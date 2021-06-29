في 5 أسابيع .. شاهدوا كيف يمكنكم خسارة الدهون واكتساب العضلات بدون صالة ألعاب رياضية

قال أحد مستخدمي YouTube إنه تمكن من خسارة الدهون بواقع 10 أرطال واكتسب رطلين من العضلات بدون صالة رياضية، فقط باستخدام تدريب القوة في المنزل والتحكم في السعرات الحرارية.

وذكر مستخدم يوتيوب ويُدعى “جونز” أن حجم خصره انخفض من 32 إلى 30، وبحلول نهاية التحدي كان أصغر حجما مما كان عليه في أي وقت مضى، فيما لم يكن لديه أوزانا ثقيلة، وقام بتدريبات قاسية .

يعود تكوين الجسم إلى نقص طفيف في السعرات الحرارية، وتدريب القوة، وتناول الكثير من البروتين، كما قال الخبراء سابقًا لـ Insider.

قال جونز إنه مارس التمارين ستة أيام في الأسبوع وقسم تمارينه إلى جلسات: الصدر والعضلة ثلاثية الرؤوس (إحدى عضلات الأطراف العليا) والظهر والبايسبس والساقين.

بدون الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية

وقال إنه بدون الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية ومحدودًا بأوزان قابلة للتعديل يصل وزن كل منها إلى 30 رطلاً، وقضيب سحب وحلقات، قام جونز بشكل أساسي بتدريب منخفض الوزن وعالي التكرار مع فترات راحة قصيرة.

ومارس “جونز” التمارين والمشي لمدة 30 إلى 40 دقيقة في اليوم لكنه تجنب الركض لمساعدته على التمسك بالعضلات (على الرغم من أن الخبراء أخبروا Insider أنك لست بحاجة بالضرورة إلى تخطي تمارين القلب لبناء العضلات).

مع تقدم التحدي، لاحظ جونز أنه أصبح أقوى – بحلول الأسبوع التاسع، كما قال، حقق هدفه الطويل المتمثل في القيام بثلاث عضلات حلقية. (تتضمن عملية شد العضلات سحبًا لأعلى ولكنها تتقدم خطوة أخرى عن طريق رفع جسمك لأعلى ومد ذراعيك أسفل منك).

خسارة الدهون

وقال جونز في الفيديو “هذه هي المرة الأولى التي أفقد فيها وزني وشعرت أنني أصبحت أقوى من خلال هذه العملية”.

تناول جونز قدرا طفيفًا في السعرات الحرارية مع الكثير من البروتين.

قال “جونز” إنه يهدف إلى تناول 2100 سعرة حرارية في اليوم ، وتناول 1 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم (أي حوالي 160 جرامًا).

وقال إنه سيحصل على 20٪ إلى 25٪ من سعراته الحرارية من الدهون عالية الجودة والباقي من الكربوهيدرات المعقدة والخضروات.

لقد سمح “جونز” لنفسه ببعض المرونة ، حيث تناول الطعام في الخارج مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع في الأسابيع القليلة الأولى ، لكنه قلل بعد ذلك إلى مرة أو مرتين ، كما قال لـ Insider.

بعد خمسة أسابيع ، رأى جونز نتائج – فقد انخفضت نسبة الدهون في جسمه إلى 16.9٪ ، وفقد 3 أرطال – لكنه قرر خفض سعراته الحرارية إلى 2000 سعر حراري ، على حد قوله. احتفظ ببروتينه لكنه أجرى تعديلات صغيرة على الكربوهيدرات والدهون.

بعد التحدي، أكل جونز كل ما يريده لبضعة أيام، مستمتعًا بوجبات الطعام في الخارج والمطاعم مع زوجته، على حد قوله.

قال جونز لـ Insider: “الآن بعد انتهاء هذين اليومين، أعمل على بعض أهداف اللياقة الجديدة، وأحاول التمسك بالأطعمة التي أوصلتني إلى هذا المكان ونجاحي في خسارة الدهون واكتساب العضلات”.

واضاف “هدفي الآن هو الحفاظ على مكاني ومحاولة تحسين مجالات أخرى من صحتي ، لذلك آمل أن أتمكن من الحصول على مزيد من المرونة في نظامي الغذائي، والاستمرار في الانتباه لمعرفة كيف يستجيب جسدي.”

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