حقيقة الفيديو المنتشر لاعتداء تركي آل الشيخ على مواطن سعودي أمام الشرطة (شاهد)

انتشر فيديو على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، لشخص يعتدي على مواطن في الشارع أمام أعين الشرطة، وزعم متداولي هذا المقطع أن المعتدي هو رئيس هيئة الترفيه السعودية ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ.

ويظهر المقطع الذي انتشر عبر وسم “#تركي_آل_الشيخ”، مواطن يلبس الزي السعودي وهو يعتدي على آخر بينما رجال الشرطة حضروا ولم يتدخلوا إلا بالنهاية حيث وقفوا يشاهدون.

#تركي_الشيخ #تركي_ال_شيخ شوفوا من الغلطان اذا تركي لازم يتعاقب واذا الشخص الاخر يستاهل pic.twitter.com/RqLL3gejwl — مشعل، (@af58x) June 30, 2021

تركي آل الشيخ

وبتتبع المقطع اتضح أنه لا يخص تركي آل الشيخ من قريب ولا من بعيد، بل المثير للسخرية أكثر أنه اتضح أنه مشهد من تصوير مسلسل.

والواضح أن المروجون للمقطع المزعوم استغلوا الشبه بين الممثل وتركي آل الشيخ، من حيث الذقن وحجم الجسم.

وأحدث المقطع جدلا واسعا بين النشطاء السعوديين، حيث صدق البعض بالفعل أن هذا الشخص هو تركي آل الشيخ وبدأوا في إصدار الأحكام بناء على هذا.

تركي آل الشيخ ومسلسله الجديد الثمانية

وفي سياق آخر هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فريق عمل مسلسل «الثمانية»، الذي خرج إلى النور خلال الأيام القليلة الماضية؛ ويضم عدد كبير من النجوم.

وكتب «آل الشيخ»؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحب إن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي (الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل».

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: «بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت إن احولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور.”

وتابع:”ووقع اختياري على المخرج القدير احمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور».

وأوضح: «بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنة، مصطفى البنا وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين.”

واستطرد تركي آل الشيخ:”كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعه مني التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة.”

“وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت اني أعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوي عالي من التقنية، فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila، Aquaman.”

وأوضح: «استعنت أيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج، كما استعنت أيضا بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية».

واختتم: «سيعرض العمل على قنوات أم بي سي، ومنصة شاهد، واليوم هو أول يوم تصوير فأتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى إن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل».

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