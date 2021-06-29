تعرف على موعد مباراة منتخب السويد وأوكرانيا في اليورو والقنوات الناقلة

يستعد منتخب السويد لخوض مواجهة قوية أمام منافسه منتخب أوكرانيا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الإقصاء من الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “هامبدن بارك” في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

موعد مباراة السويد وأوكرانيا

وستقام المباراة بين منتخب السويد ونظيره أوكرانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

📸 – أجواء رائعة تسود لاعبي السويد #SWE خلال تدريبات الأمس على ملعب هامبدن بارك استعداداً لمواجهه اوكرانيا الليلة .#كأس_أمم_أوروبا | #EURO2020 pic.twitter.com/SZanjJg5d5 — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) June 29, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

⚽ | السويد 𝐕𝐒 اوكرانيا

📒 | كأس أمم أوروبا

⏱️ | 10:00 مساء

🎙️ | محمد بركات #EURO2020 pic.twitter.com/K3BIFx8Kq2 — سهيل (@H_U_51) June 28, 2021

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين على شبكة قنوات “beIN SPORTS”، عن طريق المعلق المصري محمد بركات.

تشكيلة منتخب السويد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب “يانه أندرسون” 58 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب أوكرانيا حيث سيكون في حراسة المرمى روبين أولسين.

تشكيلة منتخب السويد الرسمية 🇸🇪 pic.twitter.com/lSQwe4MUkO — فانتزي بالعربي™ (@FPL4News) June 23, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: لودويج أوجوستينسون، ماركوس دانيلسون، فيكتور لينديلوف، ميكائيل لوستيج، بينما في مركز الوسط سيكون كلاً من: إيميل فوشبيري، كريستوفر أولسون، ألبين إيكدال، فيكتور كلايسون.

أما في هجوم سيعتمد المدرب على الثلاثي ألكساندر إيزاك، ماركوس بيرج، كولوسيفسكي وسفانبيرج.

تشكيلة منتخب أوكرانيا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب أوكرانيا ” أندري شيفتشينكو” 44 عامًا في مواجهة صعبة أمام منافسه السويد، حيث سيكون في حراسة المرمى هيورهي بوشتشان.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيتالي ميكولينكو، أوليكساندر كارافايف، إليا زبارني، ميكولا ماتفيينكو، بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: أوليكساندر زينشينكو، روسلان مالينوفسكي، يفهين كونوبليانكا.

وسيلعب في هجوم الفريق كلاً من: أندري يارمولينكو، رومان ياريمتشوك، جونيور مورايس.

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