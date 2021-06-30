تسعيرة الوقود في سلطنة عمان
تسعيرة الوقود في سلطنة عمان
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تسعيرة الوقود الجديدة تثير غضب العمانيين ومطالبات بتدخل السلطان هيثم بن طارق

كتب وطن
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أثارت تسعيرة الوقود الجديدة التي أقرتها الحكومة العمانية لشهر يوليو المقبل، غضب العمانيين على مواقع التواصل الذين أشاروا إلى أن هذا يثقل كاهل المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة مطالبين السلطان هيثم بن طارق بالتدخل.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تبدأ سلطنة عمان غدا، الخميس، اعتماد أسعار الوقود لشهر يوليو 2021 المقبل، “شاملة ضريبة القيمة المضافة”.

تسعيرة الوقود

وشهدت أسعار الوقود لشهر يوليو المقبل ارتفاعا مقارنة بالأشهر السابقة، حيث بلغ سعر بنزين 95 (237 بيسة/ لتر)، وبنزين 91 (227 بيسة/لتر).

بينما وصل سعر الديزل إلى (247 بيسة/لتر).

وكانت أسعار الوقود في السلطنة خلال شهر يونيو كالآتي:(بنزين 95 : 227 بيسة/ لتر، وبنزين91 : 215 بيسة/لتر، والديزل : 234 بيسة/لتر)

وعبر وسم (#تسعيره_البترول) قال علي بن سعيد الحجري مستنكرا الأسعار الجديدة:”إذا كانت التسعيرة على أساس سعر النفط 75 $ فإن سعر اللتر يفترض أن يكون ب 225 بيسه، وليس 237 بيسه.”

موضحا أن “هنا زيادة مقدارها 12 بيسه، وسعر ال 225 بيسه ، على أساس أن في البرميل 159 لتر وإضافة نسبة 12 %”.

فيما شدد الناشط عبدالله المقدم على أن تسعيرة الوقود تمثل هم وعبء إضافي على المواطن مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وذلك كله بحسبه في ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، مضيفا:”عليه نرجو من حكومتنا اعادة الدعم لهذه الامور حتى لو بشكل جزئي”

أما عبدالرحمن الكتلوني فقد نشر صور تصريح قديم يعود لسنة ٢٠١٦ لوكيل النفط العوفي يقول فيه إن التسعيرة لن تتعدى ٤٠ بيسة عن التسعيرة الأصلية وكانت ١٢٠ بيسة.

واليوم وصلت ٢٣٧ للتر بما يعني زيادة ٩٥%.

هذا وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 72.52 دولار أمريكي.

مسجلا ارتفاعا قدره 0.52 سنتا مقارنة بسعر أول أمس، الاثنين، والذي سجل 72 دولار أمريكي للبرميل.

وسخر أحد النشطاء عبر الوسم بقوله:”كل شي يرتفع عندنا ما عدا الرواتب”

فيما طالبت بدرية الهادي الحكومة بالترفق بالمواطن وكتبت:”أيتها الحكومة رفقا_بالمواطن، ضغط وباء كورونا وتأثيراته النفسية من فقد وإصابة وخسائر ضغط غلاء المعيشة والضرائب والرسوم.”

وتابعت:”فاتورة الكهرباء التي تأبى إلا أن تقارع الجبال ارتفاعا مشكلات التسريح والبطالة، غياب التحفيز أيها المسؤول لا تقارن مستوى معيشة المواطن بمعيشتك”.

ويشار إلى أن أسعار النفط العالمية واصلت ارتفاعها، صباح اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات معهد البترول الأمريكي عن تراجع احتياطيات هذه المادة الخام في الولايات المتحدة، حسبما أفادت بيانات التداول.

وتشير أحدث توقعات “أوبك” بشأن الطلب على خامها إلى أنه إذا ظلت مستويات الإنتاج كما هي، فإن إمدادات بلدان المنظمة ستقل عن مستوى الطلب المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وسيتسع النقص إلى 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، بحسب “رويترز”.

