليز عبر مواقع التواصل الاجتماعي
طفلة ألمانية وحزنها بحرقة تثير سخرية الإنجليز عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Videoرياضة

بكاء طفلة ألمانية في اليورو تثير سخرية مشجعي منتخب إنجلترا (شاهد)

كتب وطن
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أثار بكاء طفلة ألمانية وحزنها الشديد على مدرجات ملعب “ويمبلي”،  بعد خروج منتخب بلادها أمام إنجلترا من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” السخرية من المشجعين الإنجليز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطفلة الألمانية واليورو

وفي نهاية المباراة، سلط مخرج المباراة على صورة الطفلة الألمانية الصغيرة وهي تبكي بحرقة ذراعي والدها، بعد انتهاء المباراة بفوز منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين دون رد، وإقصاء منتخب بلادها من بطولة اليورو 2020.

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ومع ظهور صورة الطفلة الباكية على شاهدات العرض عقب انتهاء المباراة بين منتخب إنجلترا وألمانيا، بدأ الملعب يعلوا بصوت عالٍ استهجانًا بذلك المشهد من على مدرجات ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية” لندن”.

الطفلة الألمانية والسخرية

وظهرت العديد من المنشورات المسيئة من قبل عدد من مشجعين منتخب إنجلترا الذين سخروا من حزن الطفلة الألمانية الصغيرة وحزنها الشديد على وداع منتخب بلادها منافسات بطولة “اليورو 2022″.

فقد غرد أحد مشجعين منتخب إنجلترا في إشارته إلى فترة الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي في زمن حكم هتلر لألمانيا، ليقول: ” أين كانت دموعك عندما قتل هتلر الملايين”.

بينما قال مشجع إنجليزي أخر قائلاً: “هل تعتقد أننا نسينا أن جدك قتل آن فرانك، النازية الصغيرة”.

بينما تعاطف عدد من مشجعين الكرة الإنجليزية مع الطفلة الألمانية الباكية، حيث غرد أحدهم قائلاً: ” المشجعون الإنجليز يسخرون من فتاة صغيرة من ألمانيا، هل نسيتم الإخفاقات العديدة لمنتخب إنجلترا”.

منتخب إنجلترا وإقصاء ألمانيا

ونجح منتخب إنجلترا في تحقيق الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بهدفين نظيفين دون رد، للمرة الأولى في آخر ثمانية مواجهات جمعت كلا المنتخبين على هذا الملعب.

وتمكن منتخب إنجلترا من فك عقدتها الألمانية وتخطت دور ال16 في بطولة كأس أمم أوروبا والتأهل إلى الربع النهائي من المسابقة عام 1996م، حيث تغلبت على إسبانيا بركلات الترجيح.

المواجهة القادمة في اليورو

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب أوكرانيا في دوري الربع النهائي من بطولة اليورو على أرض ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما، في الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل، بعد تمكن الأخير من إطاحة منتخب السويد وإقصاءه من البطولة بهدفين مقابل هدف وحيد.

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