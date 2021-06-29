بعد التقارب التركي المصري .. هذا ما يخشاه المعارضون المصريون في تركيا

أكد نشطاء مصريون في تركيا أنهم يواجهون التعذيب والاعتقال في ظروف مزرية وحتى عقوبة الإعدام إذا أجبروا على العودة الى مصر، بعد التقارب التركي المصري .

عندما ذهبت والدة “عمرو حشاد” لزيارة شقيقه في سجن مصري، قال لها حراس الشرطة: “تركيا سترحل ابنك قريبًا ، وسيدفع ثمن تغطيته السلبية لمصر”.

كمنفي سياسي يعيش في تركيا ، كان عمرو حشاد مرعوبًا من هذا التهديد على أمنه. إنه يعرف جيدًا ما هو داخل نظام السجون في مصر ، وماذا تفعل السلطات للمعارضين الصريحين للحكومة.

قُبض على عمرو في مصر عام 2014 ، واحتُجز لمدة خمس سنوات وانتقل بين 11 سجناً مختلفاً ، حيث تعرض للتعذيب بشكل منتظم.

في غضون شهر واحد من إطلاق سراحه ، هرب عمرو إلى تركيا لأنه من المعروف أن السجناء السياسيين يُعاد اعتقالهم بانتظام. وكإجراء عقابي ، ألقت قوات الأمن القبض على شقيقه الذي بُترت ساقه. لا يزال في السجن حتى يومنا هذا.

بعد هروبه ، أصبح عمرو واحدًا من حوالي 33000 مصري يعيشون في المنفى في تركيا ، وكان يُنظر إليهم ذات مرة على أنه مكان آمن بعيدًا عن مصر ، حيث شنت الإدارة الحالية حملة صارمة على المعارضين الذين اختفوا قسريًا وعذبوا بشكل منهجي. عقوبات طويلة بالسجن بعد محاكمات جماعية.

لكن الخوف يتزايد من أن هذا الوضع على وشك التغيير ، في أعقاب التقارب المتنامي بين القاهرة وأنقرة بعد ما يقرب من عقد من العداء.

كان ذوبان الجليد في العلاقات واضحا في أبريل من هذا العام عندما تبادل وزيرا خارجية البلدين التمنيات الطيبة قبل شهر رمضان المبارك. من هنا ، اتخذ الخطاب بين المسؤولين منعطفًا أكثر دفئًا بشكل ملحوظ.

المصالح البحرية المتبادلة و التقارب التركي المصري

يشير معظم المحللين إلى أن صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل ثماني سنوات هو اللحظة التي أصبحت فيها تركيا ومصر عدوين. ثم أدان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بشدة الانقلاب العسكري ، واتهم مصر بارتكاب إرهاب الدولة.

كان الانقلاب بمثابة ضربة لتركيا. بعد الربيع العربي عام 2011 ، كانت أنقرة تأمل في أن تتمكن من إقامة علاقات أوثق مع الدول العربية ، بما في ذلك مصر ، حسبما قال خيري عمر ، الأستاذ المساعد في جامعة سكاريا التركية ، لموقع Middle East Eye.

كانت الإطاحة بمرسي مصدرًا رئيسيًا للتوتر ، وأعيد سفراء إلى بلادهم.

في المؤتمرات الدولية ، رفض المسؤولون المصريون والأتراك التحدث مع بعضهم البعض.

واتخذت أنقرة والقاهرة مواقف متعارضة بشأن الصراعات الإقليمية ، بما في ذلك الحصار المفروض على قطر.

وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان العام الماضي ، والتي وصفتها تركيا بعد ذلك بأنها “لاغية وباطلة”.

الآن ، على الرغم من ذلك، يبدو أن مصالحهما الجيو استراتيجية تتماشى ، ووجد البلدان أرضية مشتركة ، لا سيما حول ليبيا والحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الغني بالغاز.

