شاهدوا فستان أحلام في كليب “عسى الله يرحمه” والذي أثار جدلاً واسعا!

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام جدلاً واسعاً بسبب فستانها الذي ظهرت فيه خلال تصويرها كليب أغنية “عسى الله يرحمه” من ألبوم “فدوة عيونك”.

وظهرت أحلام بفستان لونه “فيروزي”، خلال تصوير الكليب، لكنّ المتابعين اعتبروا أنّ ملابس أحلام لا تتناسب وطبيعة اسم الأغنية، حيث رأوا أنهما يتناقضان.

وجاء في أحد التعليقات: “مع ان اسم الاغنية ( الله يرحمه ) لكن الكليب لابسة الوان فرحة وقاعدين يرقصون حولها وهذا التناقض مقصود بمعنى انها تحتفل بموت هذا الحب اللي شافت فيه الغدر وعاشت بخدعة بدل الحزن عليه”.

مع ان اسم الاغنية ( الله يرحمه ) لكن الكليب لابسة الوان فرحة وقاعدين يرقصون حولها وهذا التناقض مقصود بمعنى انها تحتفل بموت هذا الحب اللي شافت فيه الغدر وعاشت بخدعة بدل الحزن عليه 💙. pic.twitter.com/NEN319HyKZ — التون (@IIIbadboy_) June 28, 2021

وكتب آخر: “يعني واحد ميت وتلبس كذا؟”.

يعني واحد ميت وتلبس كذا 🙂🙂🙂 — Meshal (@Mesha9l) June 28, 2021

وعلّق ثالث: “الله يرحمك انتي على هاللبس”.

الله يرحمك انتي على هاللبس — 11🦋 (@rxxm11_) June 28, 2021

فيما كتب مغرّد: “طيب ياخي ليش تلبسون فساتين كذا الاغنيه الحين تلقونها تموت من حلاوتها بس الفستان خرب كل شيء”.

طيب ياخي ليش تلبسون فساتين كذا😭😭😭

الاغنيه الحين تلقونها تموت من حلاوتها بس الفستان خرب كل شيء — يَناير. (@14__Jan) June 28, 2021

وعلّق مغرد آخر: “تقصد فيه الله يرحم الحب اللي انعطى لشخص مايستاهله قصة الاغنيه تحزن مره واقعية من تجربة مرت فيها الشاعره”.

تقصد فيه الله يرحم الحب اللي انعطى لشخص مايستاهله قصة الاغنيه تحزن مره واقعية من تجربة مرت فيها الشاعره😔 — التون (@IIIbadboy_) June 28, 2021

وأغنية “عسى الله يرحمه”، من البوم “فدوة عيونك”، وهي من كلمات “معتزه”، وألحان “عبدالرحمن العثمان”، وتوزيع “مشاري اليتيم”.

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وعلق المستثمر ورجل الأعمال مبارك الهاجري لأول مرة وفي ظهور نادر له، على علاقته بزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وكشف جوانب من حياتها الخاصة.

وعبر برنامج “جاني كلام” على اليوتيوب، تحدث الهاجري عن عدة ذكريات من ضمنها لقاؤه الأول بأحلام، كما علق على انتقاد البعض له بسبب القبلات العلنية التي يتبادلها هو وأحلام أمام الجمهور.

وتعليقًا على فيديوهات القبلات بينه وبين زوجته والتي أثارت الجدل مؤخراً، قال الهاجري: “هذه فنانة وهذه زوجتي وحياتنا بهذا الشكل أنا أحبها على راسي وهي تحبني على راسها، هي شخصية عامة وهذه حياتنا “.

وتابع “أسلم عليها هذه حبة عالراس وفي ثقة بيننا” وتابع “إذا أنا ما دلعتها مين أدلع”.

وحين سؤاله عما إذا كان يغار عليها قال “شلون ما أغار عليها هذه زوجتي وأم فاهد امرأة قوية وقيادية وعلى قولة المصريين “جدعة” وعن حبه لها قال “طبعا أحبها وهي مالية عيني”.

اللقاء الأول في بيروت

كما كشف مبارك الهاجري تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بأحلام في السفارة الإماراتية ببيروت عام 2000 ضمن احتفالية ثقافية.

وتابع الهاجري أن احلام هي أول فنانة تلقى القبول في كل بيت خليجي، وكان يحبها ويحب أغنيتها “تدري ليش أزعل عليك” بشكل خاص.

وعندما التقاها كان سعيداً للغاية بهذا اللقاء ودعاها للجلوس معه، وقال لها منذ لقائهما الأول: ” تدري أن الله خلقك لي”.

ثم تابع قائلاً لمحاوره: “وسبحان الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، فاتقابلنا والحمد الله”.

وأشار مبارك إلى أنه عندما أحب أحلام لم تكن في قمة الشهرة والمال، وأحبها لكونها إنسانة بسيطة ومتواضعة ثم رزقهما الله بسبب نيتهما الطيبة.

شائعات انفصال أحلام ومبارك الهاجري

كما لفت الهاجري إلى أنه يملك أسرة سعيدة وأن الله أعطاه أكثر مما يستحق.

وعن شائعات الانفصال التي تلاحقه هو وأحلام كل فترة قال إنه أثناء فترة الحجر الصحي كان لدى أحلام مناسبة في الإمارات.

وبقيت عند أهلها في فترة الحجر وهذا كل ما في الأمر، مضيفاً أنهم يتواصلون عبر مكالمات الفيديو بشكل يومي ويتكلمون بالساعات.

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