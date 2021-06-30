سما المصري ستبقى في السجن رغم إخلاء سبيلها في قضية مرتضى منصور وهذا السبب!

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر قرارًا بإخلاء سبيل الراقصة الاستعراضية سما المصري في القضية المتهمة فيها بسب وقذف رئيس مرتضى منصور نادي الزمالك المعزول.

سما المصري لن تغادر السجن

وقررت المحكمة تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد سما المصري لجلسة 14 يوليو المقبل.

وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيل سما المصري، فإنها لن تغادر السجن، وذلك لصدور أحكام قضائية بحقها في من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بحبسها عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

كما تم الحكم على سما المصري بقضية جديدة بالحبس سنة، كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد.

عقوبة نهائية على سما المصري

ونقلت صحيفة (الوطن) المصرية عن مصدر قضائي قوله إن سما تقضي عقوبة نهائية بالسجن لمدة سنتين في قضية التحريض على الفسق والفجور، وعقوبة أخرى لمدة 6 أشهر في قضية أخرى مقامة من الإعلامية ريهام سعيد، وهذه الأحكام ليس لها علاقة بقرار إخلاء سبيلها في قضية سب مرتضى منصور.

إلى هذا، لا تزال محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تواصل محاكمة سما المصري وقررت تأجيل استئناف النيابة على براءتها، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 15 أغسطس المقبل.

وتعتبر هذه القضية هي الثالثة المقامة من ريهام سعيد ضد سما المصري، حيث أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف.

وبقيت سما محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت فيهما من المحكمة الاقتصادية.

وكشفت التحقيقات أن المصري تعمدت إزعاج ريهام ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف.

سما المصري ومرتضى منصور

وكان مرتضى منصور قد تقدم في يونيو الماضي بطلب للتنازل عن الدعوى ضد سما مثل ما فعل في 8 قضايا سابقة.

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وقال أشرف ناجي محامى سما المصري في حينها، إن مرتضى منصور تقدم بطلب التنازل في 8 قضايا سب وقذف أمام المحكمة الاقتصادية ضد موكلته سما المصري بحقه ونجليه بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

كما أكد ناجى أن مرتضى منصور تصالح لأن سما المصري الآن (محبوسة وضعيفة) حسب وصفه.

وتابع موضحا أنه (ليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها).

واختتم ناجي بأن أسرة سما المصري سوف تقوم بتقديم اعتذار رسمي لمرتضى منصور عما بدر من سما من سب وقذف في حقه وحق نجليه.

سما المصري فقدت نصف وزنها

وكان محامي سما أكد في ديسمبر الماضي، أن حالتها النفسية سيئة جداً، ولا تتناول الطعام لدرجة أنها فقدت نصف وزنها.

وقال أشرف ناجي في تصريحات صحفية إن موكلته سما في حالة ذهول وإنهيار لما حدث لها ودائماً تتساءل. (لماذا أنا فقط يحدث لي ذلك؟).

كما أكد ناجي أنه خلال التحقيق مع المصري في 17 بلاغاً مقدماً ضدها حديثا، دخلت في نوبة بكاء وانهيار عصبي.

وأبلغته بكامل استعدادها للاعتذار لأي شخص عما بدر منها في سبيل إخلاء سبيلها.

ونشرت صحيفة (اليوم السابع) المصرية في وقت سابق تسجيلاً صوتياً مُسرباً لسما من داخل السجن، تبكى فيه وتتوسل. بسبب كثرة القضايا المقامة ضدها.

وقالت المصري في التسجيل: (لا أعلم لماذا رفعت كل هذه القضايا ضدي في هذا الوقت، ثلاث قضايا في وقت واحد، سب وقذف. وتحريض في الاقتصادية، ولدي قضية جديدة غداً في نيابة أكتوبر، أريد أن أعرف لماذا القضايا والأحكام ضدي أنا فقط).

كما استطردت: (وقضية التحريض الثانية التي تعاقبت عليها، لماذا أُعاقب عليها مرة أخرى، وقضية غداً في أكتوبر؟ لماذا يعيش الشخص. ما تبقى في عمره في السجن؟).

وانهارت سما بالبكاء أثناء حديثها، متابعة: (أخطأت مرة وتعاقبت بالحبس سنتين، وسنة في قضية السب والقذف، وأقسم أنني لم أنشر الفيديو. بل أرسلته لصديقتي عبر الواتساب ولم أرسله لريهام سعيد، فلماذا أحاسب على الواتساب).

وكانت المحكمة الاقتصادية المصرية قد أصدرت في يونيو الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء العام، في قضية ثانية.

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