وقال عمر: “في ليبيا ، لم يكن قرار مصر الدخول في مواجهة مع تركيا ، وكذلك في البحر المتوسط”. أرادت مصر الحفاظ على حدودها المائية واعتبرت أن مشكلتها ليست مع تركيا.

وأضاف: “قرار ترسيم الحدود المائية وفق المخططات اليونانية كان سيقتطع حوالي 40 ألف كيلومتر مربع من حقوق مصر في البحر المتوسط ​​، وكانت هناك مجموعات في وزارة الخارجية المصرية ترى أن تبادل الحوار مع كل من تركيا واليونان سيكون بمثابة أفضل.”

إن مثل هذا التحليل هو الذي أثار قلق المصريين المنفيين في تركيا.

قال عمرو لموقع Middle East Eye: “أعتقد أن قيمة الشباب ليست بنفس قيمة الفوائد الاقتصادية أو الاستراتيجية التي يمكن أن تكسبها تركيا من المصالحة”.

يشاركه الكثيرون مخاوفه من أن تطلب مصر من الذين يعيشون في المنفى السياسي أن يتم إرجاعهم كجزء من صفقة مع تركيا. في الوطن ، يواجه المنفيون المصريون التعذيب والاحتجاز في ظروف مزرية ، وربما حتى عقوبة الإعدام.

خلال السنوات الثماني من العلاقات الجليدية، فر أعضاء المعارضة المصرية إلى قطر والسودان وتركيا بالآلاف، لكنهم أحدثوا أكبر تأثير لهم في إسطنبول، حيث أسسوا عدة قنوات تلفزيونية رفيعة المستوى يشاهدها المصريون في جميع أنحاء العالم.

وفرت هذه القنوات الفضائية منصة يمكن من خلالها للمعارضة المصرية أن تنتقد الإدارة في القاهرة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ، وهو أمر لم يكن ممكنًا في مصر ، حيث تؤدي هذه المعارضة إلى السجن – وأسوأ من ذلك.

من المنطقي إذن أن الخبر الأول الذي أعاد التقارب إلى الوطن وعواقبه المحتملة جاء في مارس / آذار وانتشر بسرعة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أبلغت تركيا القنوات الإعلامية الثلاث الرئيسية المعارضة التي تتخذ من اسطنبول مقراً لها ، مكمالين ، الشرق. والوطن ، للتخفيف من حدة انتقاداتهما للحكومة المصرية.

تم ايقاف برنامج معتز مطر السياسي الشهير “مع معتز” على تلفزيون الشرق. فيما بدأ آخرون في تعديل سياستهم التحريرية.بينما تساءل المعلقون عما إذا كان هذا نذيرًا لشيء أسوأ بكثير.

كانت طلبت تركيا الأسبوع الماضي من الشخصيات الإعلامية البارزة محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبد الله إغلاق برامجهم، وطالبت مطر بالتوقف عن البث من موقع يوتيوب حيث نقل برنامجه.

المعارضون بعد التقارب التركي المصري: “نحن قلقون للغاية”

بدأ آخرون يتساءلون عما إذا كانت تركيا ستبدأ بترحيل المصريين بناءً على طلب القاهرة.

قال عمر ، وهو سجين سياسي مصري سابق ، وهو الآن صحفي يعيش في اسطنبول: “الإجابة المختصرة هي نعم ، بالتأكيد ، نحن قلقون للغاية بشأن ذلك”.

لكن هل ستفعل تركيا ذلك؟ بعض الناس لا يعتقدون ذلك ، خاصة مع الدعم الكبير الذي قدمته تركيا للمعارضين المصريين ، في سياق التصاريح والإقامة القانونية وأيضًا الدفاع عنهم دبلوماسيًا عدة مرات.

ويضيف: “لا يستبعد الآخرون ، مثلي ، أن يطلب منهم المغادرة”.

