سويسرا تتأهل إلى الربع النهائي على حساب فرنسا في اليورو
سويسرا تتأهل إلى الربع النهائي على حساب فرنسا في اليورو
Videoرياضة

سويسرا يقصي بطل العالم فرنسا من بطولة اليورو بركلات الترجيح في مباراة مجنونة (شاهد)

كتب وطن
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نجح منتخب سويسرا  في إقصاء نظيره منتخب فرنسا بطل العالم في النسخة الأخيرة، من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″ عبر ركلات الترجيح بعد التعادل بين المنتخبين بثلاثة أهداف لكليهما والتي جمعت المنافسين على أرض ملعب ” أرينا ناسيونالا”.

أهداف منتخب سويسرا

وسجل اللاعب السويسري هاريس سيفيروفيتش هدفين في شباك منتخب فرنسا في الدقيقتين ال15 وال81، بينما أحرز الهدف الثالث ماريوغارانوفيتش في الدقيقة ال 90 قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

أهداف منتخب فرنسا

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال57، بينما جاء هدف الثاني لذات اللاعب في الدقيقة ال59.

فيما سجل لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا الهدف الثالث ال59 من المباراة بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بتعادل المنتخبين.

ودخل الفريقين في أشواط إضافية التي شهدت الإثارة وإهدار الفرص من منتخب فرنسا “الديوك” الذي كان أقرب إلى التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة.

ركلات الترجيح وتفوق سويسرا

وتأهل منتخب سويسرا على حساب نظيره منتخب فرنسا في ركلات الترجيح، بعد فشل النجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأخير في شباك حارس مرمى سويسرا الذي تصدى لها ببراعة والتي انتهت بنتيجة خمس أهداف مقابل أربع أهداف.

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب ” ديدييه ديشان” 52 عامًا المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه السويسري في دور الإقصاء من دور الثمن النهائي من بطولة اليورو، حيث كان في حراسة المرمى لوريس.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط لعب كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

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تشكيلة منتخب سويسرا

ولعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث كان في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي: بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

وقد ودع بذلك منتخب فرنسا والبرتغال من دور الثمن النهائي من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، مع تأهل سويسرا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا إلى الربع النهائي من المسابقة.

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