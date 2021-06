مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد قائد فريقه البرازيلي ” فرناندينيو”

أعلن نادي مانشستر سيتي المتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد قائده البرازيلي لاعب خط الوسط “فرناندينيو” لعام إضافي آخر أي حتى صيف عام 2022م.

وقال البرازيلي فرناندينيو 36 عامًا في تصريح له عقب تجديد تعاقده مع نادي مانشستر سيتي والمتوج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في عام 2019.