تأشيرات إنسانية

ما يقرب من 3000 مصري من أصل 33000 مصري يعيشون في تركيا يحملون تأشيرات إنسانية، والتي يتم إصدارها بشكل أساسي للأشخاص الذين غادروا مصر لأسباب سياسية – على سبيل المثال تم توجيه التهم إليهم بسبب الاحتجاج السلمي أو اعتقالهم وتعذيبهم لمعارضتهم النظام الحالي

يتم تجديد هذه التأشيرات كل عام إلى عامين ، وهناك خوف واسع النطاق من أنه بمجرد أن يحين وقت إعادة التقديم ، سيتم ببساطة رفضها أو ترك طلباتهم معلقة.

قال حسين صالح عمار ، المحامي المقيم في تركيا ويمثل العديد من المصريين المقيمين هناك ، “هذه الدورة الإجرائية مرهقة للغاية .. إنه يجعل حاملي هذه الإقامة لا يشعرون بالاستقرار ويشعرون دائمًا بالقلق والخوف. إنهم يواجهون مشاكل مع كل تجديد وأثناء انتظارهم لتجديده ، لا يمكنهم إكمال أي شيء رسمي “.

المصريون الذين يعيشون في تركيا دون وضع قانوني مستقر ، أو جنسية ثانية ، يتدافعون بحثًا عن بدائل لأنهم يعتقدون أن الشبكة تضيق عليهم.

لكن بالنسبة للكثيرين، كان الحصول على الأوراق اللازمة التي يحتاجونها للسفر إلى الخارج شبه مستحيل بسبب عداء السفارة المصرية.

تركيا مركز المعارضة المصرية في الخارج

تصنف مصر تركيا على أنها مركز المعارضة في الخارج وترفض بانتظام إصدار أوراق رسمية أو تجديد الوثائق ، بما في ذلك جوازات السفر ، للأشخاص الذين يعيشون هناك. إذا استطاعوا ، فإن المصريين يسافرون إلى دول أخرى في المنطقة ، مثل قطر ، فقط لاستكمال أوراقهم.

في سبتمبر / أيلول ، ذهب عمرو إلى القنصلية المصرية في إسطنبول للحصول على توكيل رسمي ، والذي كان ينبغي أن يكون صفقة مباشرة. وبمجرد وصوله إلى هناك ، سأله موظفو القنصلية عما إذا كان يعاني من “مشاكل سياسية” في الوطن ثم اتهمه الموظفون بالداخل بتزوير جواز سفره.

قيل له بصراحة: “لا يمكننا مساعدتك في مستنداتك ، فليس الأمر وكأنك مواطن ، ولا يمكنك التعامل معنا”.

وصدمت الحادثة عمرو متسائلا عما يجب أن يفعله إذا احتاج شيئا من سفارة بلاده.

وقال: “السفارة المصرية في تركيا لا تقدم أي خدمات قنصلية لمعظم المصريين هنا ، فهم لا يصدرون وثائق أو أوراقًا ، حتى للأطفال حديثي الولادة الذين يسعون للحصول على شهادات ميلاد ، يقولون الذهاب إلى مصر واستخراجها من هناك”.

“السفارة تعلم جيدًا أن معظم المصريين الذين يعيشون في تركيا منشقون ، ولهذا السبب يفعلون ذلك. لدي أصدقاء في دول عربية أخرى أو دول أجنبية لا يعانون من هذه المشاكل. القنصلية هنا تتعنت في إصدار أوراق رسمية للمصريين “.

“موقف مؤلم”

لدى “عمرو” تأشيرة سياحية ، انتهت صلاحيتها بالفعل ، وينتظر حاليًا ليرى ما إذا كان سيتم تجديدها.

كان يحاول الوصول إلى أوروبا ، حيث تعيش زوجته ، لبعض الوقت الآن. ومع ذلك ، رفضت القنصلية المصرية إصدار شهادة زواجه ، وبالتالي يستمر رفض تأشيرته.

وقد تسبب هذا في مشاكل كبيرة لكثير من المصريين الذين يعيشون في تركيا ، والذين يكافحون من أجل الزواج ، ولأنهم لا يملكون أوراق ثبوتية ، ولا يمكنهم العمل بشكل قانوني أو الحصول على تأمين.

