“ميدل إيست آي” عن مقتل نزار بنات: لماذا أصبحت أيام السلطة معدودة!؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني، مقالاً للكاتب جوزيف مسعد، تطرّق فيه الى مقتل المعارض الفلسطيني البارز نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، متسائلاً: لماذا أصبحت أيام السلطة معدودة؟.

ويقول الكاتب إن القتل المروع الذي تعرض له المعارض الفلسطيني نزار بنات الأسبوع الماضي على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ليس أكثر من تجسيد لسبب إنشاء السلطة الفلسطينية من خلال اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1993 كهيئة متعاونة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي برعاية أمريكية.

أعقب اتفاق أوسلو اتفاق القاهرة في أيار 1994 ، الذي نص تحت عنوان “الأمن الفلسطيني” على أن “الشرطة الفلسطينية ستعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية وستكون مسؤولة عن الأمن الداخلي والنظام العام. وتشمل: 9000 شرطي ، 7000 منهم قد يأتون من الخارج ، وسيعمل الفلسطينيون على منع الإرهاب ضد الإسرائيليين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم “.

كانت هذه شهادة ميلاد “قوة مرتزقة” تابعة للسلطة الفلسطينية، اتهمها الإسرائيليون بقمع وقتل المقاومين الفلسطينيين.

تم إضفاء الطابع الرسمي على الترتيب مرة أخرى وتم تمديده في اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة في طابا في سبتمبر 1995 وشهدت بعد أربعة أيام في واشنطن، مع الرئيس بيل كلينتون وسفير الاتحاد الأوروبي، من بين آخرين، الإشراف على الحفل، حيث تعاقد جيش الاحتلال الإسرائيلي من الباطن “المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي “للشرطة الفلسطينية …” خارج غزة وأريحا إلى ما أطلق عليه “المنطقة أ” في الضفة الغربية.

تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (الأخير على الأقل منذ عام 2006) بتمويل وتدريب قوة الشرطة الفلسطينية المكلفة بقمع الشعب الفلسطيني وحماية النظام الاستعماري الإسرائيلي.

لذلك، يبدو من اللافت للنظر أنه في أعقاب مقتل نزار بنات على يد مرتزقة الشرطة الذين قاموا بتدريبهم وتمويلهم ، شعرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم الارتياح فصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن “منزعجة” من وفاة نزار بنات: “لدينا جدية مخاوف بشأن قيود السلطة الفلسطينية على ممارسة الفلسطينيين لحرية التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني “.

بينما صرح مدربون ومموّلو قتلة نزار بنات في الاتحاد الأوروبي بأنهم “أصيبوا بالصدمة والحزن لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق بنات بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الليلة الماضية. أفكارنا تذهب إلى عائلته وأحبائه “.

من غير الواضح سبب “إزعاج” الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو “صدمتهما” أو “حزنهما” عندما قام متدربوهم بأداء الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها والتي من أجلها مولتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودربتهم طوال الوقت (قتل نزار بنات).

تكرار الفصل العنصري

في الواقع، تكررت ترتيبات شرطة السلطة الفلسطينية، وربما كانت مستوحاة من ، استخدام دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا للشرطة السوداء لقمع مقاومة السود قبل عام 1994 ، وهو الترتيب الذي قلل من الخطر على حياة رجال الشرطة البيض.

كان التنازل عن المهام القمعية للاحتلال العسكري الإسرائيلي مع المرتزقة الفلسطينيين منذ عام 1993 بمثابة تغيير مرحب به للإسرائيليين ، الذين استمروا في السيطرة على الأرض والمياه والحدود والاقتصاد والمستعمرات الاستيطانية اليهودية ، باختصار ، كل ما تسعى إليه إسرائيل للسيطرة ، ولكن دون الحاجة إلى قمع المقاومة الفلسطينية بمفردها ، الأمر الذي عرّض الجنود الإسرائيليين للخطر وفتح إسرائيل أمام الصحافة السيئة في هذه العملية.

ثم كان رئيس الوزراء يتسحاق رابين صريحًا في هذا الشأن: “أفضل أن يتعامل الفلسطينيون مع مشكلة فرض النظام في غزة. سيكون الفلسطينيون أفضل منا في ذلك ، لأنهم لن يسمحوا بأي استئناف أمام المحكمة العليا و سيمنع الجمعية [الإسرائيلية] للحقوق المدنية من انتقاد الأوضاع هناك من خلال منعها من الوصول إلى المنطقة. وسيحكمون هناك بأساليبهم الخاصة ، والتحرير ، والأهم من ذلك ، أن يضطر الجيش الإسرائيلي إلى القيام بما سيفعله. . ”

في الواقع ، كانت الوظيفة القمعية لشرطة السلطة الفلسطينية واضحة بالفعل قبل أشهر من وصول عرفات إلى غزة في يوليو 1994. أمر ثلاثة من ضباط المرور المعينين بأنفسهم من صقور فتح المسلحة ، التابعة لجناح عرفات في منظمة التحرير الفلسطينية ، سائق سيارة في غزة في أكتوبر 1993 لنقل سيارته. عندما رفض ، أطلقوا النار عليه في ساقيه.

كان كلايد هابرمان ، مراسل صحيفة نيويورك تايمز الإسرائيلية في ذلك الوقت، قلقًا بشأن قدرات الشرطة الفلسطينية على حماية المستوطنين اليهود عند توليهم السلطة.

وأكد أنه “عندما يتم إنشاء هذه القوة في ديسمبر [1993] ، سيتعين عليها إثبات قوتها.

