الكويتية المسجونة تثير ضجة واسعة بعدما حبسها أهلها 9 سنوات واكتشف أمرها صدفة (شاهد)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب إعلان السلطات الكويتية عن التوصل لفتاة محبوسة داخل منزل ذويها منذ 9 سنوات، ودفع الكويتيين لإطلاق هاشتاج الكويتية المسجونة للتعبير عن غضبهم من الفعلة.

وبحسب وسائل إعلام كويتية وفي حادثة غير مألوفة، قررت النيابة العامة أمس، حجز 5 من أفراد أسرة كويتية مكونة من ثلاث فتيات وشقيقين، بسبب حجزهم حريّة شقيقتهم نحو 9 سنوات في إحدى غرف المنزل.

جم وحده غيرها ماندري عنها…

ماتت الرحمه بقلوب الناس.. #الكويتيه_المسجونه pic.twitter.com/9LyCXDC8uX — بن محمد (@bin_mhmdd) June 29, 2021

ومنعها من الخروج منها، بعدما وجهت إليهم النيابة تهم حجز الحريّة بقصد إيذاء شقيقتهم.

قريت بعض التغريدات عن #الكويتية_المسجونه وقلت الناس تبالغ ومُستحيل في عائلة كاملة تسجن أبنتهم ولكن يوم قريت تأكدت أعرض على نتفليكس هذا الحدث، سيناريو محبوك وقصة مجنونة ! تخيل أنها رفضت العودة لزوجها وتم سجنها 9 سنوات في هذا المكان؟

9 سنوات مافيكم واحد حن عليها؟ أنتوا معقولة بشر؟ pic.twitter.com/88EXAFdfjY — بدر الحجرف (@BaderALhjraF) June 29, 2021

الكويتية المسجونة

وتداولت حسابات كويتية صورا قالوا إنها للغرفة التي تم حبس السيدة الكويتية فيها مدة 9 سنوات.

صورة / السجن الذي قام فيه مواطن بحبس ابنته فيه 9 سنوات. pic.twitter.com/J4wUcV4n0z — المجلس (@Almajlliss) June 29, 2021

ووفق صحيفة “الجريدة” تكمن وقائع القضية في إبلاغ مواطنة وزارة الداخلية عن تعرّض صديقتها لحجز حريتها وحبسها في منزل والديها من قبل أشقائها أكثر من 9 سنوات.

#الكويتيه_المسجونه قصص الأفلام صارت واقع فتن ي رب تحمينا — ميريام 🤍 (@M_g_m26) June 29, 2021

وذلك لأنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بنحو 15 عاماً، ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه طفلاً، وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت.

وعندما أصرت أسرتها على عودتها إلى سكن زوجها، هربت إلى مسكن إحدى صديقاتها، وبعد 3 أشهر عُثر عليها.

فأعيدت إلى منزل والدها الذي حجزها بتلك الغرفة، ومنعها من الخروج منذ 9 سنوات، إلى أن نجحت في التواصل مع إحدى صديقاتها التي أبلغت “الداخلية” بالأمر، وقامت فرقة أمنية بالدخول إلى المنزل وإخراجها.

هذا وتصدر وسم ” الكويتية المسجونه” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الكويت، وعبر فيه النشطاء عن غضبهم وصدمتهم في ذات الوقت من هذه القضية وكيف تجرأ أسرة على فعل هذا بابنتها.

#الكويتية_المسجونه حسبي الله ونعم الوكيل وربي اني مااصدق اللي قاعد يصير جالسين بافلام pic.twitter.com/fNeUZYuUeF — Darkness. (@darkstar12_) June 29, 2021

٩ سنوات مقبوضه حريتها من اهلها !! فاجعه والله هالخبر #الكويتيه_المسجونه pic.twitter.com/o37DOqIK9o — تركي الجبر. (@aljuber_t) June 29, 2021

وعبر الوسم كشف ناشطون أن الفتاة الكويتية ظلت ٩ سنين محبوسة داخل قفص أو شي يشبه الزنزانة عن طريق (تلحيم الحديد).

