شاهدوا الصور التي نشرتها نسرين طافش لترد على أنباء سحب الإمارات الإقامة الذهبية منها

ردّت الفنانة السورية نسرين طافش بطريقةٍ غير مباشرة على الأنباء التي تحدثت عن سحب الإقامة الذهبية منها في الإمارات.

ونشرت نسرين طافش صوراً عبر حسابها على انستغرام، وهي تتمرّن في دبي على الفروسية، في أحد الأندية الخاصة .

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كانت انتشرت أنباء في الآونة الأخيرة، حول سحب الإقامة الذهبية من الفنانة السورية نسرين طافش.

وبينما لم ترد طافش رسمياً على الأخبار التي تداولها المتابعون حول سحب الإقامة الذهبية منها، لكنها اكتفت بالتلميح.

وكتبت عبر خاصية (الستوري) على حسابها على (انستجرام): (الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغلة فيها).

عرض زواج

وكانت البداية حينما فتحت نسرين طافش باب الأسئلة لجمهورها على حسابها في انستغرام، وتفاجأت بسؤال أحد المتابعين: (ليش ما بدك تفهميني اني بحبك وبدي الحلال معك والزواج؟).

وردت نسرين على سواء المتابع بصورة للراقصة المصرية فيفي عبده مصحوبةً بمقولتها الشهير (لا اسكوزمي بقى).

كما طرح عليها متابع آخر نفس السؤال وقال: تتزوجيني ونعيشك في المالديف؟. لترد عليه بكلمة (احلف) ورمز لوجه تعبيري يضحك.

وعن مواصفات تفضلها نسرين طافش في زوجها قالت: (أهم شي الطبخ.. بالنسبة الي مهم يكون صادق وواضح وواثق بنفسه، وحنون وقلبه طيب، ويحب الحيا والعائلة والاطفال، وان يحترمني ويقدرني، ويخاف الله فيّ).

نسرين طافش تسبح في برج العرب

ونشرت الفنانة السورية صوراً لها وهي تسبح في أحد الأحواض المائية في برج العرب بإمارة دبي في الإمارات .

وظهرت نسرين طافش في إحدى الصور وهي تستمع بالمشهد من خلف الزجاج في البرج، وقد بدت عارية وتنظر الى الشاطئ في الجهة المقابلة .

وفي صورة ثانية ظهرت وهي تسبح في بركة داخل البرج.

الإقامة الذهبية

وخلال الفترة الأخيرة، سرّعت الإمارات من منح (الإقامة الذهبية) لعدد من المشاهير السوريين بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين العرب وهم المطرب اللبناني راغب علامة، الفنان محمد رمضان، المطربة التونسية لطيفة، المطرب المصري خالد سليم، المطرب اللبناني جوزيف عطية، الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والمطربة العراقية شذى حسون، والمطرب الأردني عمر العبداللات والإعلامية وملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال.

كذلك أعلن نجم بوليوود سانجاي دوت قبل أيام عن حصوله (الإقامة الذهبية) في دولة الإمارات أيضاً.

ومن مشاهير العالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، الهندي شاروخان، كريستيانو رونالدو، الإعلامي كريس فيد.