وبالتأكيد ، يجب أن تظهر أنها قادرة على القيام بعمل أفضل من [] رجال المرور الثلاثة الذين عينوا أنفسهم … يجب أن تظهر الشرطة العربية أيضًا أن الإسرائيليين [اليهود] الذين يعيشون في المناطق ويعبرون عنها ستتم حمايتهم “.

مع هذا كسابقة، ومع وصف عرفات وزملاؤه جميع معارضي استسلام أوسلو بالمتطرفين، وعد سفير منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ومستشار عرفات المقرب ، حكم بلعاوي في التلفزيون الإسرائيلي بـ “سحقهم”.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 1994 ، بعد دخول غزة بوقت قصير ، قتلت شرطة عرفات ما لا يقل عن 13 فلسطينيا أعزل وجرحت 200 لجرأتها على التظاهر ضد اتفاقات أوسلو.

خلال زيارته لغزة في أوائل عام 1995 ، أشاد نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آل غور بعرفات على إنشائه محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين المعارضين لأوسلو.

دور الولايات المتحدة

في حين أن وكالة المخابرات المركزية دربت شرطة السلطة الفلسطينية سراً في البداية ، فقد تولت الولايات المتحدة لاحقًا المسؤولية الكاملة عن تدريبهم.

أشرف اللفتنانت جنرال كيث دايتون ، الذي شغل منصب المنسق الأمني ​​الأمريكي للسلطة الفلسطينية من كانون الأول (ديسمبر) 2005 إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2010 ، على تدريبهم والانقلاب الذي قاموا به ضد حركة حماس المنتخبة ديمقراطياً في عام 2007.

في عام 2006 ، بدأت الولايات المتحدة ، بحسب صحيفة “هآرتس” ، بتدريب الحرس الإمبراطوري لعباس في أريحا لأكثر من شهر مع مدربين عسكريين أمريكيين وبريطانيين ومصريين وأردنيين ، وتزويدهم بالسلاح استعدادًا لمواجهة حماس لإزالتها من المنصب بعد انتخابه بحرية.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت على نقل آلاف البنادق من مصر والأردن إلى قوات عباس.

كما وافق الإسرائيليون على طلب أمريكي بأن تسمح إسرائيل لكتائب بدر – وهي جزء من جيش التحرير الفلسطيني المتمركز آنذاك في الأردن – بالانتشار في غزة. هذه الخطوات صاغها الجنرال دايتون الذي أراد لواء بدر أن يعمل كقوة عباس للرد السريع في غزة.

قبل مجيئه إلى الضفة الغربية ، كان دايتون مشغولاً بخوض حرب أمريكا ضد الشعب العراقي في عام 2003. وقام الاتحاد الأوروبي بدوره بتمويل وتدريب شرطة السلطة الفلسطينية على نفس المهام من خلال مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية أو EUPOL COPPS منذ عام 2006 .

النهاية قريبة

عندما ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا الانتخابات البرلمانية للسلطة الفلسطينية المقرر إجراؤها في 22 مايو ، استأنف نزار بنات، الذي كان مرشحًا على قائمة الحرية والكرامة الانتخابية المستقلة، مع أعضاء قائمته أمام محاكم الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ. الأمر بوقف فوري للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

كان يأمل أن يجبر نداءه الاتحاد الأوروبي على التوقف والامتناع عن دعمه المستمر وتدريبه للسلطة الفلسطينية لقمع الفلسطينيين أمثاله. من المحتمل جدًا أن يكون هذا عاملاً مساهماً رئيسياً في القرار الذي اتخذه مرتزقة السلطة الفلسطينية لتطبيق ما دربتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على القيام به بشكل جيد.

يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يفخروا بإنجازاته ، وكذلك الإسرائيليون الذين يواصلون الثناء على قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. والواقع أن السبب في ذلك هو أن الشرطة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حققت نجاحًا إسرائيليًا كبيرًا، ويُنسب لها الفضل في منعها المستمر لغالبية عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين .

مقتل نزار بنات

إلا أن مقتل نزار بنات جاء في وقت وصلت فيه الشرعية الدولية للسلطة الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني عبر فلسطين التاريخية الشهر الماضي، وهي مقاومة تواصل السلطة الفلسطينية قمعها.

قد يكون من الجيد جدًا أن تكون نهاية السلطة الفلسطينية المتعاونة في الأفق. يدرك مبدعوها ومموّلوها الآن أنه لم يعد لها تأثير كبير على الشعب الفلسطيني.

لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية، كما فعلت سابقًا، استخدام أذرعها الإدارية والمالية والإعلامية (المنهكة الآن) جنبًا إلى جنب مع أجهزتها الشرطية القمعية لفرض سلطتها في الضفة الغربية.

كل ما تبقى لها اليوم لفرض سلطتها هو أجهزتها القمعية، كما يتضح من قمع المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية الأسبوع الماضي احتجاجًا على مقتل نزار بنات، التي أطلقت النار عليها وضربتها، تمامًا كما فعلت شرطة السلطة الفلسطينية في غزة. بدايتها في عام 1994.

لكن لا يمكن لأي قدر من القتل أو الضرب أن يوقف المقاومة الفلسطينية، وهو درس يواصل الإسرائيليون، رئيس السلطة الفلسطينية ، تعلمه بالطريقة الصعبة.

** هذا المقال للكاتب جوزيف مسعد نقلا عن موقع (middleeasteye).

**جوزيف مسعد أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري بجامعة كولومبيا بنيويورك. له العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية والصحفية. تُرجمت كتبه ومقالاته إلى عشرات اللغات.