#الكويتية_المسجونه ٩ سنين محبوسة داخل قفص أو شي يشبه الزنزانة عن طريق (تلحيم الحديد)

توفت أمها حبسها أبوها،توفى أبوها كملوا عليها اخوانها،ربت ولدها داخل قفص..بس لأنها رفضت تظل مع ريال أكبرها منها بـ 15 سنة. شلون محد سأل عنها؟شلون قدروا يخشونها؟

للعلم حتى عقلها راح!

شنو يعوضها؟ — Fatma Y.Alsherazi (@fatmaalsherazi) June 29, 2021

حتى بعدما توفت أمها حبسها أبوها، وبعد وفاة أبيها استكمل أخوتها الأمر وباشروا حبسها وتقييد حريتها حتى أنها ربت ولدها داخل قفص، وكل ذلك لأنها رفضت أن تعيش مع رجل يكبرها بـ15 عاما.

فيما نشر آخرون صورا لأخوة الكويتية المحبوسة، من حفل زفافهم في العام 2016.

اخوان انوار #الكويتية_المسجونه تزوجوا في ٢٠١٦ وقت ما كانوا حابسينها و مانعين عنها الحياة pic.twitter.com/bdZQxREkce — سيدة القطط البورجوازية (@sarrazine80) June 29, 2021

من جانبها أصدرت الأستاذة منى الأربش، محامية الفتاة الكويتية المسجونة، بيانا ناشدت فيه الكويتيين عدم تداول موضوعها لأجل مصلحتها.

بيان من محامي #الكويتية_المسجونه الاستاذه منى الاربش بعدم تداول موضوعها لمصلحة اختنا وحمايتها يرجى رجاء خاص مسح كل من كتب عن موضوعه الشهرة من وراء ايذائها امر غير مقبول

انتوا قاعدين تقتلونها من خلال تداول موضوعها ارجوكم مسحوا موضوعها من حسابكم pic.twitter.com/yKQ4BkdvTe — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) June 29, 2021

وقامت الكويتية المسجونة طوال تلك السنوات بتربية ولدها وتدريسه من خلف القضبان، وتم التحفظ عليها تحت الحراسة المشددة وهي بحالة نفسية سيئة والتحقيق مع أشقائها بعد وفاة والدهم.

إنقاذ فتاة كويتية تم احتجازها 9 سنوات في سجن تم تجهيزه من قبل والدها داخل المنزل بسبب طلاقها، حيث قامت طوال تلك السنوات بتربية ولدها وتدريسه من خلف القضبان، وتم التحفظ عليها تحت الحراسة المشدده وهي بحالة نفسية سيئة والتحقيق مع أشقائها بعد وفاة والدهم.#الكويتية_المسجونه — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) June 29, 2021

من جانبهم أصدرت عائلة الفتاة المسجونة وهي عائلة عبدالهادي شنار، بيانا تحذيريا، وقالوا إنهم سوف يقاضون كل من يتعرض ويزج باسم والدهم عبدالهادي شنار أو عائلته وخلط الأوراق حول ملابسات ما هو موجود أمام المحاكم.

بيان وتحذير من عائلة عبدالهادي شنار. pic.twitter.com/XpURxz8r5V — المجلس (@Almajlliss) June 29, 2021

ووصف البيان ذلك بأنه “محاولة من بعض المتربصين والمرتزقة لجعلها قضية راي عام والتأثير على القضاء والتلبيس على الشارع الكويتي.”

وذكرت عائلة عبدالهادي شنار، في بيانها أن القضية عائلية وموضوعها في القضاء “وسوف نقاضي من يحاول التشهير بالعائلة والتأثر على القضاء بقصد أو بجهل منه لتفاصيل القضية”

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