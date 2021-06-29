الفنانة البحرينية مروة خليل تثير ضجة بعد توثيق خضوعها لعملية قص الجفون من أجل الجمال!

أثارت الفنانة البحرينية مروة خليل، جدلاً واسعاً بعد توثيقها لحظة خضوعها لعملية تجميل في العين، وشد الجفون وقص الجفون المبطنة، وشفط دهون الذراعين.

عملية تجميل في العين!

وشاركت مروة خليل جمهورها لحظة إزالة الشاش من على عينيها داخل غرفة العمليات بفيديو عبر (انستغرام)، وظهرت بجفون متورمة لدرجة تعجز بسببها عن فتح عينيها.

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وظهرت مروة بفيديو آخر وهي توثق اهتمام زوجها بها، وعلقت: (الله لا يحرمني منك ويحفظك ويخليك لي).

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انتقادات وهجوم على مروة خليل

لكن مروة تعرضت لانتقادات وهجوم بعد نشرها الفيديوهات، ورأى المتابعون أنه لا يوجد داعي لخضوعها لهذه العمليات الصعبة والمعقدة من أجمل تغيير شكلها.

وجاء في التعليقات: (ياحبهم لي الشقى وجيهم ما فيها شي جدا طبيعية ويرحون يكلفون على عمرهم ويغيرون في خلقتهم).

وعلقت أخرى: (ناس تبي سلامة نظرها وعيونها بأي طريقة وناس ربي رازقها السلامة وتدور الألم).

ووصفت متابعة ما عرضت مروة نفسها له بالعذاب، وكتبت: (يا الله لطفك اش جابركم على العذاب ارضو بعطايا الله ).

واعتبر آخر أن المشاهير عكس الباقيين، ويبحثون عن المرض، وكتب: (انا ادور العافيه وهم يدورون المرض الله يعافيهم مما ابتلاهم ).

لكن مروة خليل حاولت أن تنفي قيامها بعملية تجميل، وقالت إنها خضعت لعملية شفط في الذراع، والثانية عملية في جفون عينيها كونها كانت تعاني من انتفاخ بسبب كيس دهني تحت العين وكان يضايقها خاصة وقت التصوير.

أزمة مروة خليل وطليقها

وسبق أن أثارت مروة الجدل قبل أسابيع حين كشفت مقاطعة أبنائها لها، بعد طلاقها من والدهم.

ووجّهت مروة رسالة لأحد أبنائها قالت له فيها: (كل عام وحمد حبيبي ولدي بألف خير وصحة وسلامة، طبعاً أنا أمك أنا مو صديقتك ولا بنت الجيران أجي أسلّم عليك عند الباب وامشي).

وتابعت الفنانة البحرينية رسالتها لابنها: (لو ابي اقدر اخذك بالغصب لان الحضانة عندي يا ماما انت الحين صغير بتكبر وبنشوف الفيديو وراح ينتشر وبتعرف الصح بعدين رح تندم وتخسف، علموك وايد اشياء ما علموك ان الجنة تحت اقدام الامهات ما علموك ان انا امك ما زالت موجودة ما قول إلا حسبي الله ونِعم الوكيل فيمن كان السبب في غسيل مخك وفي بعدك عني).

وعبرت مروة خليل عن حزنها وقالت: (كثر ما قلبي محترق ومشتاقة لعيالي وانا لحد الحين راضية عليهم مستحيل اغضب عليهم.. بذمتكم في احد يعلّم ولاده ان أمكم هدتكم عشان ربعها الام ما تهد عيالها علشان اي حد عيالي في كف والباقي كلهم في كف).

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وكشفت مروة خليل عن تعرضها لمعاملة سيئة من طليقها في فترة زواجهما وتعرّضها للضرب المبرح وحرمانها من رؤية أولادها بعد انفصالهما.

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وقالت حينها إنها تمتلك تقارير طبية تفيد بما تعرضت له على يد زوجها من ضرب تسبب لها في نزيف، وأضافت أنها كانت تصمت بعد تدخل المقربين ومحاولات الصلح بينهما لأجل أبنائها.

اعتزال 11 عاماً

الجدير بالذكر أن مروة خليل عادت إلى الفن والتمثيل عام 2019، وذلك بعد فترة اعتزال دامت 11 عاماً، حيث قدمت مروة آخر أعمالها في عام 2008 في مسلسل (ملامح بشر)

هذا وقد بدأت مروة (37 عاماً) مشوارها الفني عام 1996 عندما شاركت في مسلسل (عجايب زمان)، ولكن كانت بداية شهرتها فعليا عام 2006 عندما شاركت في مسلسل (حبل المودة) مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا.

ومن أعمالها أيضا مسلسل (بعد جنون الليل) ومسلسل (عيون من الزجاج)، وكذلك شاركت في الجزء الثاني من مسلسل (الساكنات في قلوبنا).

تزوجت مروة خليل في فترة من حياتها من الممثل البحريني حميد مراد وأنجبت ابنتها (نور) وقد توفي زوجها في عام 2007. بعد إصابته بسرطان الدم.

عقد قران مروة خليل

وفي العام الماضي، احتفلت مروة خليل بعقد قرانها على الفنان فيصل محمد في حفل عائلي بسيط، وحرص العديد من النجوم على تقديم التهاني للعروسين بهذه المناسبة السعيدة.

مروة خليل نشرت حينها عبر حسابها على “انستجرام” مجموعة صور وفيديوهات من حفل عقد قرانها على الفنان فيصل محمد كشفت التحضيرات الخاصة بهذا الحفل البسيط.

ولم تكشف مروة خليل بشكل واضح عن تفاصيل هذه الخطوة، أو تعلن عنها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها نشرت قبل حفل عقد القران بأيام قليلة أكثر من صورة تجمعها مع الفنان فيصل محمد عبر حسابها على (انستجرام) وعلقت عليها بشكل مختصر فكتبت: (قريبا).

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