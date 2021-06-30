مغاربة يهاجمون اليوتيوبر سفيان الطاهري وزوجته بعد تصويرهما عملية دفن رضيعة (فيديو)

هاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اليوتيوبور المغربي سفيان الطاهري وزوجته، اللذين تعرضا للكثير من الانتقاد بسبب تصوير ومشاركة مقاطع فيديو عن موت طفلة شقيقته.

وترجع القصة إلى قبل 5 أيام عندما نشر سفيان الطاهري، مقاطع فيديو تُوثق لحظات ولادة أخته سارة المُبكرة.

View this post on Instagram A post shared by Soufiane Tahri |سفيان الطاهري (@soufiane.tah)

سفيان الطاهري

وفي أعقاب ولادتها المُبكرة، تسببت مُضاعفات صحية في وفاة ابنة أخته، ليقوم هو وزوجته بمساعدة مجموعة من أفراد الأسرة بتصوير ثلاثة فيديوهات.

وفي الفيديو الأول، قام 2 من أسرة أخته سارة بتصويرها وهي نائمة على سرير المستشفى وعدد من النسوة يُحطن بها.

View this post on Instagram A post shared by Soufiane Tahri |سفيان الطاهري (@soufiane.tah)

فيما عمد الزوجان إلى تصوير مقطعين آخرين لتوثيق عملية الدفن، وظهرت الرضيعة الميتة وهي ملفوفة في كفنها.

ومما زاد من حدة الانتقادات، قيام الزوجين بتفعيل خاصية الإعلانات في الفيديوهات الثلاثة، التي حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة لكل مقطع.

ووضع الزوجان محط انتقادات لاذعة واتهامات مُتعددة، بينها استغلال حدث إنساني لتحقيق الشهرة وحصد التعاطف والمشاهدات.

وطالب عدد كبير من المغربيين محاسبة الثنائي قضائياً، رافضين ما قاما به من أجل الوصول إلى تراند على السوشيال ميديا وزيادة عدد المشاهدين على صفحتهم على اليوتيوب.

وبعد الضجة التي حصلت بسبب التصوير من داخل المستشفى عند وفاة الطفلة ونشر سفيان أيضاً صورة لحظة دفن الطفلة الى مثواها الأخير، ردّ الشاب لتبرير ما حصل والدفاع عن نفسه قائلا: “على نياتكم ترزقون.”

وتابع موضحا:”بالنسبة لبعض الناس يقولون اننا قمنا بهذا الشيء من أجل البوز او تجارة، كيق يقولون هذا الشيء نحنا هدفنا نشارك معاكم حياتنا الشخصية الجيدة والحزينة أيضا ونرى الناس اللي تتابعنا كما لو انهم عائلتنا التانية”.

وختم: “اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما”.

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