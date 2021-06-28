سويسرا يقصي بطل العالم فرنسا من بطولة اليورو بركلات الترجيح في مباراة مجنونة (شاهد)

نجح منتخب سويسرا في إقصاء نظيره منتخب فرنسا بطل العالم في النسخة الأخيرة، من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″ عبر ركلات الترجيح بعد التعادل بين المنتخبين بثلاثة أهداف لكليهما والتي جمعت المنافسين على أرض ملعب ” أرينا ناسيونالا”.

أهداف منتخب سويسرا

وسجل اللاعب السويسري هاريس سيفيروفيتش هدفين في شباك منتخب فرنسا في الدقيقتين ال15 وال81، بينما أحرز الهدف الثالث ماريوغارانوفيتش في الدقيقة ال 90 قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

🎥 هدف بول بوغبا الرائع مع منتخب فرنسا في شباك منتخب سويسرا 🚀

pic.twitter.com/LGjHw9YZI8 — MUFCMENA (@prMUFCMENA) June 28, 2021

أهداف منتخب فرنسا

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال57، بينما جاء هدف الثاني لذات اللاعب في الدقيقة ال59.

فيما سجل لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا الهدف الثالث ال59 من المباراة بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بتعادل المنتخبين.

C'est terminé. Victoire de la Suisse lors de la séance de tirs au but (4-5) #FRASUI #FiersdetreBleus #FRA pic.twitter.com/QundnJWkoX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 28, 2021

ودخل الفريقين في أشواط إضافية التي شهدت الإثارة وإهدار الفرص من منتخب فرنسا “الديوك” الذي كان أقرب إلى التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة.

ركلات الترجيح وتفوق سويسرا

وتأهل منتخب سويسرا على حساب نظيره منتخب فرنسا في ركلات الترجيح، بعد فشل النجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأخير في شباك حارس مرمى سويسرا الذي تصدى لها ببراعة والتي انتهت بنتيجة خمس أهداف مقابل أربع أهداف.

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب ” ديدييه ديشان” 52 عامًا المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه السويسري في دور الإقصاء من دور الثمن النهائي من بطولة اليورو، حيث كان في حراسة المرمى لوريس.

📋 تشكيلة منتخب فرنسا الرسمية لمواجهة منتخب سويسرا في دور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا. 🇫🇷👤 بول بوغبا يبدأ أساسيًا#EURO2020 pic.twitter.com/YiKZpcwjhr — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET_) June 28, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط لعب كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

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تشكيلة منتخب سويسرا

ولعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث كان في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي: بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

وقد ودع بذلك منتخب فرنسا والبرتغال من دور الثمن النهائي من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، مع تأهل سويسرا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا إلى الربع النهائي من المسابقة.

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