هذا ما سيحدث لجسدك عند ممارسة رياضة الجري على معدة فارغة

تُعد رياضة الركض من أبسط أنواع الرياضة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتساعد في تخفيف الوزن وحرق الدهون بشكل سريع، ولكن ماذا يحدث إذا تم ممارستها صباحاً على معدة فارغة؟

حرق الدهون بشكل أسرع

يقول مدرب رياضة الترياتلون الروسي، ألكسندر هالامانوف إن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع لكن ذلك لا يعني بالضرورة إنقاصا للوزن.

وأضاف الخبير في حديث لوكالة (سبوتنيك) الروسية: (بسبب فترة النوم والفاصل الزمني بين الوجبات والذي يصل لحدود الـ8 ساعات، ينخفض مستوى الأنسولين في الجسم. وبالتالي ممارسة رياضة الجري على معدة فارغة ستساهم بحرق للدهون بشكل أسرع).

وأكد هالامانوف أن الأهم من ذلك هو كمية السعرات الحرارية التي ستدخل للجسم خلال النهار، والتي ستخلق ظروفا مؤاتية لإنقاص الوزن.

وجبة إفطار خفيفة

ونصح هالامانوف بتناول وجبة إفطار خفيفة قبل الجري في الصباح ليحصل الجسم على القليل من الطاقة والنشاط.

واقترح هالامانوف على سبيل المثال نصف موزة مع الشاي كوجبة إفطار خفيفة.

ووجه الخبير نصيحة للذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي، باستشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان مسموحاً لهم القيام بممارسة الرياضة على معدة فارغة.

فوائد الجري للصحة العامة

وفيما يلي، أبرز فوائد رياضة الجري للصحة العامة وإنقاص الوزن:

تعزز رياضة الجري الجهاز المناعي.

تحافظ رياضة الجري على الصحة العقلية، ويعمل على تقوية الذاكرة، ويحمي من الإصابة بمرض ألزهايمر.

تساعد رياضة الجري في الوقاية من تصلب الشرايين، والحفاظ على صحة القلب، وتنظيم ضرباته.

تساهم رياضة الجري في التقليل من الإصابة بمرض الربو.

تساعد رياضة الجري على التخلص من الأرق والإجهاد والأرهاق، والنوم بشكل أفضل.

تساهم رياضة الجري بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، والتخلص من التوتر والقلق.

تساعد رياضة الجري على تحسين صحة العظام، والوقاية من الإصابة بالتهابات المفاصل.

تحمي رياضة الجري من الإصابة بمرض السكري أيضاً.

تحمي رياضة الجري البشرة من الجفاف، وتمنحها النضارة وتخلصها من الشوائب.

تمنع رياضة الجري ارتفاع ضغط الدم، وتزيد قوة الدورة الدموية وتزيد القوة البدنية.

تساعد رياضة الجري على التخلص من الدهون الزائدة بالجسم.

الجري ودوره في إنقاص الوزن:

تساعد رياضة الجري على زيادة نسبة اللياقة البدنية؛ ما يساعد على شد الجسم، وللحصول على قوام مثالي، يمكنك ممارسة الركض الذي يساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد؛ لأنه يزيد من معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم.

ويحتاج الجسد نحو نصف ساعة يومياً من ممارسة الجري لإنقاص الوزن وحرق الدهون، وذلك لغير المرضى فقط، أما المرضى فينصح لهم برياضة المشي.

نصائح يجب عليك مراعاتها أثناء ممارسة رياضة الجري:

يجب عليك تناول وجبات خفيفة وغير دسمة ولا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية قبل ممارسة رياضة الجري، ومن الممكن تناول قطعة واحدة من الفاكهة قبل ممارسة رياضة الجري مباشرة.

الأفضل أن يكون وقت ممارسة رياضة الجري في الصباح الباكر حتى يتم حرق كمية كبيرة من الدهون.

تجب الاستراحة بعد كل نصف ساعة عند ممارسة رياضة الجري حتى لا يتم الضغط على عضلات الساقين وحتى لا تشعر بالتعب والإرهاق بعد البدء بقليل.

الجري في المكان

هذا ومن الممكن ممارسة رياضة الجري في المكان والتي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، وتساعد على انتظام المعدل الطبيعي لضربات القلب.

كما تقلل ممارسة الجري في المكان من الإصابة بالكثير من الأمراض، وتساهم في الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الإصابة بالهشاشة.

رياضة الجري في المكان تساعد على تنظيم الهرمونات بالجسم، وتساعد على بناء العضلات.

الوضعية السليمة

وتعتبر الوضعية السليمة عند ممارسة الجري أمراً رئيسياً لإحداث الفرق المطلوب.

وأورد ميتشيل فيليبس، مدير خبراء الجري في شركة StrideUK نصائح أساسية للمساعدة على الجري باسترخاء وكفاءة:

الحفاظ على الرأس معتدلاً

عدم حني الكتفين

الحفاظ على استرخاء اليدين

الحفاظ على الذراعين بزاوية 90 درجة

الانحناء إلى الأمام أثناء الجري

الحفاظ على استقرار الوركين

عدم رفع الركبتين للأعلى كثيراً

توجيه الضربة لمنتصف القدم

عدم ضرب الأرض بقوة

التنفس بعمقٍ وبشكلٍ متناغم

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