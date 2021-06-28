منتخب بلجيكا يطيح حامل اللقب البرتغال ويتأهل إلى الربع النهائي من اليورو (شاهد)

نجح منتخب بلجيكا في التأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” بهدف نظيف دون رد على حساب منافسه منتخب البرتغال الذي ودع البطولة من دور الثمن النهائي.

منتخب بلجيكا وهدف التأهل

وسجل المهاجم البلجيكي تورغان هازارد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال42 من مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة بتسديدة قوية جاءت من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى منتخب البرتغال، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب بلجيكا بهدف نظيف.

وأهدر منتخب البرتغال العديد من الفرص مع مجريات الشوط الثاني باتجاه مرمى منافسه بلجيكا، فيما اكتفى بلجيكا في الحفاظ على نتيجة المباراة على الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة للفريق، وهو ما نجح به ليقصي حامل اللقب السابق البرتغال بالخروج من منافسات اليورو.

تشكيلة منتخب البرتغال

ودخل مدرب منتخب البرتغال ” فرناندو سانتوس” 66 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب بلجيكا، حيث كان في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

#يورو_2020..

منتخب بلجيكا يفوز على منتخب البرتغال 1-0 ويتأهل إلى ربع النهائي حيث يواجه منتخب إيطاليا.. والمنتخب البرتغالي يغادر البطولة من دور الـ16 pic.twitter.com/dWazVpC7ha — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 27, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: بيبي، روبن دياس، جواو كانسيلو، نونو مينديز، أما في خط الوسط لعب كلاً من: برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، برناردو سيلفا، ريناتو سانشيز.

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وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين: كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، جواو فيليكس.

إصابة البلجيكي بروين

وتعرض لاعب الوسط الهجومي كيفن دي بروين مع بداية الشوط الثاني، ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب، كما وخرج في الربع الساعة الأخير من المباراة قائد منتخب بلجيكا “إيدن هازارد” بعد شعوره بالألم في فخده.

تشكيلة منتخب بلجيكا

ولعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه حامل اللقب السابق منتخب البرتغال، حيث كان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط آتى كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

وسيواجه منتخب بلجيكا نظيره الإيطالي في منافسة قوية ستحدد المتأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا “اليورو” الأسبوع المقبل.

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