يوضح المحامي عمار أنه من غير الممكن حتى منح حق اللجوء في تركيا – فهي مجرد دولة حماية مؤقتة.

إذا طلب شخص حق اللجوء هناك ، فيمكنه الانتظار لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى ترسله وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى بلد يقبله. أثناء معالجة طلباتهم ، يتم إرسالهم إلى جميع أنحاء البلاد ، خارج المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول.

وقال عمار “إنه وضع مؤلم ولا يوجد استقرار”. “الزواج والتنقل والسفر والتنقل – يُحرمون من كل هذه الحقوق لأنهم دفعوا ثمن منصب اتخذوه ، أو بسبب نشاط سياسي أو حقوقي أو اجتماعي ، أو عبروا عن رأيهم فقط وشاركوا في مظاهرات أو اعتصام سلمي في مصر أدى إلى حياة غير مستقرة “.

تحذير تلفزيوني

بعد التقارب التركي المصري، أشار مصريون يخشون أن يُطلب منهم المغادرة – أو ما هو أسوأ من الترحيل – إلى أن الكويت وألمانيا وإسبانيا وماليزيا قد قامت بترحيل مصريين معارضين إلى القاهرة.

في برنامجه، أعلن المذيع الموالي للنظام أحمد موسى مؤخرًا أن مصر طلبت من قطر إعادة 220 من أعضاء المعارضة ، الذين وصفهم بأنهم “إرهابيون” ، إلى القاهرة ، كجزء من المحادثات مع الدوحة.

وأضاف: “قريبًا سيدعو [الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان السيسي لزيارة تركيا ، لذا يجب على المعارضة هناك البحث عن مكان جديد للجوء”.

فسر بعض أعضاء المعارضة المصرية في الخارج تحذير موسى على أنه محاولة لإسكاتهم ، لكنه في نفس الوقت زاد من مخاوفهم.

وبحسب عمار ، فإن قضية ترحيل تركيا للمصريين الذين يتعرضون للاضطهاد في الداخل كانت حتى الآن خطاً أحمر ، لكن البعض أشار إلى قضية محمد عبد الحفيظ كمثال لما يمكن أن يحدث لهم.

في يناير / كانون الثاني 2019 ، اعتُقل عبد الحفيظ في مطار أتاتورك بإسطنبول ، حيث كان يخطط لطلب اللجوء ، وتكبيل يديه ، وترحيله إلى مصر من قبل السلطات التركية.

حكم على المهندس الزراعي عبد الحفيظ بالإعدام غيابيًا في يوليو 2017 في محاكمة جماعية لـ 68 شخصًا في مصر بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.

أُعدم تسعة من المتهمين معه في فبراير / شباط 2019 ، رغم ما قالت هيومن رايتس ووتش إنها مزاعم بشأن تعذيبهم واختفائهم ، لم يتم التحقيق فيها.

عندما حدد أقارب عبد الحفيظ أخيرًا في 3 مارس من ذلك العام ، كان في جلسة استماع في المحكمة. قال محامٍ كان حاضراً إنه لم يكن قادراً على الرؤية والسماع بشكل صحيح ، ومن المحتمل أنه تعرض لسوء المعاملة.

في وقت ترحيل عبد الحفيظ ، أثارت القضية عاصفة إعلامية في تركيا ودعت حملات ضخمة السلطات التركية إلى شرح سلوكها.

وبحسب عمار ، الممثل القانوني لأسرة عبد الحفيظ ، فإن هذه حالة استثنائية: اعتذرت تركيا رسميًا ، وقامت وزارة الداخلية بفصل ضباط الشرطة الخمسة المتورطين في ترحيله.

قال عمار: “بالطبع ، لا شيء يعوض خسارة أحد أبنائها بهذه الطريقة الوحشية لأي عائلة”.

