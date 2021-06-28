الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا في كوبا أمريكا

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أمام نظيره منتخب بوليفيا صباح يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كوبا أمريكا المقامة في دولة البرازيل.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين وبوليفيا

وستقام مباراة منتخب الأرجنتين ومنافسه بوليفيا في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

#Sub23 Se viene una nueva semana de acción para @Argentina, que está cada vez más cerca de #Tokyo2020 📝 https://t.co/Xtgrz5p7aE pic.twitter.com/C4JkZAQXqd — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 27, 2021

بينما ستكون عند الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

اقرأ المزيد: موعد منتخب فرنسا وسويسرا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

#SelecciónMayor Actividad del día terminada ✅ ¡Nos vamos para Cuiabá! 🛫 pic.twitter.com/WUMpkVvkfn — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 27, 2021

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة بتشكيلة متوقعة أمام منافسه منتخب بوليفيا، حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

منتخب بوليفيا 🇧🇴 | عودة المهاجم مارسيلو مورينو مارتينز إلى الفريق بعد تعافيه من الكورونا • خصم الأرجنتين 🇦🇷 المقبل pic.twitter.com/7Ah4PxoW4e — 🇦🇷 الأرجنتين (@argentina10h) June 23, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب بوليفيا

وسيلعب المدرب الفنزويلي المدير الفني لمنتخب بوليفيا ” سيزار فارياس” 48 عامًا بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب الأرجنتين، وسيكون في حراسة المرمى كارلوس لامبي.

بينما سيلعب في خط الدفاع كلاً من: دييغو بيخارانو، خايرو كوينتيروس، أدريان خوسينو، خوسيه ساجريدو، أما في خط وسط الفريق سيكون كلاً من: هنري فاكا، أليخاندرو شوماسيرو، إروين سافيدرا.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: خوان كارلوس أركي، مارسيلو مارتينز مورينو، غيلبرت ألفاريز.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب الأرجنتين على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة الباراغوي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

– #كوبا_أمريكا "ترتيب المجموعة الأولى" ؛ – متبقي جولة واحدة فقط ؛

🇦🇷 الأرجنتين x بوليفيا 🇧🇴 ..

🇺🇾 الأوروغواي x الباراغواي 🇵🇾 .. 🔻 مُنتخب بوليفيا هو المنتخب الوحيد من هذه المجموعة الذي ودع البطولة بشكل رسمي .. بقية المنتخبات الأربعة تأهلت الى ربع النهائي .. pic.twitter.com/3TAJXhL98o — كأس امم اوروبا / كوبا امريكا 2021 (@halamadridy7) June 25, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء فريق تشيلي برصيد 5 نقاط، وفي رابع ترتيب المجموعة آتى منتخب الأوروغواي برصيد 4 نقاط، وفي أدني ترتيب جاء منتخب بوليفيا بدون أي من النقاط خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك