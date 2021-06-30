عارٍ وتتكئ عليه .. شاهدوا زوجة راغب علامة من دون ماكياج على شاطئ البحر!

أثارت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، إعجاب متابعيها بظهورها دون وضع مساحيق تجميل على وجهها، وذلك أثناء قضاءها العطلة الصيفية في اليونان.

راغب علامة وزوجته في اليونان

ونشرت جيهان علامة مجموعة صور لها عبر خاصية (الستوري) على تطبيق (انستجرام)، ظهرت خلالها على طبيعتها بدون مكياج، وهو مالفت أنظار المتابعين الذين أثنوا على جمالها الطبيعي.

كما ظهرت جيهان في إحدى الصور وهي تستند على كتف راغب علامة، بينما يقضيان وقتهما على البحر في اليونان.

هذا وتواجد راغب علامة في القاهرة قبل أسابيع من أجل دعم زوجته مصممة المجوهرات ​جيهان علامة​، في مشروعها الجديد، ضمن معرض مجوهرات يُقام في مصر بحسب ماذكر موقع (الفن).

راغب علامة يدعم زوجته

وكان راغب قد لحق بزوجته الى القاهرة، بعد أن تواجدت هناك قبل منه بأيام قليلة، وإلتقط الصور التذكارية معها، دعماً لمشروعها الجديد.

واحتفل راغب علامة أيضاً في مصر بعيد ميلاده بحضور زوجته جيهان علامة، وإبنه “لؤي”، إلى جانب الممثلة المصرية يسرا، المخرجة المصرية إيناس الدغيدي والإعلامية المصرية بوسي شلبي.

ونشرت بوسي شلبي عبر صفحتها الخاصة على موقع (انستجرام) مقطع فيديو تهنئ فيه راغب بعيد ميلاده، وتمنت له أن يحتفل بعامه المليون، فرد راغب قائلاً: (مليون مليون حرام عليكي)، معبّراً عن سعادته بالإحتفال بعيد ميلاده في القاهرة.

هذا وقد كشفت جيهان علامة أن زوجها راغب إشترى قطعة مجوهرات منها وأهداها إليها، فضحك هو لأنه دفع ثمن القطعة بالكامل، بعد أن رفضت أن تقدم له أي خصم.

اطلاق نار في الأردن

وفي سياق آخر، كشف راغب تفاصيل تعرضه لإطلاق نار وإصابته برصاصة في قدمه، في الأردن خلال حفل غنائي قبل سنوات.

وقال راغب علامة خلال استضافته عبر برنامج (يوم ليك) على فضائية قناة الحياة، إنه تعرض لضرب نار عام 1998 حين كان على المنصة خلال حفل غنائي.

وألمح راغب علامة إلى أن السبب وراء هذه الحادثة الخطيرة، هي علاقة عاطفية.

وقال الفنان: (علاقة عاطفية كادت أن تدمرني وتقضي علي. لا أتهم أحدا إلا هذه الدائرة العاطفية الخطيرة، ولم تكن الدائرة شخصا واحدا وتمت بشكل أو بشكل آخر).

وأضاف علامة: (أنا لا يوجد لدي عدو، وليس من الممكن أن يأتي شخص في بلد أمنية بامتياز ويفعل هكذا دون أن يترك وراءه خيط. لم تكن الدائرة شخصا واحدا، هي دائرة خطرة وكانت لدي شكوك، ولا أحد لديه مصلحة في أن يؤذيني).

راغب علامة يحذر أبناءه

وحول ما إذا أصبح أكثر حذراً في علاقاته بسبب هذه القصة، قال راغب: (تزوجت بعدها مباشرة، لكنني نبهت خالد ولؤي لذلك الخطر).

وتحدث راغب علامة عن حياة الوهج في شبابه خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وقال إنه كان شابا يبني مستقبله في تلك الفترة حين كان شاباً، أما الآن فمهمته أن ينتبه لمستقبله حتى يحافظ على ما بناه.

ونوه راغب علامة إلى أن الشغف لديه كما هو سابقاً. لكن نظرته للحياة تغيرت تماماً، وذلك بعدما وقع في الكثير من الأخطاء التي تعلم منها الدروس، وعلمها لأبنائه.

هجوم راغب علامة على المسؤولين اللبنانيين

كما شن راغب علامة قبل مدة هجوما عنيفا على المسؤولين في لبنان بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تقاتل عدد من اللبنانيين على شراء الحليب للأطفال.

وأعاد راغب علامة نشر مقطع فيديو المشاجرة عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، وعلق: (يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمرتوا لبنان الجميل. وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال).

يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته. صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال. يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي. بإذن الله نهايتكم وخيمة ، إقرأوا التاريخ pic.twitter.com/urGRrjwhs8 — RaghebAlama (@raghebalama) March 4, 2021

وتابع الفنان اللبناني: (يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصلوكم عالكراسي بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ).

انقلاب عسكري

وسبق أن دعا راغب علامة الجيش اللبناني إلى استلام الحُكم بالقوة ومُحاسبة السلطة على الفساد ونهب ثروات لبنان، مُعتبراً أنه الحل الوحيد لمشاكل الدولة.

وقال راغب حينها في لقاء تلفزيوني عبر فضائية MTV اللبنانية: (ما أُخذ من الشعب اللبناني بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ولا يوجد أهم من الجيش حاليا شفافية وأخلاقا خاصة وأنه لا يوجد اثنان يختلفان على استلام الجيش للسلطة بالقوة).

وتابع راغب: (على الجيش اللبناني أن يقوم بفتح تحقيقات في جميع ما حدث بالبلاد بكل شفافية وعرض تلك التحقيقات عبر شاشات التلفزيون بشرط ألا تتجه الأمور ناحية تصفية حسابات سياسية).

وقال راغب إن حكومة حسان دياب استلمت أرضا محروقة من قبل زعماء الطوائف وتوابعهم أي الطبقة الحاكمة عبر الـ30 عامًا الماضية، ولم يتركوا شيئاً.

وشبه راغب علامة الحكومة اللبنانية بالمواطن الذي يطلب من مواطن آخر احترق منزله أن يقوم بإعادة بنائه وتأثيثه في يومين فقط، مبدياً تعاطفه معهم.

وأكد راغب أنه في حال عُرض عليه منصب وزير في الحكومة اللبنانية فإنه لن يوافق، لأنه سيفشل مؤكداً إلا في حالة واحدة وهي وجود دعم دولي.