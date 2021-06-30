رونالدو وحسم أمره مع نادي يوفنتوس الإيطالي
رونالدو وحسم أمره مع نادي يوفنتوس الإيطالي
Imageرياضة

يوفنتوس يعرض رونالدو للبيع .. كم المبلغ المطلوب لشرائه؟!

كتب وطن
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كشفت صحيفة إيطالية، بأن نادي يوفنتوس قد حدد سعر النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا للبيع، من أجل فتح الباب لرحيله عن فريق السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

رونالدو ونادي يوفنتوس

وبينت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن يوفنتوس لا يمانع من بيع رونالدو، وإن وصل النادي عرضًا بقيمة 29 مليون يورو، وهذا أقل من ثلث المبلغ الذي دفعته إدارة النادي إلى ريال مدريد قبل 3 سنوات من الآن.

وذكرت الصحيفة، أن “خورخي مينديز” وكيل أعمال صاروخ ماديرا رونالدو، أنه سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي نادي يوفنتوس، وذلك لحسم مستقبل موكله خلال الفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد صرح البرتغالي رونالدو في وقت سابق، بأنه يحسم مستقبله بشكل نهائي بعد الانتهاء من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، وقد تم إقصاء منتخب البرتغال من المسابقة أمام منتخب بلجيكا بهدف نظيف دون رد.

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وبالتالي سيقوم الدون رونالدو بحسم مصيره مع نادي يوفنتوس الإيطالي، وسوف سيتم فتح المحادثات من جديد عبر وكيل أعمال اللاعب لحسم أمره.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن يوفنتوس لم يلتقي أي عرض رسمي من أجل رونالدو لغاية الآن، لكن من المتوقع أن تبدأ بعض الأندية المفاوضات في حال قرر صاروخ ماديرا الرحيل بشكل نهائي.

الأزمة المالية

وأشارت تقارير إيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي يمر بأزمة مالية جراء تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تصل نسبة العجر المالي لخزينة السيدة العجوز نحو 150 مليون يورو.

الأمر الذي فتح التكهنات حول مصير الدون رونالدو عن الفريق وكذلك فشله لثلاثة مواسم من قيادة الفريق نحو نهائيات دوري أبطال أوروبا.

المدرب الجديد وعلاقته مع رونالدو

وزادت من حدتها بعد إقالة المدرب السابق “أندريا بيرلو” وعودة المدرب “أليغري” الذي تسبب رونالدو في رحيله عن قيادة تدريب السيدة العجوز الإيطالي بعد تدهور العلاقة بين الجانبين.

وقد توج النجم البرتغالي رونالدو بهداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، ونال ذلك جائزة أفضل لاعب في دولة إيطاليا عن الموسم المنصرم.

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