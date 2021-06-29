مصادر تكشف عن زيارة سرية قام بها سيف الإسلام القذافي إلى دمشق.. ماذا يريد من الأسد؟!

زعم المحامي الدولي محمود رفعت، أن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قام بزيارة سرية إلى العاصمة السورية دمشق لترتيب ترشحه للانتخابات الرئاسية برعاية روسية.

ونقل رفعت، في تغريدة رصدتها “وطن” عن مصادر مطلعة قولها إن سيف الإسلام القذافي قام بزيارة سرية إلى دمشق الأيام الماضية للترتيب لترشحه لرئاسة ليبيا برعاية روسيا.

وأضاف رفعت: “قادم الأيام سيحمل الكثير من التغييرات بالخرائط السياسية بل والخرائط الجغرافية بالمنطقة”.

أؤكد من مصادر مطلعة أن #سيف_الاسلام_القذافي قام بزيارة سرية إلى #دمشق الأيام الماضية للترتيب لترشحه لرئاسة #ليبيا برعاية #روسيا.. قادم الأيام سيحمل الكثير من التغييرات بالخرائط السياسية بل والخرائط الجغرافية بالمنطقة — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 29, 2021

سيف الإسلام القذافي.. عودة للحياة السياسية

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا أعده مراسلها سامر الأطرش من تونس قال فيه إن نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي سيف الإسلام القذافي يريد الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف أن سيف الإسلام القذافي يخطط للعودة إلى الحياة العامة والترشح في انتخابات كانون الأول/ديسمبر.

ولم ير أو يسمع من سيف الإسلام القذافي الذي كان مرة مرشحا لخلافة والده بعد اعتقاله قبل عشرة أعوام في الصحراء الليبية.

وأضافت الصحيفة أن سيف الإسلام تحدث عبر الهاتف لتأكيد هويته وأنه في صحة جيدة ولتوضيح علاقته مع فريق المستشارين الذين يعملون نيابة عنه.

ويقوم بمحاولات للتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغير غربيين لتأكيد مؤهلاته وهو يعود إلى الحياة العامة. ولكنه لا يزال مطلوبا للجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.

بيان في القريب العاجل

ونقلت الصحيفة عن مساعديه قولهم إنه وبعد سنوات بعيدا عن الأضواء فإن سيف الإسلام، 48 عاما، سيصدر بيانا في القريب العاجل، ويخطط للترشح في الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

مع أنهم يرون أن الإعلان عن ترشحه سيكون سابقا لأوانه قبل تمرير قانون الانتخابات، فربما حاول خصومه إضافة بند يمنعه من الترشح في أية انتخابات.

واعتقل القذافي في 2011 على يد جماعة من الثوار وحكم عليه بالإعدام وأفرج عنه بعد عامين، ولا يزال مختفيا في مكان ما بمدينة الزنتان. ويواجه مذكرة اعتقال من السلطات الليبية وأخرى من الجنائية الدولية.

ويقول أشخاص يعرفون بما يفكر إنه لا يزال حانقا على دور الدول الغربية في الإطاحة بوالده والكارثة التي تسببت بها لعائلته لكنه يريد طي الصفحة، في وقت دعمت فيه روسيا ترشحه، ففي 2019 اعتقل روسيان جاءا إلى طرابلس لدعم حملته الرئاسية، وتم الكشف عن مذكرات اللقاءات التي قاما بها، بالإضافة إلى عروض “باور بوينت” وحملات في هيج تحت شعار “سيف ويذ سيف” (أمان مع سيف).

موقف الولايات المتحدة

ومن المشكوك فيه أن ترحب الولايات المتحدة بعودته، فقد كان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الحالي من الداعمين الأقوياء لحملة الناتو.

كما أن هناك من يرى في علاقته القريبة مع الكرملين سببا للابتعاد عنه، ولهذا السبب وضع المسؤولون البريطانيون مسافة بينهم وبين مساعديه.

ويعتقد سيف الإسلام أنه يستطيع الدخول في انتخابات الرئاسة بعيدا عن ملاحقة الجنائية الدولية له، ذلك أن القضية يمكن وضعها على الرف.

لكن مشكلته الكبرى نابعة من معارضيه في الداخل، بمن فيهم الساسة الذين يريدون تغيير النظام الانتخابي ومنح البرلمان سلطة اختيار الرئيس لقطع الطريق أمام مرشحين مثل سيف الإسلام أو أمير الحرب خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق ومنعهم من تولي السلطة.

ويمكن لسيف الإسلام الاعتماد على الحنين لعهد والده المستقر نسبيا، حيث تبع الإطاحة به في ثورة شعبية دعمها الناتو حرب أهلية وانهيار البلاد مما دعا البعض للتساؤل إن كانت الثورة خطأ.

وقتل منذ الانتفاضة آلاف الليبيين وانقسمت البلاد إلى حكومتين، واحدة في الغرب تدعمها تركيا وأخرى في الشرق يدعمها مرتزقة فاغنر الروس.

أما على الصعيد الشخصي فقد تمزقت عائلة سيف، بعد مقتل والده وثلاثة من إخوته وسجن اثنين منهما في ليبيا ولبنان.

أما شقيقته عائشة فتعيش في عمان، وأخته حنا بالتبني التي قيل إنها قتلت في الغارة الأمريكية على طرابلس عام 1986 فتعيش في القاهرة بعد زواجها من أحد مساعدي سيف الإسلام.

ويرى البعض أن أمامه فرصة، فبالإضافة للحنين إلى الماضي، يمكنه التعويل على دعم جنوب ووسط ليبيا. ويقولون إن تركيزه هو على الدعم من الداخل لا الخارج، مع أن البعض يشكك.

ويقول وولفرام لاتشر، المحلل في الشؤون الليبية بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن كون القذافي يعيش في الخفاء.

فقد أصبح الرمز الذي نسجت حوله فانتازيا الرجل المخلص، ولكنه سيفقد هذه الصفة عندما يخرج إلى العلن ويتعامل مع الواقع اليومي الذي يواجه الليبيين.

وربما واجه مخاطر على حياته، فقد ذكر الإعلام المؤيد للقذافي أن نجل حفتر، صدام والذي يطمح للرئاسة حاول قتله.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك