وافد مصري يتطاول على الكويت
وافد مصري يتطاول على الكويت
Videoحياتنا

فيديو الوافد المصري الذي فجر غضب الكويتيين وانتهى الأمر باعتقاله (شاهد)

كتب وطن
0

ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري، وجاري التحقيق معه بسبب فيديو مسيء للكويت وأهلها نشره على حساباته بمواقع التواصل.

وكان الوافد المصري وفق المقطع المتداول يتحدث عن سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية، حيث سخر من الكويت في حديثه.

الداخلية الكويتية تعتقل الوافد المصري

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، إن الشخص الذي يقف وراء المقطع “المسيء” تم اعتقاله وإحالته إلى السلطات التي “ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وفي مقطع مصور لكاميرا لوحة القيادة، نُشر على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يمكن سماع الوافد المصري وهو يشكو من العاصفة الرملية العاتية التي اجتاحت الكويت في الأيام القليلة الماضية.

ويقول الوافد المصري في المقطع ما نصه: “أنا داخل عاصفة ترابية في الوقت الحالي، ولا يمكنني رؤية أي شيء أمامي حرفيًا”.

موضحًا أن الغبار الذي يغطي الطريق السريع مثل الضباب الكثيف. وأضاف: “بخير، الكويت، بخير”، مع عبارة بذيئة باللغة العربية.

وانتشر المقطع على “تويتر”، وحصد عشرات الآلاف من المشاهدات، وطالب الكويتيون بضرورة محاسبته لتطاوله على الدولة.

ويقيم في الكويت حوالي 670 ألف مواطن مصري يمثلون نحو 20% من سكان هذا البلد الخليجي، الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

جريمة المهبولة .. وفاة السوري قاتل والدته الكويتية وشرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي…

حياتنا

فيديو قتل شرطي المرور في جريمة المهبولة يثير ضجة واسعة وإلقاء القبض على القاتل السوري…

حياتنا

جريمة المهبولة تهز الكويت.. سوري يقتل أمه الكويتية ثم شرطاً في المرور ويلوذ هارباً

حياتنا

الموت يفجع الفنانة الكويتية صمود الكندري (شاهد)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More