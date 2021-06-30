الإمارات تعاقب عارض الأزياء عمر بركان بعدما ادعى أنه إماراتي وتفاخر بهذه الجريمة!

ألقت الشرطة في الإمارات القبض على عارض الأزياء عمر بركان الذي قدم نفسه كمواطن إماراتي، بينما هو مجرد مقيم، وذلك بعد أن قام بتدخين سيجارة حشيش في بث مباشر عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتعاطى الحشيش ويتباهى بذلك!

وبحسب صحيفة (البيان) الإماراتية، فقد صدر حكم بإبعاد عارض الأزياء عن الدولة، بينما قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي: (حب الشهرة السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت هذا المشهور إلى التباهي والتفاخر بسلوك مُدمر ومُجرم وهو تعاطي الحشيش عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدنى شعور بالمسؤولية أو احترام القوانين).

وتابع: (لكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي كانت له بالمرصاد لحماية المجتمع من هذه النماذج التي تتستر خلف الزي الوطني الإماراتي لتنمي لدى فئتي الشباب والمراهقين فكرة مخالفة القوانين والتمرد على عادات وتقاليد مجتمعنا الأصلية والأخلاقيات الراسخة).

عمر بركان الغلا هو المقصود

إلى هذا، كشف الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني هوية عارض الأزياء الذي تم القبض عليه وترحيله من دبي.

وأكد الحمراني أن عمر بركان هو المقصود، ونشر صورته عبر (تويتر) معلقاً: (الإبعاد لعارض الأزياء العراقي عمر بركان بعد تفاخره بتدخين الحشيش في أحد الحفلات والتصوير والتفاخر بذلك، حيث سبق أن تم طرده من المملكة العربية السعودية).

دبي : الإبعاد لعارض الأزياء العراقي عمر بركان بعد تفاخره بتدخين الحشيش في أحد الحفلات والتصوير والتفاخر بذلك، حيث سبق أن تم طرده من المملكة العربية السعودية.#مشاهير_الحشيش pic.twitter.com/9K9gf1qpme — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) June 30, 2021

وأرفق الحمراني تغريدته بوسم (مشاهير الحشيش)، وهي القضية التي فجرها بنفسه العام الماضي حين قال إنه تم القبض على مشهور خليجي معروف. وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية.

طرد عمر بركان الغلا بسبب وسامته

أما عمر بركان الغلا (31 عاماً)، فهو مولود في بغداد في العراق، لكنه نشأ في دبي في الإمارات.

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وذاع صيت عمر بركان الغلا عام 2013، حين ذكرت وسائل إعلام عالمية أن السعودية قامت بطرده مع شابين آخرين من الإمارات أيضاً خلال مشاركتهم في مهرجان الجنادرية السعودي، لأسباب تتعلق بوسامتهم الشديدة خوفاً من وقوع النساء في الفتنة، وذلك بقرار من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آنذاك.

وذاع الخبر حينها دون الكشف عن هوية الشباب الثلاثة، إلى أن نشرت صحيفة (مترو) البريطانية، صورة عمر بركان الغلا تحت عنوان (إليكم الشاب الذي تم ابعاده من السعودية بسبب وسامته الشديدة).

خافوا على النساء من الفتنة

وعرفته الصحيفة حينها بأنه الاماراتي عمر بركان الغلا الذي يعمل في مجالات التمثيل والتصوير وعروض الأزياء.

وأضافت الصحيفة أن السلطات السعودية خافت على النساء من الفتنة بسبب وسامة الشبان الثلاثة.

لكن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية خرج لينفى صحة ما تم تداوله حول منع الهيئة لثلاثة شبان من المشاركة في جناح دولة الإمارات بالجنادرية بسبب وسامتهم.

وقال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ حينها: (كل ما نشر عن هذا الأمر غير صحيح، كلُّ ما حدث هو أن رجال الهيئة والحرس الوطني الموجودين في الموقع تلقوا شكاوى من الزوار مفادها أن شخصًا يتراقص في الجناح ويقترب من موقع العائلات ويتمايل بحركاتٍ غير لائقة، مطالبين بإبعاد الشاب عن المكان الذي توجد به عائلاتهم).

وأشار إلى أنه تم التنبيه على المسؤول عن الموقع بنقله إلى الجهة التي يوجد فيها الرجال ليتم التجاوب وينتهي الأمر في حينه.

حقيقة ماحدث!

بينما سرد عمر بركان الغلا ماحدث معه في لقاء مع مجلة (زهرة الخليج)، وقال: (كنت في زيارة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، برفقة شقيقي وابن خالي، وفي اليوم الأخير لزيارتنا سمعنا عن مهرجان الجنادرية، فقررنا زيارته من باب الاستكشاف، ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن منتشرة كيومنا هذا، إلا أن صوري الاحترافية، كانت منتشرة في المنتديات وعلى صفحات فيسبوك، بحكم عملي عارض أزياء).

وتابع حينها: (أثناء وجودي في المهرجان عرفتني إحدى الفتيات، فتقدمت مني لتلتقط صورة معي، وبعدها سألوها عني وعندما عرفوني، بدأت الفتيات يطلبن مني أن يتصورن معي، وعندما تجمّع حولي الكثير من الناس، فوجئت برجال يطالبونني بمغادرة المهرجان، وأوضحوا لي أنهم يخشون من زيادة تجمهر الفتيات حولي وهذا مخالف للقوانين).

وأكد عمر بركان الغلا أنه غادر المهرجان، متوجها إلى المطار عائداً إلى كندا حيث كان يقيم وعلم من اصدقائه في العمل، أن العديد من وسائل كتبت عن الأمر.

وتابع: (أخبرني صديقي أنني مطلوب في 13 دولة حول العالم وبأكثر من 30 مدينة، لأنطلق حينها في رحلة الشهرة التي استمرت نحو 8 أشهر من السفر المتواصل دون توقف، زرت فيها نصف دول العالم، وظهرت عبر أهم برامج التلفزيونات العالمية وعلى أغلفة المجلات، وعندما انتهيت عدت للاستقرار في دبي عام 2015).

زواج عمر بركان الغلا

وكان عمر بركان قد عقد قرانه على مصممة الأزياء ياسمين عويضة في 22 أكتوبر 2015 في سرية تامة، وفاجأ جمهوره بإعلان هذا الخبر في 1 ديسمبر.

ورزق عمر بركان الغلا بطفله الأول من زوجته ياسمين وأطلقا عليه اسم ذياب والذي انتشرت لقطاته الأجمل مع والديه على صفحات الانستغرام إلا أن كل منهما حرص على نشر ملامح وجهه أو الكشف عنها.

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