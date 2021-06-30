شاهدوا كيف ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد وماذا قال لمالك مجموعة MBC!؟

في أحدث ظهور له، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر في الأمير عبدالعزيز بن فهد إلى جانب خاله الوليد بن إبراهيم مالك مجموعة MBC.

وفي الفيديو الذي تداوله مغرّدون، وجاء مقتضباً جداً، قال الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله: “الله يفكك من ذا إن بي سي” -قناة “إم بي سي”-.

اختفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد

يشار إلى أنّ الأمير عبد العزيز بن فهد قد اختفى بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبعد ذلك، تحديداً في نوفمبر 2018، ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد لأوّل مرّة بعد اختفائه، رفقة ابنتيه، كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، اختفت أخبار الأمير عبدالعزيز بن فهد، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين، داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.