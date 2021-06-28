موعد منتخب فرنسا وسويسرا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب سويسرا في مباراة قوية ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، والتي سيجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب ” أرينا ناسيونالا”.

موعد مباراة منتخب فرنسا وسويسرا

ومن المقرر أن تقام المباراة القوية بين منتخب فرنسا ومنافسه سويسرا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

#يورو_2020

لوريس قائد وحارس مرمى منتخب فرنسا يطالب اللاعبين بالانضباط الذهني أمام سويسرا..

"نعلم أن الجانب الذهني سوف يلعب دورا. سيكون هذا بالتأكيد مفتاح النجاح. ينبغي علينا تقديم أداء بمستوى عال للغاية للوصول إلى الدور التالي" pic.twitter.com/j8cATIXFh2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 28, 2021

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين على شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة منتخب فرنسا

ومن المتوقع أن يلعب ” ديدييه ديشان” 52 عامًا المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه السويسري في دور الإقصاء من دور الثمن النهائي من بطولة اليورو، حيث سيكون في حراسة المرمى لوريس.

صور من التدريب الاخير بالامس في بودابيست تحت درجة حرارة تقدر ب38 درجه

pic.twitter.com/KHdnPjZm3r — منتخب فرنسا 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@France_Ar_fans) June 25, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

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تشكيلة منتخب سويسرا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب فرنسا بطل العالم في النسخة الأخيرة، حيث سيكون في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي: بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة الإقصائية

ولم يخسر منتخب فرنسا في آخر 7 مباريات خاضها ضد منافسه منتخب سويسرا، حيث حقق الفوز ثلاثة مرات بينما تعادل أربع مرات، وكان التعادل في آخر خمس مواجهات كانت بين المنافسين العملاقين.

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