مانشستر سيتي وتجديد عقد فرناندينيو
مانشستر سيتي وتجديد عقد فرناندينيو
Imageرياضة

مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد قائد فريقه البرازيلي ” فرناندينيو”

كتب وطن
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أعلن نادي مانشستر سيتي المتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد قائده البرازيلي لاعب خط الوسط “فرناندينيو” لعام إضافي آخر أي حتى صيف عام 2022م.

فرناندينيو والاستمرار مع مانشستر سيتي

وقال البرازيلي فرناندينيو 36 عامًا في تصريح له عقب تجديد تعاقده مع نادي مانشستر سيتي والمتوج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده في عام 2019.

قائلاً: ” من جهتي المهمة لم تكتمل بعد، ولهذا السبب قررت الاستمرار هنا لعام آخر للعمل على مساعدة الفريق والنادي على تحقيق الأهداف المرجوة”.

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وأردف فرناندينيو، ” بوسعي الاستمرار بنفس الطريقة وقيادة الفريق على أرض الملعب وخارج المعلب ومساعدته على التحسن والتقدم للأفضل وتقديم أداء أفضل خلال المباريات، وسأكون أسعد شخص هنا”.

مانشستر سيتي والموسم الجديد

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت سابق عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في ال15 من شهر أغسطس المقبل، حيث سيخوض فريق مانشستر سيتي أولى مواجهاته خارج ملعبه أمام المستضيف فريق توتنهام الإنجليزي.

وقال مدير الكرة الاسباني “تشيكي بيغيرستيان” في فريق مانشستر سيتي عن تجديد عقد البرازيلي “فرناندينيو”، قائلاً: “مساهمة فرناندينيو لا تقدر بثمن، إنه لاعب كرة قدم رائع واحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. هو محترف نموذجي”.

فرناندينيو ومسيرته مع مانشستر سيتي

وانضم البرازيلي “فرناندينيو” إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2013م، قادمًا من فريق شاختار دانيتسك الأوكراني، وقد خاض مع الفريق السماوي 350 مباراة وتوج مع الفريق 12 لقبًا منها أربع ألقاب في الدوري الممتاز خلال 6 أعوام.

وفي سياق أخر متصل، فقد تعثر منتخب البرازيل أمام منتخب الإكوادور ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما خلال المباراة القوية بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل الذي يتصدر مجموعته برصيد 10نقاط، أمام منتخب تشيلي في دور الإقصاء من دور ال16 من البطولة بداية الأسبوع المقبل.

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