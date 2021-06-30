يوفنتوس يعرض رونالدو للبيع .. كم المبلغ المطلوب لشرائه؟!

كشفت صحيفة إيطالية، بأن نادي يوفنتوس قد حدد سعر النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا للبيع، من أجل فتح الباب لرحيله عن فريق السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

رونالدو ونادي يوفنتوس

وبينت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن يوفنتوس لا يمانع من بيع رونالدو، وإن وصل النادي عرضًا بقيمة 29 مليون يورو، وهذا أقل من ثلث المبلغ الذي دفعته إدارة النادي إلى ريال مدريد قبل 3 سنوات من الآن.

توتوسبورت :

رونالدو بين ماكس والشيخ ..

يوفنتوس او الخليفي باريس سان جيرمان : ايام حاسمة لمستقبل رونالدو ، حيث تعتمد استراتيجية انتقال النادي عليه ..

احتمال ضئيل للغاية الآن بشأن عودته لمانشستر يونايتد .. pic.twitter.com/ZUi89b4QFR — الكرة الإيطالية (@Naif_Al3ez) June 29, 2021

وذكرت الصحيفة، أن “خورخي مينديز” وكيل أعمال صاروخ ماديرا رونالدو، أنه سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي نادي يوفنتوس، وذلك لحسم مستقبل موكله خلال الفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد صرح البرتغالي رونالدو في وقت سابق، بأنه يحسم مستقبله بشكل نهائي بعد الانتهاء من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، وقد تم إقصاء منتخب البرتغال من المسابقة أمام منتخب بلجيكا بهدف نظيف دون رد.

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وبالتالي سيقوم الدون رونالدو بحسم مصيره مع نادي يوفنتوس الإيطالي، وسوف سيتم فتح المحادثات من جديد عبر وكيل أعمال اللاعب لحسم أمره.

🎙️| فابيانا دي فالي:

لم يتلقى يوفنتوس اي اشارات من كريستيانو تبين انه ينوي المغادرة ، اليجري بدأ بالفعل بالتفكير في خطة 4-4-1-1 حيث سيلعب رونالدو كرأس حربة pic.twitter.com/Gl460zhZUx — Curva Juventus (@CurvaJ) June 28, 2021

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن يوفنتوس لم يلتقي أي عرض رسمي من أجل رونالدو لغاية الآن، لكن من المتوقع أن تبدأ بعض الأندية المفاوضات في حال قرر صاروخ ماديرا الرحيل بشكل نهائي.

الأزمة المالية

وأشارت تقارير إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يمر بأزمة مالية جراء تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تصل نسبة العجر المالي لخزينة السيدة العجوز نحو 150 مليون يورو.

الأمر الذي فتح التكهنات حول مصير الدون رونالدو عن الفريق وكذلك فشله لثلاثة مواسم من قيادة الفريق نحو نهائيات دوري أبطال أوروبا.

🚨🚨🚨🚨 فابريزيو رومانو : كريستيانو رونالدو لا يتفاوض على عقد جديد مع يوفنتوس ، النادي ينتظر الآن رونالدو ووكيله خورخي مينديز ليقررا ما إذا كان سيغادر يوفنتوس هذا الصيف أم لا pic.twitter.com/vKeHQ2lFGy — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) June 30, 2021

المدرب الجديد وعلاقته مع رونالدو

وزادت من حدتها بعد إقالة المدرب السابق “أندريا بيرلو” وعودة المدرب “أليغري” الذي تسبب رونالدو في رحيله عن قيادة تدريب السيدة العجوز الإيطالي بعد تدهور العلاقة بين الجانبين.

وقد توج النجم البرتغالي رونالدو بهداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، ونال ذلك جائزة أفضل لاعب في دولة إيطاليا عن الموسم المنصرم.

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