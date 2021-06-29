مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد قائد فريقه البرازيلي ” فرناندينيو”

أعلن نادي مانشستر سيتي المتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد قائده البرازيلي لاعب خط الوسط “فرناندينيو” لعام إضافي آخر أي حتى صيف عام 2022م.

فرناندينيو والاستمرار مع مانشستر سيتي

وقال البرازيلي فرناندينيو 36 عامًا في تصريح له عقب تجديد تعاقده مع نادي مانشستر سيتي والمتوج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في عام 2019.

𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🎉 We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! 💙 Tap below for the full story! 📝 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) June 29, 2021

قائلاً: ” من جهتي المهمة لم تكتمل بعد، ولهذا السبب قررت الاستمرار هنا لعام آخر للعمل على مساعدة الفريق والنادي على تحقيق الأهداف المرجوة”.

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وأردف فرناندينيو، ” بوسعي الاستمرار بنفس الطريقة وقيادة الفريق على أرض الملعب وخارج المعلب ومساعدته على التحسن والتقدم للأفضل وتقديم أداء أفضل خلال المباريات، وسأكون أسعد شخص هنا”.

رسمياً – فرناندينيو يجدد عقده مع مانشستر سيتي لـ موسم اضافي حتى 2022 . pic.twitter.com/XyG6mmvuA0 — ALI | FT BALL ™️ (@Ali_Elibrahem) June 29, 2021

مانشستر سيتي والموسم الجديد

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت سابق عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في ال15 من شهر أغسطس المقبل، حيث سيخوض فريق مانشستر سيتي أولى مواجهاته خارج ملعبه أمام المستضيف فريق توتنهام الإنجليزي.

رسمياً أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تجديد عقد قائده البرازيلي فرناندينيو حتى 2022 pic.twitter.com/348G4M3EDa — فؤاد انور (@FuadAnwar06) June 29, 2021

وقال مدير الكرة الاسباني “تشيكي بيغيرستيان” في فريق مانشستر سيتي عن تجديد عقد البرازيلي “فرناندينيو”، قائلاً: “مساهمة فرناندينيو لا تقدر بثمن، إنه لاعب كرة قدم رائع واحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. هو محترف نموذجي”.

فرناندينيو ومسيرته مع مانشستر سيتي

وانضم البرازيلي “فرناندينيو” إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2013م، قادمًا من فريق شاختار دانيتسك الأوكراني، وقد خاض مع الفريق السماوي 350 مباراة وتوج مع الفريق 12 لقبًا منها أربع ألقاب في الدوري الممتاز خلال 6 أعوام.

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه مدد تعاقده لعام إضافي مع قائده البرازيلي المخضرم فرناندينيو حتى 2022.

وشارك فرناندينيو في 350 مباراة مع سيتي منذ انضمامه إليه قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2013 وتوج بلقب البريميرليغ 4 مرات خلال 6 أعوام. pic.twitter.com/lTQEFH5iMz — الجزيرة – رياضة (@AJASports) June 29, 2021

وفي سياق أخر متصل، فقد تعثر منتخب البرازيل أمام منتخب الإكوادور ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما خلال المباراة القوية بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل الذي يتصدر مجموعته برصيد 10نقاط، أمام منتخب تشيلي في دور الإقصاء من دور ال16 من البطولة بداية الأسبوع المقبل.

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