“الأمن القومي”

تساءل بعض المحللين عما إذا كانت الخطوة لإصلاح العلاقات المتوترة بين أنقرة والقاهرة يمكن أن تفيد السجناء السياسيين في مصر بالفعل.

بعد وقت قصير من انقلاب 2013 ، صنفت مصر جماعة الإخوان المسلمين ، التي ينتمي إليها مرسي ، كـ “إرهابيين” واستخدمتها كذريعة لسجن آلاف الأشخاص بتهمة الانتماء إلى الجماعة.

تم إلقاء كبار القادة في السجن ، وكذلك السياسيين والصحفيين الذين انتقدوا جماعة الإخوان المسلمين علانية.

قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة تعارض تصنيف الإخوان المسلمين على أنهم “إرهابيون”.

وقال عمر إن “الدولة تعتبره جزء من الأمن القومي ولا يجوز لأي طرف آخر المشاركة فيه”.

مع عدم وجود مكان يلجأون إليه ، انغمس عشرات المصريين في وسائل التواصل الاجتماعي وشاركوا في ورش عمل على تطبيق Clubhouse ، جنبًا إلى جنب مع نشطاء حقوق الإنسان ، حيث تمكنوا من جمع المعلومات وتبادل النصائح حول أفضل البلدان للذهاب إلى خارج تركيا.

لقد حصلوا على نصائح حول عملية اللجوء ، وكيفية إعداد الطلبات ، والسلطات التي يجب التواصل معها.

وصل ثلاثة شبان مصريين وجهت إليهم اتهامات سياسية في مصر بالفعل إلى هولندا حيث تقدموا بطلبات لجوء ، بحسب عمار. أخبره أحدهم أن والدها قتل على يد الشرطة في مصر بعد اعتقاله. يبحث الآخرون عن المزيد من الطرق السرية التي يجب أن يسلكوها.

قال عمار: “أعتقد أنه في الأيام المقبلة سيصل الكثير من الشباب المصري إلى أوروبا ، وسيطلبون اللجوء”.

سأموت من التعذيب

لن يذهبوا فقط إلى أوروبا. ألقي القبض على عائلة طالب اللجوء المصري والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي علي حسين مهدي، الذي يعيش في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام بعد سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرها على الإنترنت يتحدث علنا ​​عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

تحدث مهدي عن التقارب بين مصر وتركيا على قناته الشهيرة على YouTube ورداً على ذلك ، تواصل معه العديد من المصريين الذين يعيشون في تركيا والذين يخافون الآن ويريدون نصيحته بشأن الوصول إلى الولايات المتحدة.

لتشويه سمعته، اتهم ما يعرف بوسائل الإعلام “المخابراتية” المصرية – المقالات الإخبارية التي يتم تداولها في مصر ولكن ليس لها مصدر يمكن تتبعه – مهدي بأخذ 100000 دولار من الشباب المصري مقابل مساعدتهم في الأوراق للوصول إلى الولايات المتحدة.

كما تم الاتصال بعمر من قبل شباب مصريين طلبوا المساعدة إما لإضفاء الشرعية على وضعهم أو السفر خارج مصر.

لقد عرض التوسط مع السلطات في الوطن من أجل عودتهم بأمان ، لكن هذا فقط للمصريين الذين ليسوا من كبار النقاد ولم يتحدثوا بصراحة في وسائل الإعلام. لم تقبل مصر أي من هذه الحالات حتى الآن.

في غضون ذلك ، يتزايد الخوف في شوارع اسطنبول. عندما كان عمرو في القنصلية المصرية في مارس / آذار الماضي ، صور ما حدث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، ما أثار حفيظة السلطات في الوطن.

قال: “يمكنك أن تتخيل لو عوملت بهذه الطريقة في القنصلية هنا في بلد أجنبي ، ماذا سيحدث لي إذا ذهبت إلى مصر. سأموت من التعذيب إذا أُجبرت على العودة”.