وتجتمع مجموعة “أوبك +”، غدا الخميس، لبحث خطة الإمدادات لشهور لاحقة، ومع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2018.

 ارتفاع مقلق وخطير في أرقام كورونا بسلطنة عمان

وفي سياق آخر تُسجل السلطنة في الفترة الحالية تصاعدًا مُقلقًا في عدد الإصابات بكوفيد ١٩ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المنومين في المؤسسات الصحية والمنومين في أقسام العناية المركزة وارتفاع حالات الوفاة.

وأشار المُحلل الإحصائي إبراهيم بن أحمد الميمني، إلى أنه عند تحليل الإحصاءات لشهر يونيو الحالي نلاحظ أن هذا الشهر كان الأعلى من ناحية الإصابات الجديدة منذ بداية الجائحة في السلطنة.

حيث سُجلت فيه ٥١٣٢١ حالة جديدة مقارنة بأعلى إجمالي عدد حالات الجديدة التي سُجلت سابقًا في شهر يوليو من العام الماضي.

حيث وصلت إلى ٣٩٠٨٩ حالة جديدة في المقابل سُجلت ٣٤٩٠١ حالة شفاء خلال هذا الشهر فيما انخفضت نسبة الشفاء من ٩٢ بالمائة إلى ٨٧.٥ بالمائة.

وذكر الميمني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنه عند تحليل مؤشر الوفيات في شهر يونيو نلاحظ أن أعداد الوفيات ما تزال مرتفعة حيث بلغ إجمالي الوفيات حتى اليوم ٧٥٥ حالة وفاة وبمعدل ٢٥ حالة وفاة يوميًا.

وهو أعلى معدل منذ بداية الجائحة حيث سبق تسجيل ٣٤٤ حالة وفاة في شهر أبريل من العام الحالي وبمعدل ١١.٥ حالة وفاة يوميًا.

وفيما يتعلق بالحالات المنومة في المستشفيات أفاد الميمني أن عدد المنومين في المستشفيات تضاعف بنسبة ٩٨ المائة.

فيما كان في نهاية شهر مايو الماضي ٨٠٨ حالات لتصل الحالات حتى نهاية الشهر الحالي إلى ١٥٩٧ حالة بزيادة ٧٨٩ حالة.

وقال إن حالات العناية المركزة تضاعفت أيضًا حيث بلغ عددهم في بداية نهاية مايو الماضي ٢٤٧ حالة لتصل في نهاية الشهر الحالي ٥١٩ حالة وبزيادة بعدد ٢٧٢ حالة وبنسبة ١١٠ بالمائة.

وأشار إلى أنه لوحظ ارتفاع في أعداد المرقدين خلال آخر ٢٤ ساعة حيث بلغ الإجمالي ٣٥٩٧ حالة حيث سجلت أرقام قياسية بتاريخ ٢٧ يونيو الحالي ٢١٤ حالة و يليها بتاريخ ٢٢ يونيو بعدد ٢٠٩ حالات ومن ثم بتاريخ ٢٣ يونيو بعدد ٢٠٣ حالات.

مؤشر مقلق

وقال بأن هذا المؤشر مُقلق حيث أنه يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الحالات المنومة في المستشفيات ومنها إلى العناية المركزة على اعتبار أن زيادة هذه الأعداد تُشكل عبئًا كبيرًا على وزارة الصحة والطاقة الاستيعابية بالمستشفيات.

من جانبه الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، في تصريح سابق أن القطاع الصحي في السلطنة أصبح “مُنهَكًا” والموجة الحالية للوباء هي “الأسوأ والأكثر استمرارية”.

وتواصل وزارة الصحة حملة تطعيم الفئة العمرية من ٤٥ سنة فما فوق وفئة الحوامل ابتداءً من الشهر الرابع باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد١٩.

وستبدأ وزارة الصحة العمانية يوم الأحد القادم تحصين فئة مستهدفة جديدة ضد فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية من ١٨ سنة فما فوق.

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