فيديو الوافد المصري الذي فجر غضب الكويتيين وانتهى الأمر باعتقاله (شاهد)

ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري، وجاري التحقيق معه بسبب فيديو مسيء للكويت وأهلها نشره على حساباته بمواقع التواصل.

وكان الوافد المصري وفق المقطع المتداول يتحدث عن سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية، حيث سخر من الكويت في حديثه.

الداخلية الكويتية تعتقل الوافد المصري

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، إن الشخص الذي يقف وراء المقطع “المسيء” تم اعتقاله وإحالته إلى السلطات التي “ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

الإعلام الأمني: ضبط صاحب المقطع (المسيء) الى دولة الكويت واحالته الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه. pic.twitter.com/Fj1NAsAaFd — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 27, 2021

وفي مقطع مصور لكاميرا لوحة القيادة، نُشر على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يمكن سماع الوافد المصري وهو يشكو من العاصفة الرملية العاتية التي اجتاحت الكويت في الأيام القليلة الماضية.

#أبديت_الكويت – فيديو متداول لوافد مصري أساء إلى #الكويت أثناء العاصفة الترابية – الداخلية ألقت القبض عليه.. وتمت احالته إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه pic.twitter.com/aPX2GjxCex — ابديت_الكويت (@kuwaitupdatee) June 27, 2021

ويقول الوافد المصري في المقطع ما نصه: “أنا داخل عاصفة ترابية في الوقت الحالي، ولا يمكنني رؤية أي شيء أمامي حرفيًا”.

موضحًا أن الغبار الذي يغطي الطريق السريع مثل الضباب الكثيف. وأضاف: “بخير، الكويت، بخير”، مع عبارة بذيئة باللغة العربية.

وانتشر المقطع على “تويتر”، وحصد عشرات الآلاف من المشاهدات، وطالب الكويتيون بضرورة محاسبته لتطاوله على الدولة.

ويقيم في الكويت حوالي 670 ألف مواطن مصري يمثلون نحو 20% من سكان هذا البلد الخليجي، الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.

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