من هو خالد الجلاهمة سفير البحرين الجديد في إسرائيل

أدى رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى إسرائيل، السفير خالد الجلاهمة، القسم أمام ملك البحرين حمد بن عيسى، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تعيينه بحسب مرسوم ملكي.

وجاء ذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إلى أبوظبي وافتتاح سفارة بلاده بالإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وفق (بنا)، أدى الجلاهمة القسم القانوني أمام الملك حمد بن عيسى في قصر الصافرية.

وأدى السفير خالد يوسف الجلاهمة القسم أمام الملك الذي أعرب بدوره عن تمنياته له بالتوفيق في "تعزيز رسالة البحرين النبيلة للسلام وقيم التسامح والتعايش السلمي المشترك". ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع افتتاح أول سفارة إسرائيلية في الخليج في دولة #الإمارات. pic.twitter.com/afWDB8DOnZ — قناة الحرة (@alhurranews) June 30, 2021

فيما أبدى الملك “توجيهاته” للسفير وهنأه، متمنياً له “التوفيق لتعزيز رسالة البحرين النبيلة للسلام وقيم التسامح والتعايش السلمي”، وفق الوكالة الرسمية.

فيما لم يتم تحديد موعد وصوله لتل أبيب لممارسة مهام عمله.

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين السفير خالد يوسف الجلاهمة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل، حيث قام بأداء القسم القانوني أمام جلالة الملك. هنأ جلالته السفير الجلاهمة متمنياً له التوفيق. نحن في انتظارك pic.twitter.com/yzdRL0CQey — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2021

خالد الجلاهمة.. إنشاء بعثة دبلوماسية في إسرائيل

يشار إلى أنه في 30 مارس/آذار الماضي، أصدر العاهل البحريني، مرسومين بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في إسرائيل وتعيين الجلاهمة كأول سفير لها بتل أبيب.

يذكر أن السفير المعين هو مدير العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد التقى، مساء يوم الأحد 27 يونيو/حزيران، نظيره البحريني عبداللطيف الزياني.

حيث أشار حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أن لابيد التقى الزياني في العاصمة الإيطالية روما عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دون إضافة مزيد من التفاصيل حول ما استعرضه الوزيران.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي حاليا في روما بوزير خارجية مملكة البحرين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني@bahdiplomatic @yairlapid pic.twitter.com/ecshLmNDmP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 27, 2021

كانت الإمارات والبحرين قد وقعتا، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال بالبيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب (2017-2021).

من هو خالد الجلاهمة؟

ولد الجلاهمة عام 1978 وتحصل على درجة بكالوريوس في الآداب من الكلية العسكرية ولاية كارولينا الجنوبية.

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حصل سفير البحرين المُعين لدى إسرائيل على درجة الماجستير في العلوم (نظم المعلومات) من الجامعة الأمريكية في واشنطن.

عمل الجلاهمة مساعدا لمدير مشروع في نظم المعلومات (قوة دفاع البحرين) ثم عمل كمدير للمشروع نفسه.

تولى السفير البحريني منصب مدير علاقات الجهات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى.

شغل الجلاهمة منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن ثم تولى منصب رئيس المشاريع والعقارات في وزارة الخارجية.

عمل السفير كقائم بأعمال رئيس العمليات والمتابعة في وزارة الخارجية ثم مديرا لإدارة العمليات في الوزارة نفسها.

غضب إسرائيلي

وفي وقت سابق، أعربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن استيائها من دعم البحرين والسودان قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية للمنامة والخرطوم أنه كان من المتوقع أن تصوتا بخلاف ذلك، وأن إسرائيل غير راضية عن طريقة تصويتهما، التي لا تسهم في تعزيز السلام في المنطقة.

ودار الحديث عن خلافات هي الأولى التي تقع بين إسرائيل وكل من البحرين والسودان، اللتين أعلنتا تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب أواخر العام الماضي.

تهنئة الحكومة الجديدة

وفي وقت سابق، هنأت البحرين والإمارات، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتسلم مهامها، وهي أول تهنئة من نوعها من البلدين الخليجيين منذ تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأن ولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، أرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت ويائير لابيد، بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأعرب ولي عهد البحرين، في البرقية، عن “خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها، بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم”.

والإمارات هي أول دولة خليجية وعربية تقدم علنا التهنئة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

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