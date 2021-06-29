مبابي يعلق على ركلة الجزاء المهدورة والتي تسببت بخروج فرنسا من اليورو

قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الاعتذار عقب تسببه في خروج منتخب بلاده من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

جاء بعد إهداره ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس منتخب سويسرا الذي تأهل إلى الدور الربع النهائي من البطولة.

مبابي والحزن الشديد

وقال اللاعب مبابي في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، قائلاً: ” فرنسا حزينة جدًا بعد الخروج من بطولة أوروبا، وإن إهدار الركلة سيجعلني لا أنام خلال الليل”.

وأردف، ” أتقدم بالاعتذار بسبب هذه الركلة، فقد كنت أريد مساعدة الفريق ولكني فشلت”، مضيفًا: ” سيكون من الصعب بالنسبة لي النوم بعد ذلك، لكن لسوء الحظ هذه مراحل الصعود والهبوط في هذه الرياضة التي أحبها كثيرًا”.

كيليان مبابي [#FRA] : "من الصعب جدًا نسيان ما حدث وإغلاق هذه الصفحة. الحزن كبير بعد هذا الخروج، لم نتمكن من الوصول إلى هدفنا. أنا آسف على إضاعة هذه الركلة. أردت مساعدة الفريق لكنني فشلت. لن أستطيع النوم الليلة ولكن للأسف هذه مخاطر هذه الرياضة التي أحبها كثيرًا." #EURO2020 pic.twitter.com/pM2FOpVvMJ — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) June 28, 2021

واستكمل قائلاً: ” أهم شيء أن نعود أقوى من أجل الارتباطات المستقبلية، كما وأوجه التهنئة إلى المنتخب السويسري وأتمنى له كل التوفيق”.

المدرب ديشان ومبابي

وقال مدرب منتخب فرنسا “ديدييه ديشان” في تصريح صحفي لع عقب خروج فريقه من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا ” اليورو 2020″، إن ” المهاجم كيليان مبابي سيتعافى من إهداره ركلة الجزاء الحاسمة أمام منتخب سويسرا والخروج من الدور ال16 من المسابقة”.

وأكد المدرب ديشان، بقوله: ” أن المهاجم مبابي وباقي لاعبي المنتخب سيتعلمون من الاحباط في هذه البطولة”.

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منتخب سويسرا وإقصاء فرنسا

ونجح منتخب سويسرا من التأهل إلى الدور الريع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” بركلات الترجيح، بعد التعادل بين المنتخبين في المباراة القوية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية والتي انتهت بثلاثة أهداف لكليهما.

أهداف منتخب سويسرا

وسجل اللاعب السويسري هاريس سيفيروفيتش هدفين في شباك منتخب فرنسا في الدقيقتين ال15 وال81، بينما أحرز الهدف الثالث ماريوغارانوفيتش في الدقيقة ال 90 قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

أهداف منتخب فرنسا

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال57، بينما جاء هدف الثاني لذات اللاعب في الدقيقة ال59.

كيليان مبابي [#FRA] : "أعلم أن المشجعين خاب أملهم لكني ما زلت أريد أشكرهم على دعمهم وأريدهم أن

يُؤمنوا بنا دائمًا. أهم شيء هو النهوض أقوى في اليوم التالي؛ في المواعيد النهائية القادمة. – تهانينا سويسرا ونتمنى لكم التوفيق."#EURO2020 — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) June 28, 2021

فيما سجل لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا الهدف الثالث ال59 من المباراة بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بتعادل المنتخبين.

وسيواجه منتخب سويسرا مباراة صعبة أمام منافسه إسبانيا في دور الربع النهائي من بطولة “اليورو 2020” الأسبوع المقبل.

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