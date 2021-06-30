النجم الإنجليزي هاري كين والتعقيب على فوز إنجلترا في اليورو
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هاري كين يعلق على فوز إنجلترا على ألمانيا والتأهل إلى الربع النهائي من اليورو

كتب وطن
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قال قائد منتخب إنجلترا “هاري كين” 27 عامًا، عقب فوز منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” لكرة القدم، ونجاحه في إقصاء منتخب ألمانيا “المكاكين” من المنافسات بهدفين نظيفين دون رد، إن” أي فريق سينظر إلينا، سيدرك أننا فريق خطير”.

هاري كين ومنتخب إنجلترا 

وأردف الإنجليزي كين، قائلاً: ” لا يوجد شيء أكبر من ذلك عندما تكون التوقعات حاضرة، ولقد نجحنا ولذلك يجب علينا الشعور بالفخر، ولكن لا يمكن التوقف هنا”.

وأضاف كين، ” أتمنى أن نعود إلى هنا للعب في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية”، مضيفًا: ” هذا تاريخ، أسأل ل اللاعبين عن المباريات القديمة، لكننا كتبنا تاريخًا”.

وفي ذات السياق قال لاعب وسط منتخب إنجلترا “ريكلان رايس”، إن ” الكثيرين قللوا من فرص الفوز منتخب إنجلترا، لكن الفوز أثبت خطأ كل هذه التوقعات”.

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إنهاء مسيرة مدرب ألمانيا

وجاء فوز منتخب إنجلترا على المكاكين الألمانية والتأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، نهاية مسيرة مدرب ألمانيا “يواخيم لوف” الذي تولى المسؤولية على مدار 15 عامًا والتي شهدت الفوز بكأس العالم في دولة البرازيل عام 2014م.

تفاصيل مباراة إنجلترا وألمانيا

وسجل نجم المنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة ال75 بتسديدة قوية جاءت على يسار حارس مرمى منافسه منتخب ألمانيا.

بينما أحرز المهاري هاري كين الهدف القاتل في الدقيقة ال86 الهدف القاتل بتسديدة صاروخية انفرد بها اللاعب مع الحارس الألماني نوير، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين في دور ال16 من منافسات بطولة اليورو.

تاريخ المواجهات 

وتعد المواجهة ال13 بين ألمانيا وإنجلترا على ملعب “ويمبلي”، حيث حقق منتخب إنجلترا الفوز في 4 من أول خمس مواجهات والخسارة في واحدة.

لكنها لم تفز في آخر 7 مواجهات حيث تعادلت في مباراتين والخسارة في خمس آخرى، بينما نجح في المواجهة الأخيرة من تحقيق الفوز على ألمانيا “المكاكين” في البطولات القارية الكبرى.

وسيواجه منتخب إنجلترا مباراة قوية أمام منافسه أوكرانيا في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ” اليورو” الأسبوع المقبل.

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