موعد مباراة إنجلترا ضد ألمانيا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب إنجلترا أمام نظيره منتخب ألمانيا في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الإقصاء من الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

موعد مباراة إنجلترا وألمانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب إنجلترا وألمانيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة إنجلترا وألمانيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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وستكون كذلك عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين على شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

Final training session 💪

Travel to London 🚌

Ready for tomorrow 👊 pic.twitter.com/cFiCUbLbgy — England (@England) June 28, 2021

تشكيلة منتخب إنجلترا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف منتخب ألمانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى نيك بوب.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط سيلعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب ألمانيا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف إنجلترا لتلك المواجهة، حيث سيكون في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما في خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي: هافيرتز، جنابري، توماس مولر.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة في اليورو

وتعد المواجهة ال13 بين ألمانيا وإنجلترا على ملعب “ويمبلي”، حيث حقق منتخب إنجلترا الفوز في 4 من أول خمس مواجهات والخسارة في واحدة، لكنها لم تفز في آخر 7 مواجهات حيث تعادلت في مباراتين والخسارة في خمس آخرى.

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