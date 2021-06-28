الأرجنتين تهزم بوليفيا وتتأهل إلى الربع النهائي في كوبا أمريكا

تأهل منتخب الأرجنتينين إلى دور الربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا على حساب منافسه بوليفيا بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد ضمن المجموعة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات من البطولة والتي جمعت المنتخبين على ملعب “أرينا بانتانال”.

أهداف منتخب الأرجنتين

وجاء أولى أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب أليخاندرو داريو غوميز بتسديدة قوية سكنت في شباك مرمى منافسه بوليفيا.

بينما جاء سجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقة ال33 عبر ركلة جزاء والهدف الثاني له والثالث للمنتخب في الدقيقة ال42، وجاء الهدف القاتل والرابع في الدقيقة ال65 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

هدف منتخب بوليفيا الوحيد

وسجل منتخب بوليفيا هدف اللقاء الوحيد بواسطة اللاعب إروين سافيدرا في الدقيقة ال60 بتسديدة قوية جاءت في شباك مرمى منتخب الأرجنتين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين بأربع أهداف مقابل هدف وحيد.

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وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، فيما ودع منافسه بوليفيا بعد فشله في إحراز أي من الانتصارات في المسابقة.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة بتشكيلة أمام منافسه منتخب بوليفيا، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب بوليفيا

ولعب المدرب الفنزويلي المدير الفني لمنتخب بوليفيا ” سيزار فارياس” 48 عامًا بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيكون كان في حراسة المرمى كارلوس لامبي.

بينما لعب في خط الدفاع كلاً من: دييغو بيخارانو، خايرو كوينتيروس، أدريان خوسينو، خوسيه ساجريدو، أما في خط وسط الفريق جاء كلاً من: هنري فاكا، أليخاندرو شوماسيرو، إروين سافيدرا.

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: خوان كارلوس أركي، مارسيلو مارتينز مورينو، غيلبرت ألفاريز.

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